Geheimdienste zweifeln jetzt an Ukraine-Gegenoffensive – Prigoschin bejubelt Bachmut-Erfolg

Von: Franziska Schwarz

Die geleakten US-Geheimdokumente ziehen weiter Kreise: Ist eine ukrainische Gegenoffensive im Frühjahr realistisch? News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kiew – Die Berichte über eine baldige ukrainische Gegenoffensive reißen nicht ab. Doch um Zuge der „Ukraine-Leaks“ verstärken sich nun Zweifel. In einem der mutmaßlichen US-Geheimdienstdokumente wird gewarnt, dass es „fortdauernde ukrainische Rückstände“ bei der Ausbildung der Soldaten und bei der Munitionsversorgung gebe. Außerdem seien die russischen Truppen schlagkräftig.

Ukraine-Krieg: Geheimdienste zweifeln an erfolgreicher Gegenoffensive gegen

Die US-Geheimdienste äußerten der Washington Post zufolge in dem Papier Zweifel am Erfolg einer möglichen Gegenoffensive der Ukraine. Sie könnte nur „eingeschränkte territoriale Gewinne“ erzielen, heißt demnach in einem der geheimen US-Dokumente.

Ein anderes von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenes Dokument, dessen Echtheit zunächst nicht bestätigt werden konnte, listet detailliert den offenbar schlechten Zustand der ukrainischen Luftverteidigung auf. 89 Prozent der ukrainischen Mittel- und Langstrecken-Luftabwehr bestünde aus alten sowjetischen Systemen – für die es bald nicht mehr genug Raketen geben dürfte.

Ukraine-Krieg: Prigoschin meldet Erfolg in Schlacht um Bachmut

Unterdessen will die Söldner-Gruppe Wagner weiter Gelände in Bachmut gewonnen haben. Der Großteil der Stadt, „das sind mehr als 80 Prozent, ist unter unserer Kontrolle“, sagte ihr Chef Jewgeni Prigoschin in einem bei einem russischen Militärblogger veröffentlichten Video. Unabhängig können die Angaben nicht überprüft werden. Die Ukraine erklärt immer wieder, russische Angriffe auf Bachmut abzuwehren.

Ukraine-Krieg: Putin-Sprecher Peskow wiegelt Befürchtungen über Mobilmachung ab

In Russland können Männer künftig deutlich leichter zum Kampf eingezogen werden als bisher. Die Einberufungsbescheide müssen nun nicht mehr persönlich überreicht werden, sondern können auf elektronischem Weg über ein staatliche Serviceportal zugestellt werden, entschieden die Abgeordneten der Staatsduma.

Aufnahme vom 11. April: Ukrainische Soldaten salutieren mit Gewehren bei einer Beerdigung in einem Vorort von Kiew. © Dimitar Dilkoff/AFP

Die ausstehende dritte und letzte Lesung und eine Unterschrift von Kremlchef Putin gelten als Formsache. Ein Wehrpflichtiger ist dann elektronisch erfasst und kann bis zur Vorstellung bei der Einberufungsstelle etwa das Land nicht mehr verlassen. Beobachter befürchteten, dass mit der neuen Methode eine neue Mobilmachung für den Krieg vorbereitet werde. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies das zurück. (AFP/dpa/frs)