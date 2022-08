Schwere Verluste für Russland: Mehr als 44.000 Soldaten getötet

Von: Tobias Utz, Moritz Serif, Nail Akkoyun, Christian Stör, Sarah Neumeyer

Russland verzeichnet schwere Verluste im Ukraine-Krieg. Der ukrainische Generalstab nennt neue Zahlen: der News-Ticker.

Mehr als fünf Monate nach der Invasion in die Ukraine kämpfen die russischen Streitkräfte mit schweren Verlusten.

Russland entwirft Pläne, um die Verluste im Ukraine-Krieg zu kompensieren.

Hinweis der Redaktion: Die Informationen im Ukraine-Konflikt stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Update vom Mittwoch, 17. August, 11.45 Uhr: Übereinstimmenden Berichten zufolge wird es für Russland immer schwieriger, die besetzte Stadt Cherson im Süden der Ukraine zu halten. Laut dem ukrainischen „Kommando Süd“ sollen in der vergangenen Woche mehr als zehn Depots in oder nahe der Hafenstadt zerstört worden sein.

Ein russischer Soldat betrachtet ein zerstörtes Auto in einem Dorf nahe Cherson. (Archivfoto) © Konstantin Mihalchevskiy/Imago

Indes hat der ukrainische Generalstab die Statistik zu Russlands Verlusten aktualisiert – die Daten im Überblick:

Soldaten: 44.100

44.100 Flugzeuge: 233

233 Hubschrauber: 196

196 Panzer: 1886

1886 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 4162

4162 Artilleriesysteme: 993

993 Luftabwehrsysteme: 136

136 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 263

263 Autos und andere Fahrzeuge: 3054

3054 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 792

792 Stand: Mittwoch, 17. August 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

News zum Ukraine-Krieg: Explosion an russischem Luftwaffenstützpunkt

+++ 14.00 Uhr: Auf der Halbinsel Krim gab es offenbar erneut Explosionen. Die russische Zeitung Kommersant berichtet von schwarzen Rauchwolken am Himmel über einem russischen Luftwaffenstützpunkt. Einem Bericht des Guardian nach liegt der Stützpunkt nahe der Stadt Simferopol. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 22.00 Uhr: Die ukrainische Armee bestätigte nun einen Angriff auf einen Stützpunkt der russischen Söldnertruppe Wagner in der Ostukraine (s. Update v. 19.00 Uhr). Der Stützpunkt der Wagner-Gruppe sei dabei zerstört worden, teilte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, mit.

+++ 19.00 Uhr: Das ukrainische Militär hat Berichten zufolge eine Basis der russischen Streitkräfte mit Himars-Raketenwerfern angegriffen. Laut dem ukrainischen Medienunternehmen Hromadske haben russische Telegram-Kanäle Fotos von den Folgen eines Angriffs auf einen Stützpunkt in Popasna in der östlichen Region Luhansk geteilt. Die Fotos zeigen die Bergung verletzter oder toter Soldaten aus den Trümmern sowie die Zerstörung des Gebäudes. Die offizielle Zahl der Verletzten und Toten wurde nicht bestätigt. Bei der Basis soll es sich um einen Stützpunkt der paramilitärischen Wagner-Gruppe handeln, die in der Ukraine für Russland kämpft.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Verluste - Russland tötet angeblich 100 „Söldner“

+++ 14.45 Uhr: Laut Angaben des russischen Militärs sollen 100 „ausländische Söldner“ in der Region Charkiw in den letzten 24 Stunden getötet worden sein. Zudem seien 50 weitere verletzt worden, sagte Igor Konaschenkow, Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau. Dies deckt sich nicht mit Angaben des Gouverneurs der Region Charkiw, Oleh Synjehubow: Er sprach von russischen Raketenangriffen auf zivile Gebäude und Industriegelände. Er machte keine Angaben zu möglichen Opfern. Alle genannten Informationen sind nicht unabhängig prüfbar,

Erstmeldung vom Montag, 15. August, 11.45 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat offenbar einen Militärhubschrauber der russischen Streitkräfte in der Region Donezk abgeschossen. Dabei handelte es sich laut Angaben des Generalstabs um einen „Ka-42“-Hubschrauber, wohl auch „Alligator“ genannt. Zuletzt häuften sich die Meldungen, wonach die Ukraine derartige Hubschrauber abgeschossen hat. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. (mse/tu/sne/cs/nak mit dpa/AFP)