Angriffe auf Hochhäuser in Saporischschja: mehrere Tote unter den Trümmern

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Aufnahme vom 6. Oktober: Beschädigtes Gebäude in Saporischschja © Uncredited/Ukrainian Emergency Service/AP/dpa

Die Stadt Saporischschja liegt in der gleichnamigen, nun russisch annektierten Region - und nahe dem größten AKW Europas. News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Saporischschja/Kiew - Seit Anfang März kontrolliert Russland faktisch das größte AKW Europas. Das Kraftwerk ist in den vergangenen Monaten bei schweren Kämpfen mehrfach unter Beschuss geraten - und musste sogar heruntergefahren werden. Die Ukraine und Russland beschuldigen einander. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht. Der Beschuss löste international Sorgen vor einer atomaren Katastrophe aus.

Angriff auf Stadt Saporischschja: Mindestens fünf Menschen verschüttet

Nun sind bei russischen Angriffen auf die Stadt Saporischschja zwei Menschen getötet und fünf weitere verschüttet worden. Russische Truppen hätten mehrere Hochhäuser beschossen, teilten ukrainische Behörden mit. Mindestens fünf Menschen würden unter den Trümmern vermisst, „viele“ weitere seien gerettet worden. Unter anderem der Kyiv Independent teilte ein entsprechendes Foto:

Annexionen in der Ukraine: Putin stellt AKW Saporischschja unter russische Verwaltung

Die Stadt liegt in der gleichnamigen Region, in der auch das ebenso benannte AKW liegt. Dessen Chef, Ihor Muraschow, war am 30. Oktober von russischen Truppen festgenommen worden. Mittlerweile ist er nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), die mit mehreren Experten vor Ort ist, wieder bei seiner Familie.

Putin hatte vergangene Woche die Annexion der teils besetzten Regionen Cherson, Donezk, Luhansk, Donezk und eben Saporischschja bekannt gegeben. International wird dieser Schritt nicht anerkannt. (frs)