Ukraine-Krieg: Bachmut im russischen Kessel - „Wir stellen uns ihnen entgegen“

Von: Helena Gries

Russland erhöht den Druck im Osten der Ukraine. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew/Moskau – Vor dem nahenden ersten Jahrestag des Ukraine-Krieges hat UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths die bisherigen Folgen für die Bevölkerung aufgezeigt. Fast acht Millionen Menschen seien vor den Angriffen und Kämpfen aus der Ukraine in Nachbarländer geflohen, sagte der Chef des UN-Nothilfebüros Ocha vor dem Weltsicherheitsrat in New York.

Weitere 5,3 Millionen seien Vertriebene im eigenen Land, viele hätten in Sammelunterkünften Schutz gesucht. 17,6 Millionen oder knapp 40 Prozent der Bevölkerung bräuchten humanitäre Hilfe. Mehr als 7000 Zivilisten seien offiziellen Zahlen der UN zufolge getötet worden, die tatsächliche Zahl liege aber mit Sicherheit höher, so Griffiths weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Kämpfe um Bachmut dauern an

Derweil hat Russland den Druck im Osten des Landes erhöht. Noch wehren die ukrainischen Streitkräfte die Angriffe bei Bachmut ab. „Wir stellen uns ihnen entgegen“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montagabend (6. Januar) in seiner täglichen Videoansprache. Selenskyj berichtete zudem über Neubesetzungen an den Fronten der Ukraine. Militärische Erfahrung aus dem bisherigen Kriegsverlauf sollen mit der Führungsarbeit in der lokalen und zentralen Verwaltung verbunden werden.

Ukrainische Soldaten gehen zu einer Stellung in der Nähe von Bachmut. © LIBKOS/AP/dpa

Daneben gehe die Bildung neuer Brigaden der Nationalgarde, der Polizei und des Grenzschutzes voran. Angesichts der verstärkten russischen Angriffe ist die ukrainische Armee gezwungen, Truppen an die Front zu verlegen, die eigentlich für spätere eigene Offensivaktionen gedacht waren. (Redaktion mit Agenturen)