Putin-Scherge Medwedew zeigt Russlands Atomschlag-Logik — „direkter Grund“

Von: Felix Durach

Die Welt sorgt sich vor einem Einsatz russischer Atomwaffen in der Ukraine. Dmitri Medwedew wirft wiederum der Nato vor, einen atomaren Erstschlag Russlands zu provozieren.

Moskau — Militärexperten sehen Russlands Offensive im Ukraine-Krieg bereits seit mehreren Monaten im Stocken. Die Streitkräfte von Präsident Wladimir Putin seien stark geschwächt und nur noch zu defensiven Aktionen fähig, schätzte unter anderem der britische Geheimdienst die Lage ein. Auch deswegen steigen im Westen die Sorgen, Russland könnte eine Atomwaffe in der Ukraine einsetzen, um die Oberhand im Krieg zurückzugewinnen. Der stellvertretende Vorsitzendes des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, sorgte bereits in der Vergangenheit immer wieder mit atomaren Drohungen für Aufsehen.

Ukraine-News: Medwedew sieht „direkten Grund“ für Einsatz von Atomwaffen

Auch am Dienstag (2. November) stellte der frühere Präsident erneut die Möglichkeit eines Atomschlags in Aussicht und legte in seiner Darstellung sogar noch einen drauf: Der Westen wolle einen Einsatz von Atomwaffen durch Russland provozieren. Das Handeln westlicher Länder bezeichnete der 57-Jährige auf seinem Telegram-Account als einen „direkten Grund“ für einen atomaren Schlag und bot so einen Einblick in die russische Kriegslogik, berichtet merkur.de.

„Eine bekannte These westlicher Länder lautet: ‚Russland darf den Krieg nicht gewinnen‘“, leitet der langjährige Ministerpräsident seine Argumentation ein und fordert seine Leser auf, der „formalen Logik“ zu folgen. Wenn Russland den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen dürfe, müsse im Umkehrschluss also die Ukraine nach Ansicht des Westens den Krieg gewinnen. Für einen Sieg der Ukraine hatte die Regierung in Kiew zuletzt auch notwendige Kriterien definiert. Dazu zählt die Rückgabe aller von Russland besetzten Gebiete - auch der Krim.

Russlands krude Kriegslogik — Medwedew spricht von „direkter Provokation eines Weltkrieges“

„Dies ist eine Bedrohung für die Existenz unseres Staates und der Zusammenbruch des heutigen Russlands“, ordnet Medwedew die ukrainischen Forderungen ein. Das sei „ein direkter Grund“, für die Anwendung von nuklearer Abschreckung, urteilt der 57-Jährige. Die westlichen Länder um die Nato würden nach Einschätzung Medwedews Russland also zum Start eines neuen globalen Konflikts zwingen: „Was ist das, wenn nicht eine direkte Provokation eines Weltkrieges mit dem Einsatz von Atomwaffen?“

In den vergangenen Monaten haben russische Beamten immer wieder mit dem Einsatz von nuklearen Waffen gedroht. Bei den Narrativen könnte es sich auch um eine Abschreckungsmaßnahme handeln, um die internationale Unterstützung der Ukraine zu schwächen. Genauso wurden jedoch immer wieder Stimmen laut, die forderten, die Drohungen Russlands ernst zu nehmen.

Medwedew über den Ukraine-Krieg: „Nur Sieg Russlands ist eine Garantie gegen den weltweiten Krieg“

Der frühere britische Premierminister Boris Johnson erklärte am Dienstag (2. November) im Interview mit Sky News, er halte einen atomaren Schlag durch Russland für unwahrscheinlich. Dadurch würde Moskau endgültig den Rückhalt von Nationen wie China oder Indien verlieren und sich gegen den Rest der Welt stellen. Putin „wäre verrückt, wenn er das tun würde“, urteilte Johnson deshalb.

Um den drohenden Atomkrieg doch noch abwenden zu können, hat Medwedew jedoch auch gleich eine passende Lösung parat: „Nur der vollständige und endgültige Sieg Russlands ist eine Garantie gegen den weltweiten Konflikt.“ (fd)