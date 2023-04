Größere Verluste als in Afghanistan: Russisches Elite-Regiment verliert fast 100 Soldaten

Angebliche Beweis-Fotos von Friedhof

Die Verluste der russischen Armee bleiben im Ukraine-Krieg unverändert hoch. Besonders eine Stadt nordöstlich von Moskau hat wohl viele Opfer zu beklagen.

München/Kostroma – Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar 2022 wurden geschätzt mindestens 177.680 russische Soldaten getötet oder verwundet. Das vermeldete zumindest der ukrainische Generalstab in seinem Tagesbericht vom Samstag (8. April). Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht.

Ukraine-Krieg: Hohe Verluste im 331ten russischen Luftlande-Regiment

Eine Großstadt nordöstlich von Moskau hat offenbar besonders viele Verluste unter seinen jungen Männern zu verzeichnen. Die Rede ist von Kostroma, das das 331. Luftlande-Regiment der russischen Armee beheimatet. Dieses zählt laut dem US-Sender CNN immerhin zu den russischen Elitetruppen.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs war das Regiment an der Front. Entsprechend hoch sind die Opfer, die die Einheit und somit auch die Stadt zu beklagen haben, berichtet der britische Sender BBC.

Denn: Dem Bericht zufolge sind bereits 94 Soldaten des Regiments seit dem Überfall auf den westlichen Nachbarn gefallen. Beweisen soll dies zum Beispiel ein Video, das die Rechercheure der BBC eigenen Angaben zufolge im russischen Social-Media-Netzwerk V‘Kontakte fanden, dem russischen Äquivalent von Facebook.

Stadt: Kostroma Region: Oblast Kostroma Einwohner: knapp 270.000 Lage: etwa 300 Kilometer nordöstlich von Moskau am Zusammenfluss der Wolga und des Flusses Kostroma Besonderheit: eine der ältesten russischen Städte überhaupt; 331. Regiment der russischen Armee ist hier stationiert

Ukraine-Krieg: Russische Großstadt Kostroma hat hohe Verluste zu beklagen

Dieses soll Soldatengräber auf einem Friedhof von Kostroma zeigen, was BBC News wiederum mit Screenshots dokumentiert hat, die geschmückte Gräber mit Fotos von Soldaten auf Kreuzen zeigen. „Die in den Videos gezeigten Gräber stimmen mit den Namen der Soldaten überein, die wir zusammengetragen haben“, heißt es in dem Bericht.

BBC News verweist darauf, dass man die militärischen Aktivitäten des Regiments seit dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 konstant beobachte. Bei der Zusammenstellung der Liste getöteter Soldaten habe das BBC-Team Social-Media-Konten auf V‘Kontakte und lokale Medienberichte durchkämmt.

Russische Armee: 331. Luftlande-Regiment an der Ukraine-Front

Abgeglichen worden sei dies dann mit Satelliten- und Google-Street-View-Bildern. Der beschriebene Friedhof soll sich demnach im Nordosten Kostromas befinden, das mehr als eine Viertelmillion Einwohner hat. Laut BBC hatte das eigene Recherche-Team bis April letzten Jahres 39 Todesfälle bestätigt, 62 bis Ende Juli, Anfang April 2023 sei die Zahl von 94 Toten dokumentiert. Eine lokale Website habe schon im Frühjahr 2022 festgestellt, dass der gesamte sowjetisch-afghanische Krieg (1979 - 1989) die Stadt 56 Soldaten-Leben gekostet habe.

Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Zahl der Toten des 331ten Regiments nun „wahrscheinlich viel höher“ sei. „Einige der Soldaten stammen aus Städten außerhalb von Kostroma, was das Aufspüren von Informationen über sie erheblich erschwert“, wird erklärt. Zudem seien mehrere Soldaten als vermisst gemeldet worden.

Verluste im Ukraine-Krieg: Längst auch in Millionenstädten Russlands angekommen

Trotz der hohen Verluste, die längst auch die Millionenstädte im Westen Russlands erreicht haben, rührt sich zumindest öffentlich kein Protest in der Zivilgesellschaft gegen die Spezialoperation, wie der Ukraine-Krieg vom Kreml bezeichnet wird. Wer protestiert, wie Dissident und Nobel-Preisträger Oleg Orlow, dem drohen stattdessen hohe Gefängnisstrafen. (pm)

