Putin-Rückzieher nach Russen-Flucht: Teilmobilisierung nachgebessert - auch Studenten an Privat-Unis befreit

Von: Bedrettin Bölükbasi

Im Ukraine-Krieg sorgte Putins Teilmobilmachung für Panik in Russland. Nun wurde die Einberufung einer weiteren Gruppe ausgesetzt. Der News-Ticker.

München/Moskau – Nach mehr als sieben Monaten blutiger Gefechte im Ukraine-Krieg plagen schwere Verluste die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin. Nun haben sie zusätzlich eine erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive zu beklagen. Um das Defizit an Soldaten zu beseitigen, sowie Widerstand gegen ukrainische Attacken leisten zu können, verkündete Putin eine Teilmobilisierung.

Dieser Schritt ging allerdings nach hinten los. Ein beachtenswerter Anteil russischer Reservisten floh in die Nachbarländer Russlands. Im Netz tauchten sogar Videos auf, wie sich viele junge Menschen selbst die Arme oder Beine brachen, um nicht für den Militärdienst rekrutiert werden zu können.

Putins Teilmobilmachung - nun auch Studenten an Privat-Universitäten befreit

Angesichts der Panik unter jungen Männern in Russland wegen der Teilmobilmachung befreit Putin jetzt weitere Gruppen vorübergehend vom Dienst. Einem am Donnerstag (6. Oktober) vom Kreml in Moskau veröffentlichten Dekret zufolge wird die Einberufung von Studenten an Privat-Universitäten mit staatlicher Zulassung ausgesetzt. Einen Aufschub bekommen demnach auch bestimmte Postgraduierte und Menschen, die Priester werden oder andere religiöse Berufe ergreifen wollen.

Putin will nach offizieller Darstellung landesweit 300.000 Reservisten einziehen, die die russischen Truppen nach den jüngsten Niederlagen verstärken sollen. 200.000 Männer wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau bisher eingezogen. Ausgeschlossen waren bisher etwa Studenten, Mitarbeiter staatlicher Medien und IT-Experten, aber auch Väter von vier oder mehr Kindern. Der Staatschef hatte zuletzt Fehler bei der Teilmobilmachung eingeräumt. Zudem wird vermutet, dass es sich bei den Rekruten nur um ineffektive Soldaten handelt. (bb/dpa)