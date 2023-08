Nach Putin-Rückzug aus Getreidedeal: USA arbeitet mit Türkei und Ukraine an Alternativroute über Donau

Von: Bedrettin Bölükbasi

Die Ukraine war vor dem Krieg ein bedeutender Exporteur von Getreide. (Symbolfoto) © Efrem Lukatsky/dpa

Nach dem Rückzug von Putin ist der Getreidedeal geplatzt. Nun wollen die USA den Export von ukrainischem Getreide durch eine Alternativroute ermöglichen.

Kiew/Washington – Als im Juli 2022 der von der Türkei und der UN ausgehandelte Getreidedeal mit der Ukraine und Russland unterzeichnet wurde, galt dies als eine Erleichterung für die gesamte Welt und eine wichtige Maßnahme gegen eine mögliche Lebensmittelkrise inmitten des Ukraine-Krieges. Doch rund ein Jahr später ist der Deal mit dem Rückzug von Kreml-Chef Wladimir Putin geplatzt und das Schwarze Meer ist wieder unsicher für kommerzielle Frachtschiffe.

Einem Bericht der US-Zeitung Wall Street Journal (WSJ) zufolge wollen die USA aber sicherstellen, dass Getreide aus der Ukraine trotzdem die restliche Welt erreicht. Auch die Ukraine hatte eine Fortsetzung des Deals ohne Russland vorgeschlagen. Laut dem Bericht der US-Zeitung unter Berufung auf informierte Quellen und Diplomaten befinden sich die USA in Gesprächen mit der Türkei, der Ukraine und den restlichen Verbündeten in der Region, um eine alternative Route für den Getreideexport zu erstellen.

Alternative nach Aus von Getreidedeal: USA arbeiten an Route über Donau

Eine wichtige Rolle nimmt dabei offenbar die Donau ein. Dem US-Plan zufolge soll die Ukraine bis zum Oktober in der Lage dazu sein, monatlich vier Millionen Tonnen an Getreide über die Donau zu exportieren. Demnach soll das ukrainische Getreide zuerst an rumänische Häfen und von dort aus dann weiter verteilt werden. Zwar wäre die Donau-Route teurer und auch langsamer als die bisherige Export-Route, aber sie würde eine plausible Alternative zum Getreidedeal sein.

Denn Lieferungen über das Schwarze Meer wären mit einem großen Risiko verbunden. Nach dem Aus des Deals hat Russland ukrainische Häfen mit Getreide dutzende Mal ins Visier genommen und zudem Sicherheitsgarantien für Schiffe im Schwarzen Meer zurückgezogen. So wurde zuletzt ein türkisches Handelsschiff von russischen Soldaten in internationalen Gewässern bestiegen und durchsucht, nachdem zuerst Warnschüsse von einem russischen Kriegsschiff abgefeuert worden waren.

Während die USA an einer alternativen Route arbeiten, konzentriert sich die Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan wohl darauf, Russland zu einer Rückkehr zum Getreidedeal zu überreden. Gegenüber russischen Medien betonten anonyme türkische Quellen immer wieder, man sei in Gesprächen mit sowohl dem Westen als auch Russland, um den Getreidedeal fortzusetzen. Dies bestätigten auch die US-Quellen der Wall Street Journal. Erdogan hatte die Unterzeichnung des Deals immer wieder als großen diplomatischen Erfolg für Ankara gefeiert.

Türkei bemüht sich um russische Rückkehr zum Getreidedeal: Doch US-Beamte haben Zweifel

US-Beamte sind aber nicht gerade optimistisch mit Blick auf eine russische Rückkehr. „Die Realität ist, dass Russland sich dazu entschlossen hat, die globale Lebensmittelversorgung zu attackieren und bis sie der Meinung sind, dass sie fertig mit ihren Angriffen sind, wird es schwer sein, sie zurückzubringen“, erklärte ein US-Vertreter gegenüber der Wall Street Journal.

Eine weitere Frage ist dabei, wie die Sicherheit der Schiffe inmitten der russischen Bedrohung gewährleistet werden soll. Die USA könnten hier tatsächlich härter durchgreifen als bislang. US-Vertreter informierten die Zeitung, man erwäge auch militärische Optionen, um Schiffe zu beschützen, die ukrainische Häfen an der Donau anfahren und von dort aus wieder abfahren würden. „Wir werden uns alles anschauen“, so ein Beamter mit Blick auf die Optionen.

Washington stützt den Plan offenbar teilweise auf eine Initiative der EU, um Straßen, Schienen und Seewege für den Transport von ukrainischem Getreide zu organisieren. Seit Beginn des Krieges hat die EU in eine Reihe von Infrastrukturprojekten investiert. Sowohl amerikanische als auch europäische Beamte sind sich laut dem Bericht der Wall Street Journal bewusst, dass die nötige Logistik für einen Transport über die Donau großteils fehlt und noch ausgebaut werden muss. „Es ist keine Lösung, sondern stattdessen eine Übergangsalternative“, zitierte die Zeitung Erin Elizabeth McKee, eine Vertreterin des Europa und Eurasien-Büros der US-Hilfsbehörde USAID. (bb)