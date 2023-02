Verluste für Russland: Wagner-Soldaten erschießen eigene Kameraden

Von: Caspar Felix Hoffmann, Karolin Schäfer, Moritz Serif, Nadja Austel, Vincent Büssow, Lucas Maier, Christian Stör, Vivian Werg

Die Ukraine verhängt Sanktionen gegen 200 Personen. Derweil greifen die ukrainischen Truppen weiter russische Stellungen an. Der News-Ticker.

Ukrainische Streitkräfte geben vorläufige Zahlen bekannt Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Montag, 13. Februar, 6.30 Uhr: Vor dem Hintergrund des seit fast einem Jahr andauernden Kriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere westliche Sanktionen gegen Russland gefordert - etwa gegen dessen Atomenergie-Branche. „Es ist nicht einfach. Es gibt einen gewissen Widerstand“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Sonntag. Es habe auch eine Zeit gegeben, in der andere Strafmaßnahmen gegen Russland schwierig erschienen, fügte er hinzu. „Jetzt gelten sie - zum Beispiel in Bezug auf Öl und Ölprodukte aus Russland.“

Verluste für Russland: Ukrainische Truppen „erschöpfen den Feind“

+++ 20.15 Uhr: Russland erleidet weiter Verluste im Ukraine-Krieg. Die ukrainische Luftwaffe startete am Sonntag zwei Angriffe auf russische Stellungen. Insgesamt acht Stellungen wurden von Raketen- und Artillerieeinheiten der Ukraine getroffen, teilte der ukrainische Generalstab am Abend mit. Zudem seien ein Luftabwehrsystem und zwei Munitionslager zerstört worden. Dem Generalstab zufolge konzentriere sich Russland weiterhin auf Kupjansk, Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Novopavlovka.

Verluste für Russland: Ukrainische Truppen „erschöpfen den Feind“

+++ 17.30 Uhr: Rund um Bachmut in der Region Donezk toben weiterhin heftige Gefechte. In den vergangenen 24 Stunden sollen dort 212 russische Soldaten getötet und 315 verwundet worden sein, teilte Serhii Cherevatyi, Sprecher der ostukrainischen Streitkräfte, in einer Fernsehansprache mit. Auch an der Lyman-Front und in der Region Luhansk erleidet Russland Verluste. 69 russische Soldaten sollen am Samstag hier getötet worden sein, 216 wurden verletzt.

Zudem habe das ukrainische Militär unter anderem einen Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und einen Mörser zerstört. Die Ukraine versuche Cherevatyi zufolge, die russischen Truppen zu „zermürben“, um eine Offensive zu verhindern. Die ukrainischen Streitkräfte „erschöpfen den Feind“, so der Sprecher.

Verluste für Russland: Selenskyj verhängt Sanktionen gegen 199 Russen

+++ 16.16 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj hat heute ein Dekret unterzeichnet, mit dem ein Beschluss des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine (NSDC) über die Verhängung persönlicher Sanktionen gegen 199 russische Bürger in Kraft gesetzt wird, berichtet die Tageszeitung Pravda.

Der einzige Ukrainer auf der Liste ist ein ehemaliger stellvertretender Chefingenieur des von Russland beschlagnahmten Kernkraftwerks Saporischschja, der sich angeblich auf die Seite der russischen Besatzer gestellt hat.

Verluste für Russland: „Wer zögert, wird vom eigenen Befehlshaber erschossen“

+++ 13.58 Uhr: „Unserem Kommandeur wurde gesagt, dass jeder, der kalte Füße bekommt, eliminiert werden muss. Und wenn wir ihn nicht eliminieren, werden wir eliminiert“, berichten zwei Wagner-Söldner über ihre Erfahrungen auf dem Schlachtfeld in der Ostukraine in einem Interview mit dem US-Sender CNN. „Wenn eine Gruppe erfolglos ist, wird sofort eine andere geschickt. Wenn die zweite erfolglos ist, schicken sie eine weitere Gruppe“, sagte einer der Kämpfer im Interview.

Die beiden Männer wurden im Gefängnis rekrutiert. Im August vergangenen Jahres landete dem Bericht zufolge der Wagner-Chef, Jewgeni Prigoschin, mit einem Hubschrauber auf dem Gelände des Gefängnisses. Ihnen wurde ein Vertrag über sechs Monate angeboten. Im Gegenzug sollten sie einen Freispruch erhalten.

Schwere Verluste für Russland: Über 137.000 tote russische Soldaten

+++ 12.42 Uhr: Wie viele Soldaten Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine verliert, sind aus dem Land kaum zu bekommen. The Kyiv Independet veröffentlicht nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte die vorläufigen Schätzungen der russischen Kampfverluste vom 12. Februar:

Soldaten: 137.780 (+900)

137.780 (+900) Panzer: 3280 (+13)

3280 (+13) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6488 (+14)

6488 (+14) Flugzeuge: 295 (+1)

295 (+1) Hubschrauber: 286 (+0)

286 (+0) Artilleriesysteme: 2287 (+17)

2287 (+17) Flugabwehrsysteme: 234 (+0)

234 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 465 (+2)

465 (+2) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5148 (+14)

5148 (+14) Schiffe: 18 (+0)

18 (+0) Drohnen: 2007 (+10)

2007 (+10) Quelle: Schätzungen der ukrainischen Streitkräfte vom 12. Februar

+++ 11.35 Uhr: Ukraine zerstört zwei russische Boote im Dnipro-Delta. Die russischen Streitkräfte bereiteten die Boote angeblich für Sabotageakte im Flussdelta des Dnipro in der südlichen Oblast Cherson vor, zitiert The Kyiv Independent die Militärsprecherin Natalia Humeniuk.

Verluste für Russland: Täglich 824 russische Tote oder Verletzte

+++ 11.03 Uhr: „In den vergangenen zwei Wochen hat Russland wahrscheinlich die höchste Verlustrate seit der ersten Woche des Einmarsches in die Ukraine erlitten“, erklärte das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Statistiken des ukrainischen Generalstabs. Im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage habe es den Daten zufolge 824 russische Tote oder Verletzte täglich gegeben, was mehr als dem Vierfachen des Wertes der Monate Juni und Juli entspreche.

+++ 10.01 Uhr: Russland hat wahrscheinlich die meisten Opfer seit der ersten Woche des Krieges zu beklagen, zitiert The Kyiv Independent das Britische Verteidigungsministerium. Nach Angaben des Ministeriums ist der Anstieg der russischen Verluste wahrscheinlich auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter ein Mangel an ausgebildetem Personal, Koordination und Ressourcen an der gesamten Frontlinie.

+++ 9.15 Uhr: Wie The Kyiv Independent berichtet, meldetet der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am 12. Februar, dass die ukrainischen Raketen- und Artilleriekräfte 14 provisorische Stützpunkte der russischen Truppen, ein Munitionsdepot und einen Flugabwehrraketenkomplex getroffen haben.

Schwere Verluste für Russland: Ukraine schießt Kampfflugzeug ab

+++ 8.06 Uhr: Der ukrainische Grenzschutz hat am Samstag nach eigenen Angaben ein russisches Kampfflugzeug abgeschossen. Der Vorfall soll sich im schwer umkämpften Bachmut ereignet haben. Ein Angehöriger der Grenzschutzeinheiten habe das Flugzeug mit einer westlichen, schultergestützten Flugabwehr-Waffen getroffen, heißt es. Bei dem Kampfjet habe es sich vermutlich um eine Su-25 gehandelt. Weil kein Fallschirmabsprung beobachtet worden sei, sei der Pilot wohl „demilitarisiert“ worden.

Schwere Verluste für Russland: 1.100 Soldaten sterben an einem Tag

+++ 6.33 Uhr: Russlands Armee soll am Freitag insgesamt 1.140 Soldaten verloren haben. Das gab der Generalstab der Ukraine bekannt.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Immer mehr tote Soldaten

Update vom Samstag, 11. Februar, 6.24 Uhr: Mediazona, ein unabhängiges russisches Medienunternehmen, das die Zahl der getöteten russischen Soldaten in der Ukraine erfasst, stellte kürzlich fest, dass die Zahl der Berichte über Todesopfer unter den Truppen von Präsident Wladimir Putin zu steigen beginnt. Das berichtete das Portal Newsweek.

„In den letzten zwei bis drei Wochen haben wir festgestellt, dass die Zahl der Berichte [über getötete Soldaten] zu steigen beginnt“, sagte der Mediazona-Datenjournalist Maxim Litavrin der Moscow Times. Die Mitarbeiter des russischen Medienunternehmens sind mit der Zählung der getöteten russischen Soldaten so überfordert, dass Litavrin vor kurzem dazu aufrief, sich dem Team anzuschließen, um an dem „Projekt der Opferzählung“ mitzuarbeiten.

Update vom Donnerstag, 9. Februar, 06.44 Uhr: Der Ukraine zufolge hat Russland am vergangenen Tag neue Verluste erlitten. So meldete der Generalstab in Kiew 24 Luftangriffe auf russische Stellungen, 21 davon auf Konzentrationsgebiete von Soldaten und militärischer Ausrüstung. Zudem sollen Artillerie- und Raketentruppen elf Ziele getroffen haben, darunter zwei Kontrollpunkte.

Ukraine-Krieg: Russland rechnet mit Gegenoffensive

Erstmeldung vom Mittwoch, 8. Februar, 22.39 Uhr: Kiew/Moskau – Die Streitkräfte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj rechnen im Krieg seines Landes mit den russischen Angreifern noch im Februar mit einem Angriff. „Russland konzentriert jetzt seine Kräfte. Wir alle wissen das“, sagte er laut Kyiv Post noch kürzlich bei einer Pressekonferenz. Es bereite sich auf einen „Rachefeldzug“ vor, „nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen ein freies Europa und die freie Welt“, sagte so der Präsident weiter.

Es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass Russlands Soldaten ihrerseits mit einer bevorstehenden Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte rechnen müssen. In einem Gespräch mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti sagte Leonid Pasechnik, der amtierende Chef der prorussischen „Volksrepublik Luhansk“ im Osten der Ukraine, dass die ukrainischen Truppen genügend Kräfte aufgebaut hätten, um einen Gegenangriff in der Region zu starten. „Die Situation ist sicherlich sehr schwierig“, sagte Pasechnik nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Pravda.

Ukraine-Krieg: Erhoffter schneller Erfolg Russlands bleibt aus

Am 24. Februar vergangenen Jahres hatte der russische Präsident Wladimir Putin eine „militärische Sonderoperation“ in der Ukraine initiiert, die den Krieg zwischen Russland und der Ukraine auslöste. Im Oktober 2022 verkündete Putin die illegale Annexion von vier ukrainischen Regionen – der Volksrepublik Luhansk, der Volksrepublik Donezk, Cherson und Saporischschja – und behauptete, diese gehörten zu Russland.

Putins Armee ist jedoch im Ukraine-Krieg bislang nicht zu seinem zuvor erwarteten schnellen Erfolg gelangt. Die ukrainischen Streitkräfte leisten dem Angriffskrieg des Nachbarlandes seit einem knappen Jahr erbitterten Widerstand. Russland musste in der Folge bereits herbe Verluste verzeichnen. Auch die westlichen Länder verurteilen die russische Invasion und beliefern die Ukraine – nach langen Verhandlungen – mit modernen Waffensystemen, um sich gegen den Aggressor zu wehren. (Redaktion mit Agenturen)