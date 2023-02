Leopard-2-Panzer für die Ukraine: Bundeswehr beginnt Ausbildung von Soldaten

Von: Linus Prien

Ein Leopard 2 A6 Kampfpanzer. © IMAGO/Christoph Hardt/Panama Pictures

Nach Kampfpanzern jetzt Kampfjets? Ein russischer Diplomat warnt vor weiteren Waffenlieferungen und nennt Bedingungen für Verhandlungen mit der Ukraine. Der News-Ticker.

Update vom 11. Februar, 21.18 Uhr: Die Rufe der Ukraine nach der Lieferung von Kampfjets werden lauter. Während in Deutschland Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bereits zur Vorsicht gemahnt hat, hat der polnische Präsident Andrzej Duda ausgeschlossen, dass sein Land im Alleingang Kampfjets an die Ukraine liefern würde. Vielmehr müssten die Nato-Verbündeten eine solche Entscheidung gemeinsam treffen, sagte der Präsident gegenüber BBC.

Wie Polens Staatsoberhaupt weiter betonte, sei eine Lieferung von F-16-Kampfjets von Polen an Kiew eine „sehr ernste Entscheidung“, die nicht leicht zu treffen sei. Vor allem, da Polen schon nicht genug für sich selbst habe. Weniger als 50 F-16-Kampfjets aus US-amerikanischer Produktion besitze das Land aktuell. Zudem gebe es logistische Herausforderungen, die Jets an die Ukraine zu liefern.

Unter anderem Polen hatte die Nato-Partner zuletzt dazu gedrängt, nach Kampfpanzern auch die Lieferung von Kampfjets zu bewilligen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte kürzlich aber auch schon gesagt, nur für die Entsendung von Kampfjets zu sein, wenn dies eine Entscheidung der gesamten Nato wäre.

Leopard-2-Panzer für die Ukraine: Bundeswehr beginnt Ausbildung von Soldaten

Update vom 11. Februar, 20.05 Uhr: In der kommenden Woche beginnt die Bundeswehr offenbar, ukrainische Soldaten für den von Deutschland versprochenen Leopard 2 Panzer auszubilden. Wie der Spiegel erfahren hat, seien dafür in den letzten Tagen die ersten ukrainischen Gruppen in Militärmaschinen von Polen aus angereist. In einigen Tagen soll dann das Training auf dem Truppenübungsplatz Munster in Niedersachsen beginnen. Dort werden ukrainische Streitkräfte bereits für den Panzer vom Typ Marder ausgebildet.

Eigentlich dauert die Ausbildung für die Benutzung des Leopard 2 Panzers mehrere Jahre. Doch die Zeit hat die Ukraine im Krieg gegen Russland nicht. Geplant sei deshalb, die Soldaten in einer Art Schnelldurchgang von sechs bis acht Wochen einzuarbeiten. Bis dahin sollen die Grundlagen vermittelt werden, wie das komplizierte Waffensystem bedient wird. Unter anderem soll auch die Benutzung von Leopard-Kampfpanzern und Marder-Schützenpanzern bei den Übungen kombiniert werden.

Informationen des Spiegel zufolge einige der ukrainischen Soldaten direkt von der Frontlinie nahe der Stadt Bachmut, um sich ab kommender Woche in Deutschland für den Kampfpanzer ausbilden zu lassen. Wenn alles rund läuft, sollen sie Ende März bereits zurückkehren.

Russischer Minister verurteilt Forderungen nach Ausschluss von Sportlern bei Olympia

Update vom 11. Februar, 15.50 Uhr: Der russische Minister für Sport, Oleg Matytsin, verurteilt Rufe nach dem Ausschluss von russischen Sportlern bei den Olympiaspielen: „Der Versuch, vorzuschreiben, unter welchen Umständen Athleten bei internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen, ist inakzeptabel“, sagt Matytsin laut dem amerikanischen Fernsehsender CNN. Man sehe ein klares Bedürfnis, die internationale Gemeinschaft des Sports zu zerstören und politische Ziele über den internationalen Sport zu verfolgen. Sport solle dem russischen Minister zufolge Brücken zwischen Nationen bauen, anstelle davon sie einzureißen.

Ukraine-Krieg: Ukrainischer Präsidenten-Berater hält Friedensgespräche für ausgeschlossen

Update vom 11. Februar, 13.40 Uhr: Ein Berater des ukrainischen Präsidenten, Mychajlo Podoljak, hat sich zu Verhandlungen mit Russland geäußert. Dem Berater Selenskyjs zufolge stünden Gespräche gegenwärtig nicht zur Debatte. Grund dafür sei mitunter, dass Russland nicht dazu bereit wäre, ukrainische Territorien zu verlassen und die Verantwortung für Kriegsverbrechen anzunehmen. Sollte die Ukraine den Krieg nicht gewinnen, würde der Krieg in Europa nicht enden, meint Podoljak.

Ukraine-Krieg: Institut für Kriegsstudien hält Eskalation zwischen Nato und Russland für unwahrscheinlich

Update vom 11. Februar, 13.13 Uhr: Mögliche Flüge russischer Raketen über Nato-Territorium sollten nach Einschätzung des Instituts für Kriegsstudien (ISW) nicht zu einer Eskalation zwischen Moskau und dem Verteidigungsbündnis führen. Die Nato und ihre Mitgliedsstaaten könnten ihre Reaktion auf solche Provokationen selbst steuern. Es sei mit hoher Sicherheit davon auszugehen, dass der russische Präsident Wladimir Putin keinen direkten Konflikt mit der Nato riskieren wolle, schrieb die US-Denkfabrik in einem Bericht.

Zwei vom Schwarzen Meer aus Richtung Ukraine abgefeuerte russische Raketen hatten am Freitag den Luftraum Moldaus und womöglich auch jenen Rumäniens durchflogen. Rumänien gehört der Nato und der EU an. Das Verteidigungsministerium in Bukarest widersprach indes der ukrainischen Darstellung, wonach rumänischer Luftraum verletzt worden sei. Die Raketen seien jenseits der Grenze über das Gebiet des Nachbarlands Moldau geflogen. Das Außenministerium der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau bestellte den russischen Botschafter ein.

Baerbock über Kampfjet-Lieferungen: „Keine Debatte, die wir führen“

Update vom 11. Februar, 12.39 Uhr: In der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zur Vorsicht gemahnt. Es handele sich um „schwierige Entscheidungen“, sagte Baerbock dem Berliner Tagesspiegel. „Es geht nicht um Spielzeug, sondern um schweres Kriegsmaterial. Daher ist es wichtig, immer wieder sorgfältig abzuwägen, wie wir bestmöglich Leben schützen können.“

Angesprochen auf eine mögliche Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine sagte Baerbock der Zeitung, dies sei „keine Debatte, die wir führen“. Wichtig sei, „dass bisherige Entscheidungen auch zügig umgesetzt werden“.

Ukraine-Krieg: Rufe nach Kampfjet-Lieferungen werden lauter

Erstmeldung: Moskau - In den vergangenen Wochen haben eine Vielzahl von europäischen Regierungen und die USA die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine zugesagt. Die Rufe nach der Lieferung von Kampfjets werden nun lauter. Etwa schrieb der ehemalige ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, via Twitter: „Ukrainische Top Gun-Piloten brauchen dringend deutsche Kampfjets Eurofighter & Tornado“.

Während die Diskussionen über die Lieferung von Kampfjets in Deutschland und über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus geführt werden, kommen Drohungen aus Moskau. Aus dem Kreml wird zum wiederholten Male an eine „Gefahr für die ganze Welt“ erinnert. Zudem sei man für Verhandlungen bereit, jedoch auf der Grundlage der „bestehenden Realität“.

Ukraine-Krieg: Kreml warnt vor weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine

Aus Moskau hat es über den Verlauf des Kriegs in der Ukraine schon mehrermals geheißen, dass sich „der Westen“ mit Waffenlieferungen an die Ukraine in den Krieg einmische. Der stellvertretende Außenminister Russlands, Sergej Werschinin, bemühte dieses Narrativ erneut in seiner Reaktion auf die Entscheidung westlicher Staaten, Kampfpanzer an die Ukraine zu senden: „Unglücklicherweise haben wir in letzter Zeit eine Eskalation der Westmächte, der westlichen Hauptstädte in Bezug auf die Militärhilfe für Kiew erlebt. Das ist ein äußerst gefährlicher Trend. Dieser Trend muss gestoppt werden“, sagte er, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete.

Der stellvertretende Außenminister Russlands, Sergej Werschinin. © IMAGO/Russian Foreign Ministry

Weiter sagte er: „Wir müssen groß denken und erkennen, dass es für alle Parteien und die ganze Welt äußerst gefährlich ist, ein absolut unverantwortliches Regime in Kiew zu befeuern“.

Ukraine-Krieg: Russland möchte Verhandlungen auf Grundlage der „bestehenden Realität“

Werschinin äußerte sich darüber hinaus auch zu etwaigen Verhandlungen zwischen den beiden Kriegsparteien. Zu diesen sei der Kreml bereit. Jedoch auf Grundlage der „bestehenden Realität“, wie die russische Zeitung Kommersant berichtet. Das soll wohl bedeuten: Russland behält die 2014 annektierte Krim, genauso wie die Gebiete in der Ostukraine, in die im vergangenen Jahr vorgerückt wurde. Aller Voraussicht nach handelt es sich dabei nicht um eine Verhandlungsgrundlage für Wolodymyr Selenskyj und sein Land.

Der stellvertretende Außenminister verwies auf Verhandlungsgespräche aus dem letzten Jahr in der Türkei und wies der Ukraine die Schuld zu, dass es keine friedliche Lösung gegeben habe. Zudem macht er die Annahme, dass über den Beginn von Verhandlungen nicht in Kiew, sondern in Washington und in Brüssel entschieden werde. Unabhängig von diesen Äußerungen hieß es aus dem Weißen Haus noch unlängst, dass die Ukraine unterstützt werde, damit Präsident Selenskyj mit Rückenwind in Verhandlungen gehen könne, wenn er sich dafür entscheide, wie der amerikanische Nachrichtensender CNN berichtete. (lp)