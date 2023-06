Prigoschins Aufgabe in Putins Reich: „Die Veteranen anführen“

Als „Putins Koch“ bekannt: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. © IMAGO / ITAR-TASS

Wagner-Chef Prigoschin äußert immer wieder öffentlich Kritik an der militärischen Führungsebene Russlands und an Kreml-Beamten. Dennoch bleibt er unversehrt.

Moskau/Kiew – Die Wagner-Söldner von Jewgeni Prigoschin nehmen im Ukraine-Krieg von Wladimir Putin eine wichtige Rolle ein. Prigoschins Truppen befinden sich vielerorts an der Front und tragen teils die heftigsten Gefechte aus. Ohne die Unterstützung von Wagner könnte das russische Militär den ohnehin schwierigen Krieg nur sehr mühsam voranbringen.

Ukraine-Krieg: Prigoschin koordiniert Verhalten laut Experten mit Putin

Prigoschin sorgt in Russland und der Welt immer wieder für Schlagzeilen. Dabei geht es nicht immer um militärische Updates zu der aktuellen Lage an den Frontlinien. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und kritisiert immer wieder die russische Militärführung. Prigoschin macht regelmäßig auf die kritische Lage russischer Truppen im Angriffskrieg gegen die Ukraine aufmerksam. Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Walerij Gerassimow geraten immer wieder ins Visier des Wagner-Chefs. Es fallen schwere Beleidigungen. Und das, obwohl in Russland jegliche Kritik am Militär die schwersten Konsequenzen mit sich bringt. Umso überraschender ist es daher, dass Prigoschin damit durchkommt.

Woher kommt diese Unantastbarkeit nun? Gegenüber dem unabhängigen russischen Nachrichtenportal IStories betonte ein namentlich nicht genannter ehemaliger russischer Geheimdienstmitarbeiter, Prigoschin koordiniere seine Aktionen mit Putin. „In unserem Land kümmert man sich sehr schnell um solche Typen, falls sie nicht von der Nummer Eins genehmigt werden“, so der Ex-Geheimdienstler.

Ihm zufolge befolgt Putin hier ein bestimmtes Kalkül: Mit Prigoschin halte er die russischen Eliten, die an dem Krieg zweifeln, in Schach. Mit der Polizei oder der Armee, die sich an die Gesetze halten müssten, sei dies nicht möglich. „Er weiß, dass viele in seiner Bande unzufrieden mit ihm sind“, erklärte der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter. Prigoschin sei gewissermaßen das „Damoklesschwert“ über den Köpfen dieser Eliten.

Prigoschins offene Kritik am Militär: Putin erlaubt offenbar kein Vorgehen gegen Wagner-Chef

Ähnliches äußerte eine Quelle, die offenbar Verbindungen zum russischen Verteidigungsministerium hat. „Niemand glaubt, dass Prigoschin unabhängig handelt“, sagte sie. Schließlich könne er ohne Munition, medizinische Versorgung, Logistik und Infrastruktur aus dem Verteidigungsministerium nicht überleben. Der Chef von Wagner irritiere viele Menschen im Verteidigungsministerium als auch im Geheimdienst FSB, doch niemand könne ihn anfassen. „Ich habe persönlich hochrangige Militäroffiziere gefragt, warum das der Fall ist und sie alle zucken mit den Schultern und sagen, ‚Die Spitze erlaubt es nicht‘“, erklärte die Quelle.

Ein weiterer Ex-Geheimdienstmitarbeiter teilt diese Auffassungen. Prigoschin verhalte sich so, da Putin es erlaube. Der Kreml-Chef spiele den Wagner-Chef und Verteidigungsminister Schoigu sowie seine Offiziere aus, um die militärische Führung im Verteidigungsministerium unter Kontrolle zu halten. Außerdem unterstrich der Geheimdienstler: „Es muss jemanden geben, der die Veteranen anführt.“ Die Rückkehrer aus dem Krieg würden sich als ein „problematisches Segment der Gesellschaft und eine starke Kraft“ erweisen. Mit Politikerinnen und Politikern könne man sie nicht kontrollieren, doch Prigoschin sei ihnen bekannt: „Für Leute, die im Krieg waren, existieren Politiker und Abgeordnete einfach nicht.“ (bb)