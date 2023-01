Neuer Panzer-Druck vor Ramstein? Morawiecki warnt vor Pistorius – „Macht mir Angst“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Boris Pistorius wird im Bendlerblock mit militärischen Ehren empfangen. © Michael Kappeler/dpa

Beim Ramstein-Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe wird es vor allem um die Panzer-Frage gehen. Deutschland droht neuer Druck, nicht nur aus den USA.

Panzer-Druck auf Deutschland : US-Verteidigungsminister Austin will wohl zur Leopard-Lieferung drängen.

auf : US-Verteidigungsminister Austin will wohl zur Leopard-Lieferung drängen. Waffen für die Ukraine : Auch Polen und Estland wollen nun Druck auf Deutschland ausüben.

für die : Auch Polen und Estland wollen nun Druck auf Deutschland ausüben. Dieser News-Ticker zum Ramstein-Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe wird laufend aktualisiert.

Update vom 19. Januar, 13.40 Uhr: Kurz vor dem kritischen Ukraine-Treffen in Ramstein äußerte sich der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki mit großer Vorsicht über den neuen Bundesverteidigungsminister. Er wisse zwar „nicht viel“ über Boris Pistorius (SPD), sagte der Regierungschef laut Polskie Radio, dem öffentlich-rechtlichen Radiosender Polens. Zugleich warnte er aber: „Was ich weiß, macht mir Angst. Er ist ein enger Mitarbeiter des Symbols der Schande, Gerhard Schröder – einer, der die ganze Zeit mit Putin redet, plaudert, als wäre nichts gewesen.“

Dennoch betonte der polnische Premier, er wisse nicht, wie sich Pistorius „angesichts konkreter Handlungen und Bedürfnisse“ verhalten werde. „Geben wir ihm ein paar Tage Zeit, um zu sehen, was seine ersten Schritte sein werden.“ Morawiecki hatte auch massiven Druck in Richtung Leopard-2-Panzerlieferungen aufgebaut.

Panzer-Druck auf Deutschland – Austin will wohl zur Leopard-Lieferung drängen

Boris Pistorius (SPD, r), neuer Bundesverteidigungsminister, trifft sich mit seinem Amtskollegen Lloyd Austin. © Michael Kappeler/dpa

Erstmeldung vom 19. Januar: München – Schon seit Monaten läuft die Debatte über die Lieferung von deutschen Panzern an die Ukraine. Kiew fordert Leopard-2-Panzer zur Verteidigung gegen Kreml-Chef Wladimir Putins Angriff. Auch beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe im US-Luftstützpunkt Ramstein werden sich die Diskussionen in erster Linie darum drehen.

Dabei haben Polen und Finnland bereits angekündigt, im Rahmen einer „internationalen Panzerkoalition“ mehr als zwei Dutzend Leopard-Panzer liefern zu wollen. Deutschland scheint jetzt allmählich den Widerstand aufzugeben. So hatte die vor kurzem zurückgetretene Ex-Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht vor wenigen Tagen eine Lieferung nicht mehr ausdrücklich ausgeschlossen.

Ausschlaggebend für das allmähliche Umdenken in Berlin ist wohl das Drängen aus verbündeten Ländern. Eine deutsche Regierungsquelle hatte gegenüber der US-Nachrichtenagentur Bloomberg unterstrichen, dass man zwar noch keine finale Entscheidung getroffen habe, der Druck auf Deutschland aber sehr stark sei. Nun teilte eine hochrangige Pentagon-Quelle der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass Verteidigungsminister Lloyd Austin auch beim Treffen in Ramstein Druck auf Berlin ausüben werde. Im Gegenzug hieß es von einer weiteren Regierungsquelle aus Berlin, Deutschland werde nur dann Leopards liefern werde, falls die USA selber Abrams-Panzer bereitstellen würden.

Waffen für die Ukraine: Auch Polen und Estland wollen Druck auf Deutschland ausüben

Nicht nur aus den USA, sondern auch aus dem Osten erhöht sich der Panzer-Druck gegen Deutschland. In Estland treffen sich am Donnerstag mehrere europäische Verteidigungsminister. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki deutete kurz zuvor an, dass Polen Leopard-Panzer an die Ukraine liefern könnte, ohne auf eine deutsche Genehmigung zu warten. In einem TV-Interview mit dem Sender Polsat News sagte er nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP: „Die Zustimmung ist hier zweitrangig. Wir werden entweder schnell eine Einigung erzielen, oder wir werden selbst das Richtige tun.“

Dies werde mit der Ukraine und „unseren Partnern in Westeuropa“ geschehen. Man werde Deutschland daher weiterhin zu einer schnellen Zustimmung drängen. Für langes Warten sei aber keine Zeit, weil Russland offensichtlich für Februar eine neue Offensive vorbereite. Ähnlich äußerte sich Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur. Er rief Deutschland und andere Bündnispartner zur Lieferung von modernen Waffensystemen an die Ukraine auf.

„Estland unterstützt nachdrücklich, der Ukraine alle notwendige militärische Ausrüstung bereitzustellen, um diesen Krieg zu gewinnen, einschließlich schwerer Ausrüstung wie Leopard-Panzer“, sagte Pevkur der dpa. Das müsse „zeitnah“ passieren. „Der Ausgang dieses Krieges wird die Zukunft unserer gemeinsamen Sicherheit bestimmen“, betonte der Minister.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

USA optimistisch bei Panzer-Frage – Fortschritte bis Ende der Woche?

Die US-Regierung rechnet offenbar damit, dass Deutschland der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern zustimmen wird. „Wir sind sehr optimistisch, dass wir in dieser Frage bis Ende der Woche Fortschritte machen werden“, zitierte Reuters den hochrangigen Beamten des Pentagon. Bislang gehen beide Seiten mit dem sensiblen Thema aber öffentlich vorsichtig um, wie das Treffen des neuen Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius (SPD) mit seinem US-Amtskollegen Austin in Berlin zeigte.

Weder Pistorius noch Austin äußerten sich über die Panzer-Frage. Stattdessen dankte Austin Deutschland für die bisherige Unterstützung zur Selbstverteidigung der Ukraine. Die deutsche Hilfe für die Verteidiger der Ukraine sei „unschätzbar“, so der Minister. Pistorius kündigte eine enge Abstimmung bei weiteren Waffenlieferungen an. Angesichts des Ukraine-Krieges stünden beide Nato-Länder „wie so oft in der Geschichte (...) Schulter an Schulter im Vorgehen“, unterstrich der deutsche Minister. (bb/dpa)