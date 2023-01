„Dilemma“ für Putin: Sorge vor Ukraine an zwei Fronten? Wohl mehr als 1000 neue Soldaten in Belarus

Von: Florian Naumann

Wladimir Putin, Verteidigungsminister Sergej Schoigu, und Generalstabschef Valery Gerasimov, sehen sich eine Verteidigungsausstellung an. (Symbolbild) © IMAGO/Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Der Westen sieht Russland im Ukraine-Krieg im „Dilemma“. Unterdessen kommen wohl mehr als 1000 Soldaten in Belarus an. Der News-Ticker.

London/Washington, D.C. – Offenbar nicht einmal eine kurze Atempause im Ukraine-Krieg war Wladimir Putins „Waffenruhe“ über das orthodoxe Weihnachtsfest: Auch der 6. und 7. Januar brachte Meldungen über Gefechte und Explosionen. Und gerade auf russischer Seite herrscht offenbar teils hektische Betriebsamkeit.

Das britische Verteidigungsministerium attestiert den Truppen des Kreml Vorkehrungen für ukrainische Offensiven in Saporischschja oder Luhansk. Unterdessen attackiert die Ukraine offenbar nun auch ihrerseits Energie-Infrastruktur in besetzten Gebieten. Und Moskau verlegt Truppen – aus Tschetschenien ins Kriegsgebiet und wohl auch nach Belarus.

Russland im Ukraine-Krieg in „Dilemma“: Kommandeure bereiten sich wohl auf Offensive Kiews vor

In seinem Update vom Sonntagmorgen berichtete das britische Verteidigungsministerium von „verstärkten Befestigungen“ Russlands im südlichen Oblast Saporischschja. Die jüngsten Maßnahmen deuteten „sehr wahrscheinlich“ auf Sorge vor ukrainischen Offensiven hin – entweder in Saporischschja oder in Luhansk in der Ostukraine.

An beiden Orten hätten Gebietsverluste massive Konsequenzen, urteilte London. Deshalb stecke der Kreml wohl nun in einem „Dilemma“ bei der Schwerpunktsetzung: Im Süden könne ein ukrainische Vorstoß wichtige Versorgungswege kappen, im Osten könnte die symbolisch wichtige Eroberung des Donbass in weite Ferne rücken, hieß es. Anhaltspunkte für eine von Russland verkündete „Einkreisung“ der Stadt Bachmut sah das US-amerikanische Institute for the Study of War am Samstag indes nicht.

Gerade im Donbass gibt es aber auch andere Probleme für Russland: Nach Wochen schwerer russischer Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur könnte die Ukraine nun den Spieß umdrehen. Nach einer Gasleitungs-Explosion in Luhansk vermuten die Besatzer-Behörden „Sabotage“ – zugleich gab es Berichte über zwei Raketenangriffe auf Wärmekraftwerke im besetzten Teils Donezks.

Belarus im Ukraine-Krieg weiter im Fokus: Mehr als 1000 neue Soldaten aus Russland?

Unterdessen verlegt der Kreml wohl Truppen. 300 Kämpfer einer tschetschenischen Spezialeinheit seien in Kriegsgebiet gebracht worden, teilte Tschetschenen-Anführer Ramsan Kadyrow laut der Staatsagentur Tass mit. Sie sollten „den Brüdern an der Frontlinie helfen“, erklärte Kadyrow demnach – er bemühte sich am Sonntag auch um beruhigende Worte für die russische Öffentlichkeit.

Zudem sind wohl „700 bis 800“ russische Soldaten nach Belarus verlegt worden. Das berichtet das Portal Ukrainska Pravda unter Berufung auf belarussische Quellen. Damit seien 1400 bis 1600 Kämpfer binnen kurzer Zeit in der Stadt Vitebsk eingetroffen. Zuletzt wuchsen wieder Sorgen vor einem Angriff auf die Ukraine aus belarussischen Gebiet. (fn)