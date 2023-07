Odessa kommt nicht zur Ruhe: Überschallraketen Richtung Hafenstadt

Von: Stefan Krieger

Die ukrainische Hafenregion Odessa wird erneut zum Ziel russischer Luftangriffe. Die Lage am Schwarzen Meer spitz sich zu. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Angriffe auf Odessa : Dritte Nacht in Folge mit russischen Luftattacken

auf : Dritte Nacht in Folge mit russischen Luftattacken Aktuelle Zahlen aus dem Ukraine-Krieg : Kiew meldet hohe Verluste Russlands

aus dem : Kiew meldet hohe Verluste Russlands Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 20. Juli, 04.00 Uhr: Die südukrainische Region Odessa ist die dritte Nacht in Folge unter Beschuss geraten. In der Nacht zum Donnerstag (20. Juli) waren lokalen Medienberichten zufolge wieder Explosionen in der Nähe des Hafens von Odessa zu hören. Die Luftverteidigung sei aktiv gewesen. Die ukrainische Luftwaffe warnte bei Telegram, es seien Abschüsse von Überschall-Schiffsabwehrraketen in Richtung der Region Odessa registriert worden. Sie rief die Menschen auf, in Deckung zu bleiben. Bereits in den beiden vorangegangenen Nächten hatte Russland die Region Odessa am Schwarzen Meer mit Luftangriffen überzogen.

Russland erwägt Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer

Russland erwägt nach Angaben der USA Angriffe auf zivile Schiffe mit Getreide aus der Ukraine im Schwarzen Meer. „Das russische Militär könnte seine Angriffe auf ukrainische Getreideanlagen ausweiten auf Angriffe auf zivile Schiffe“, sagte Adam Hodge, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, am Mittwoch (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Die Annahmen beruhten auf neu freigegebenen Geheimdienstinformationen, fuhr Hodge fort.

Ukrainische Feuerwehrleute bei der Brandbekämpfung in Odessa nach russischen Raketen- und Drohnenangriffen in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 2023. © State Emergency Service of Ukraine/Imago Images

Seinen Angaben zufolge „deuten unsere Informationen darauf hin, dass Russland zusätzliche Seeminen in den Zufahrten zu ukrainischen Häfen gelegt hat“. Die USA glaubten, dies sei eine „koordinierte Anstrengung, um Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer zu rechtfertigen und die Ukraine für diese Angriffe verantwortlich zu machen“.

Das russische Verteidigungsministerium hatte am Mittwoch angekündigt, alle Schiffe im Schwarzen Meer mit dem Ziel Ukraine ab Donnerstag als Schiffe einzustufen, „die potenziell militärische Ladung transportieren“. Zudem würden Länder, unter deren Flagge Frachtschiffe auf dem Weg in ukrainische Häfen fahren, künftig als Konfliktparteien auf Seiten Kiews gewertet.

Aktuelle Zahlen aus dem Ukraine-Krieg: Kiew meldet hohe Verluste Russlands

Russland scheint im Ukraine-Krieg weiter hohe Verluste hinnehmen zu müssen. Laut Angaben der Ukraine sollen mittlerweile mehr als 239.000 russische Soldaten gefallen und mehr als 4.100 Panzer vernichtet worden sein. Diese aktuellen Angaben der ukrainischen Militärführung lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Soldaten : 239.480 (+470 zum Vortag)

: 239.480 (+470 zum Vortag) Panzer : 4123 (+4)

: 4123 (+4) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8059 (+8)

: 8059 (+8) Artilleriesysteme : 4573 (+31)

: 4573 (+31) Mehrfach-Raketenwerfersysteme : 689 (+0)

: 689 (+0) Fahrzeuge und Tanklaster : 7105 (+19)

: 7105 (+19) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 3885 (+46)

: 3885 (+46) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 19. Juli 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien sind bisher im Ukraine-Krieg mindestens 47.000 russische Soldaten getötet worden. Das habe eine Datenanalyse ergeben, die sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit im vergangenen Jahr stützt, berichtete das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza Anfang Juli. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

Selenskyj fordert besseren Schutz ukrainischer Häfen

Nach den verheerenden russischen Angriffen auf Häfen am Schwarzen Meer hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere Hilfe bei der Luftverteidigung gefordert. „Bei jedem solchen Angriff appellieren wir immer wieder an unsere Partner: Die ukrainische Luftverteidigung muss gestärkt werden“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Mittwoch.

Russland, das am vergangenen Montag trotz großer Kritik ein international vermitteltes Getreide-Abkommen mit der Ukraine auslaufen ließ, hat in den vergangenen Nächten gezielt die Hafenregion Odessa bombardiert. Durch den jüngsten Beschuss wurden dort ukrainischen Angaben zufolge rund 60 000 Tonnen Getreide vernichtet. Selenskyj sprach vom „womöglich größten Versuch Russlands seit Beginn des groß angelegten Krieges, Odessa Schaden zuzufügen“.

Er betonte darüber hinaus, dass unter solchen Angriffen nicht nur die Ukraine leide, sondern auch Länder in Afrika und Asien, in die die Nahrungsmittel hätten geliefert werden sollen. (Mit Agenturmaterial)