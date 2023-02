„Wichtig wie eine Kalaschnikow“: Putins Geliebte lobt russische Propaganda im Ukraine-Krieg

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der russische Präsident Wladimir Putin und die Turnerin Alina Kabajewa bei einem Empfang im Jahr 2004. (Archivbild) © Presidential Press Service/dpa

Auftritt mit Seltenheitswert: Putins angebliche Geliebte Alina Kabajewa äußerte sich zum Ukraine-Krieg – und feiert die russische Propaganda.

München – Mit kruden Thesen und wirren Verschwörungstheorien sind russische Staatsmedien inzwischen zu einem festen Bestandteil der Kriegsführung von Kreml-Chef Wladimir Putin gegen die Ukraine geworden. Seine angebliche Freundin, die Ex-Turnerin Alina Kabajewa, äußerte sich nun in einem öffentlichen Auftritt lobend zu der Rolle der russischen Propaganda, wie tz.de berichtet.

Putins Freundin: Alina Kabajewa äußert sich zum Ukraine-Krieg – Propaganda wie eine „Kriegswaffe“

Dabei engagiert sich Kabajewa selbst in russischen Medien. Sie ist die Vorsitzende der sogenannten Nationalen Mediengruppe Russlands, die größte Medienvereinigung in dem Land. „Unsere Menschen brauchen unseren Erfolg“, sagt sie Medienvertretern in einer vom US-Sender CNN übersetzten Rede auf einer Veranstaltung, die offenbar anlässlich des nahenden ersten Jahrestags des Krieges organisiert wurde.

Kinder, Wohnort – wie und wo lebt Putins Freundin Alina Kabajewa? Aus seinem Privatleben macht Putin ein großes Geheimnis. Offiziell gilt der Präsident als Single. Denn von seiner Frau Ljudmila Putina, mit der er zwei Töchter hat, hat er sich 2013 getrennt. Nun soll Alina Kabajewa, eine frühere Turnerin und Duma-Abgeordnete, die neue Freundin an der Seite des Kremlchefs sein. Doch das wurde nie bestätigt. Gerüchten zufolge soll sie die Mutter von zwei Söhnen des Präsidenten sein und mit ihnen in der Schweiz leben. Der mutmaßliche Wohnort soll Lugano sein.

Putins Freundin zum Ukraine-Krieg: Kabajewa vergleicht die Propaganda mit einer Kalaschnikow

Unter den aktuellen Bedingungen und „während wir für unser Land kämpfen“, sei Informationsarbeit „wie eine Kriegswaffe“. Kabajewa ergänzte: „Mit Blick auf die Bedeutung ist sie so wichtig wie ein Kalaschnikow-Gewehr.“ Russische Militärkorrespondenten seien sich der Rolle der Berichterstattung bewusst, sagte sie zudem laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian und wünschte ihnen Erfolg.

„Damit es klar ist: Die Propaganda, über die sie spricht, sind nicht nur Videos von Prigoschin (Chef der Wagner-Söldnertruppe, Anm. d. Red.), der ein Kampfflugzeug fliegt und sich so verhält, als ob alles in Ordnung sei, während seine Truppen in Brand gesteckt werden“, kommentierte CNN-Moderatorin Erin Burnett den Auftritt von Kabajewa.

Zu den Aussagen von Putins angeblicher Geliebten würden auch „Experten“ gehören, die einen Atomwaffeneinsatz forderten und den Ukraine-Krieg als einen „Krieg gegen die Nazis“ darstellten. „Diese Propaganda ist kräftig und wird genutzt, um Putins gesamte Invasion der Ukraine zu rechtfertigen“, so Burnett. Im russischen Staats-TV wurde bislang mehrmals mit einem nuklearen Angriff auf Berlin gedroht. (bb)