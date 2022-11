Ukraine-Krieg: Berichte über Jugendliche in russischen Folterkellern in Cherson

Von: Sandra Kathe, Karolin Schäfer, Nail Akkoyun

Teilen

Im Ukraine-Krieg toben derzeit wieder schwere Kämpfe im Donbass. Im befreiten Cherson kommen offenbar Kriegsverbrechen ans Licht. Der News-Ticker.

Raketenangriffe nehmen zu: Russland bombardiert „zivile kritische Infrastruktur“

Russland bombardiert „zivile kritische Infrastruktur“ Ostukraine: Es kommt zu heftigen Gefechten im Donbass.

Es kommt zu heftigen Gefechten im Donbass. Massive Angriffe : Russland greift erneut Frontstellungen in Donezk und Luhansk an

: Russland greift erneut Frontstellungen in Donezk und Luhansk an Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 22.20 Uhr: Nach der Befreiung der ukrainischen Großstadt Cherson im Ukraine-Krieg berichten zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt über russische Kriegsverbrechen, die sich in der Zeit der Besatzung ab 2. März ereignet haben sollen. Nun berichtet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda, dass in russischen Folterkellern auch Jugendliche festgehalten worden sein sollen. Dabei beruft sich das Online-Portal auf einen Bericht des ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinets, den dieser auf der Social-Media-Plattform Facebook veröffentlichte.

Laut Lubinets Beschreibungen unterscheide sich die Grausamkeit der Räume, in denen Menschen in Cherson durch russische Soldaten gefoltert worden sein sollen, deutlich von Funden in anderen befreiten Gebieten: weil Männer und Frauen gemeinsam gefangen gehalten wurden, weil es spezielle Zellen für Jugendliche gab und weil alle Räume videoüberwacht gewesen sein sollen. Zum genauen Alter der festgehaltenen Jugendlichen liefen aktuell noch Ermittlungen: „Zeuginnen und Zeugen haben ausgesagt, dass einige der festgehaltenen Jungen nicht älter wirkten als 14 Jahre“, berichtet Lubinets.

In Cherson werden immer mehr Berichte über Kriegsverbrechen laut. In Cherson sollen auch Jugendliche in Folterkellern festgehalten worden sein. (Symbolfoto) © NurPhoto/Imago

Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg: Russen beschuldigen ukrainische Soldaten

+++ 20.25 Uhr: Nach dem Auftauchen eines Videos in den Sozialen Medien, hat Russland der Ukraine die Hinrichtung russischer Kriegsgefangener vorgeworfen. Das berichten mehrere Medien, darunter die britische Zeitung Guardian sowie die Nachrichtenagentur Reuters übereinstimmend, betonen aber, das sich die Echtheit des Videos sowie die Umstände, unter denen es entstanden ist, zunächst nicht unabhängig überprüfen ließen.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Auf dem Video sei zu sehen, wie eine Gruppe scheinbar russischer Soldaten mit erhobenen Händen ein Haus verlässt, dann von bewaffneten Männern, die die gelben Armbinden der ukrainischen Armee tragen, aufgefordert wird, sich vor dem Gebäude auf den Bauch zu legen. Dann sei Maschinengewehrfeuer zu hören, bevor mindestens zwölf Leichen gezeigt werden. Ort der Aufnahme sei der Ort Makiiwka in der ukrainischen Region Luhansk.

News im Ukraine-Krieg: Russland mit scharfen Vorwürfen

Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, nannte das Video laut Reuters einen „weiteren Beweis für die Straftaten“ der Ukraine. Matilda Bogner, Chefin der Menschenrechtsbeobachtungsmission der Vereinten Nationen in der Ukraine, betonte, dass bislang eine Misshandlung Gefangener durch russische Soldaten „ziemlich systematisch“ sei. Die Misshandlung russischer Kriegsgefangener habe man bislang als „nicht systematisch“ eingestuft.

Ukraine-Krieg: Russland bombardiert „zivile kritische Infrastruktur“

+++ 18.41 Uhr: Nach massiven russischen Luftangriffen in den vergangenen Tagen und Wochen ist inzwischen fast die Hälfte der Energieinfrastruktur in der Ukraine nicht mehr einsatzfähig. Das erklärte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag in Kiew. Millionen Menschen in der Ukraine sind demnach aktuell ohne Strom.

Nach den Angaben von Schmyhal seien allein am vergangenen Dienstag, 15. November, über 100 Raketenangriffe größtenteils auf die Energie-Infrastruktur des Landes erfolgt. Russland wirft Schmyhal „Raketenangriffe auf die zivile kritische Infrastruktur“ und einen Kampf „gegen die Zivilbevölkerung“. Von den europäischen Partnerländern der Ukraine forderte der Ministerpräsident deshalb Unterstützung im Energiebereich, etwa finanzielle Hilfen und die Lieferung von Ersatzteilen.

Probleme bei deutschen Panzerhaubitzen im Ukraine-Krieg: Ersatzteile fehlen

+++ 17.00 Uhr: Deutschland hat im Ukraine-Krieg insgesamt 14 Panzerhaubitzen 2000 an die Kiew geliefert. Allerdings gibt es jetzt schon Probleme, die den Einsatz der Kampffahrzeuge gefährden könnten. Nach Spiegel-Informationen gibt es Planungsfehler bei der Bestellung von Ersatzteilen.

Ein Großteil der von der Bundesregierung bereit gestellten militärischen Ausrüstung müsse nach dem Einsatz an der Front bereits repariert werden, berichtete Spiegel. Allerdings habe das Bundesverteidigungsministerium bislang keine Ersatzteile bestellt, damit die Waffensysteme instand gesetzt werden können. Inzwischen wurden sechs Haubitzen zur Wartung nach Litauen transportiert. Da allerdings benötigte Ersatzteile fehlen und auch nicht bei der Industrie verfügbar seien, musste einer der Panzer ausgeschlachtet und in Litauen stehen gelassen werden. Der Zeitung zufolge habe die Bundeswehr bereits vor Monaten darauf hingewiesen, dass entsprechendes Material bestellt werden müsse – offenbar ohne Erfolg.

Ukraine-Krieg: Zehn Menschen sterben bei Raketeneinschlag

+++ 15.25 Uhr: Russland hat erneut Luftangriffe auf die Ukraine verübt. Getroffen wurde unter anderem die Stadt Wilnjansk im Norden der Region Saporischschja. Zerstört wurde neben der kritischen Infrastruktur auch ein Wohnhaus. Die Zahl der Opfer wurde nun auf zehn korrigiert, drei von ihnen waren Kinder. „In der Nacht am 17. November 2022 haben Besatzungstruppen drei S-300-Raketenschläge auf die Stadt Wilnjansk verübt“, zitierte Ukrinform die Staatsanwaltschaft der Region. „Eine Rakete traf ein zweistöckiges Haus.“

Auch weiter östlich in derselben Oblast kamen Kinder zu Tode. In der Nacht auf Freitag hätten russische Streitkräfte in der Siedlung Komysh-Zoria eine Familie mit zwei Kindern erschossen, berichtete pravda.com. Die Region sei von russischen Truppen besetzt. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst habe den gewaltsamen Tod gegenüber dem Portal bestätigt.

News zum Ukraine-Krieg: Russland startet Angriffe

+++ 13.45 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Militärs hat Russland erneut Angriffe auf Kiewer Frontstellungen in den östlichen Regionen Donezk und Luhansk gestartet. „Der Feind konzentriert seine Bemühungen darauf, unsere Verteidigungskräfte in bestimmten Gebieten zu behindern, indem er Angriffe in Richtung Bachmut, Awdijiwka und Nowopawliwka startet“, sagte Oleksandr Shtupun, ein Sprecher des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine, am Freitag. Darüber berichtet CNN.

Bachmut und Awdijiwka sind seit mehreren Monaten heftig umkämpft, bleiben aber in ukrainischer Hand. Laut des britischen Verteidigungsministeriums wird die russische Armee ihre Offensivoperationen in der Ostukraine „wahrscheinlich“ durch die Verlegung von Truppen aus dem Süden verstärken, nachdem diese letzte Woche zum Rückzug aus der Stadt Cherson gezwungen worden waren.

News zum Ukraine-Krieg: Kreml schließt Gespräche mit den USA aus

Update vom Freitag, 18. November, 12.55 Uhr: Dmitri Peskow, Sprecher des Kreml, erklärte, es gebe keine Aussicht auf ein Gipfeltreffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Joe Biden und es sei auch nicht geplant. Peskow wird von der russischen Nachrichtenagentur Tass mit den Worten zitiert: „Es gibt einfach nichts, was man mit ihnen über die Ukraine besprechen könnte.“

Zuvor hatte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow erklärt, Russland schließe weitere hochrangige Treffen mit den USA zum Thema „strategische Stabilität“ nicht aus.

News zum Ukraine-Krieg: Heftige Gefechte im Donbass gemeldet

Erstmeldung vom Freitag, 18. November: Kiew/Moskau – Im Kohle- und Stahlrevier Donbass im Osten der Ukraine liefern sich ukrainische und russische Truppen heftige Gefechte, wobei sich der Frontverlauf derzeit kaum verändert. Der ukrainische Generalstab meldete am Freitag (18. November) Artillerie- und Panzerbeschuss auf Dörfer wie Wodjane, Krasnohoriwka und Marjinka bei der Stadt Awdijiwka. Die Kiewer Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar, deckten sich in diesem Fall aber mit Berichten russischer Militärblogger.

Das von der Ukraine kontrollierte Awdijiwka liegt wenige Kilometer nördlich von Donezk. Weil dort schon seit 2014 die Front zwischen ukrainischen Kräften und den von Moskau kontrollierten Separatisten verläuft, sind die Stellungen der Ukraine gut ausgebaut. In den fast neun Monaten seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar haben die russischen Kräfte nur geringe Geländegewinne erzielt. Zuletzt wurde nach russischen Angaben des Dorf Opytne erobert.

News zum Ukraine-Krieg: Russland beschießt Dorf mit Flugabwehrraketen

Weiterer Schwerpunkt der Gefechte ist laut Lagebericht des ukrainischen Generalstabs die Region um die Stadt Bachmut. Dort seien ukrainische Stellungen mit Panzern, Minenwerfern, Rohr- und Raketenartillerie beschossen worden. Auch hier ist der Frontverlauf seit Monaten praktisch unverändert.

Heftigen Artilleriebeschuss habe es auch am Frontabschnitt von Kupjansk gegeben. Dieser wichtige Eisenbahnknoten im Gebiet Charkiw war bei dem schnellen Vorstoß der ukrainischen Armee im September zurückerobert worden. Allerdings sind die Ukrainer seitdem Richtung Osten kaum weiter vorangekommen.

Im Gebiet Saporischschja beschossen nach örtlichen Behördenangaben russische Truppen nachts ein Dorf mit den eigentlich zur Flugabwehr bestimmten Raketen des Systems S-300. Es sei ein Gebäude zerstört, Menschen aber nicht verletzt worden. (nak mit dpa)