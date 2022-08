Neuer Putin-Plan? Geheimdienst-Bericht sieht „neue Phase“ im Krieg - Iran liefert Russland offenbar Drohnen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Im Ukraine-Krieg sammeln sich russische Truppen und Ausrüstung wohl in der Südukraine. Kiew zufolge liefert der Iran Drohnen an Russland. Der News-Ticker.

München - Im Ukraine-Krieg läuft im Süden des Landes eine Gegenoffensive ukrainischer Streitkräfte. Kiew zielt darauf ab, die bereits zu Beginn der Invasion verlorene Region Cherson von den Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin zurückzuerobern. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums könnte nun auch Russland neue Pläne für den Süden haben.

Russland schickt Truppen in den Süden - Ukraine greift strategische Ziele in der Region an

Russische Truppen würden sich „fast sicher“ im Süden versammeln, hieß es im aktuellen Geheimdienst-Update der Briten auf Twitter. Grund sei entweder die ukrainische Gegenoffensive oder die Absicht der Russen, einen neuen Angriff in der Region zu starten. Dabei gehe es sich um lange Konvois aus Panzern, Artillerie und weiteren Waffen, die Moskau in den Südwesten schicke. Darüber hinaus werde Russland höchstwahrscheinlich Bataillon-Kampfgruppen unter anderem aus der Krim in die Region Cherson entsenden.

Indes würden sich ukrainische Truppen auf den Beschuss von Brücken, Munitionsdepots und Schienen fokussieren - offenbar um die russische Logistik beziehungsweise Versorgung erheblich zu stören. Laut dem britischen Verteidigungsministerium nimmt Kiew auch die strategische Schienenverbindung zwischen der Krim und Cherson ins Visier. Das Ministerium in London meldete zudem eine „neue Phase“ im Krieg: Die schwersten Gefechte würden nun allmählich in einer 350 Kilometer langen Frontlinie von nahe Saporischschja bis Cherson stattfinden.

Iranische Drohnen für russische Truppen - Kiew meldet 46 Drohnen in den Händen Putins

Offenbar hat der Iran im Hintergrund des Ukraine-Krieges Russland bereits mit Drohnen versorgt. Dies teilte die US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ (ISW) unter Berufung auf den Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Oleksiy Arestovich, mit. Dem ukrainischen Diplomaten zufolge lieferte Teheran bereits 46 Drohnen. Nach Einschätzung der ISW-Denkfabrik handelt es sich dabei zumindest teilweise um „Shahed 129“-Drohnen. Diese könne Russland für Angriffe auf amerikanische Himars-Mehrfachraketenwerfer nutzen, so die Denkfabrik. Ob der Iran mehr Drohnen als nur 46 geliefert habe, bleibe unklar. Bislang setzte die Ukraine auf Drohnen. Besonders die türkische Bayraktar TB2 wurde mit großer Wirkung eingesetzt. (bb)