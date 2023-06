Putin gehen die Waffen aus - übrig sind fast nur noch Atomraketen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russland steht vor Problemen im Ukraine-Krieg. Wladimir Putins Truppen kommen nicht voran und jetzt gehen die konventionellen Raketen aus.

München – Die ersten Monate des Ukraine-Krieges von Kreml-Chef Wladimir Putin liefen gut für seine Truppen. Die russische Armee konnte schnell Gebiete im Norden der Ukraine einnehmen, im Osten vorrücken und auch im Süden Regionen besetzen. Doch dann brach alles auseinander: Die russischen Truppen mussten sich aus dem Norden komplett zurückziehen, im Osten schlug die ukrainische Armee zurück und auch im Süden traten die Russen die Flucht an.

Ukraine-Krieg: Putins Propagandisten verkaufen Entwicklungen als Erfolg

Seither kann der Kreml keine größeren Erfolge im Ukraine-Krieg feiern. Auch die Einnahme der ostukrainischen Stadt Bachmut, wo Zusammenstöße mehrere Monate dauerten, war erst nach einer blutigen und verlustreichen Schlacht möglich. Stattdessen sind jetzt nicht einmal russische Grenzregionen sicher vor dem Krieg. Russische Partisanen aus der Ukraine attackierten zuletzt Belgorod. Hinzu kommen Drohnenangriffe auf die russische Hauptstadt Moskau.

Inmitten der heiklen Lage verschießt der Kreml seine konventionellen Raketen in Angriffen gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew. Dabei sind es Attacken, die zwar ukrainische Zivilisten töten und verletzen, das russische Militär im Krieg gegen die Ukraine an der Front aber nicht voranbringen. Dabei verkaufen die Propagandisten des Kremls die Angriffe als entscheidende Erfolge auf dem Schlachtfeld, wie die US-Zeitung The Hill berichtete.

Nicht nur das: Das Einschlagen von Drohnen in Moskau werde ebenso als eine positive Entwicklung dargestellt. So sagte der russische Ex-Marineoffizier Konstantin Siwkow, die Drohnenattacken gegen die russische Hauptstadt seien „sehr positiv, da sie helfen werden, die russische Gesellschaft gegen den Feind zu mobilisieren“. Moskaus Bürgermeister Sergei Sobanin betonte, die Drohnenangriffe hätten nur sehr geringen Schaden verursacht.

Viel wichtiger ist aber, dass die Entwicklung ein schwerer psychologischer Schlag für Russland ist. Was als ein vermeintlich schneller Feldzug begann, wandelte sich in einen Krieg um, der jetzt auch das russische Territorium betrifft. Mit dem Angriff hat sich Moskau somit selbst in eine schwierige Situation gebracht.

Ukraine-Krieg: Kreml-Chef greift zu nuklearen Mitteln

Der Kreml-Chef hat jedenfalls nicht unendlich viel Raketen und kann sich daher nicht erlauben, sie großzügig abzufeuern. Er muss sparsam mit den konventionellen Raketen umgehen, die er noch hat. Da seine konventionellen Offensivfähigkeiten inzwischen deutlich begrenzt sind, macht Putin nukleare Stimmung mit Andeutungen einer Eskalation. Er entsendete Atomwaffen nach Belarus, die sich allerdings dennoch in russischer Kontrolle befinden sollen, und beendete die russische Teilnahme am Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa. Beide Entwicklungen gelten als das Zeichen einer Bereitschaft zur nuklearen Eskalation.

Im Hintergrund der ukrainischen Pläne für eine groß angelegte Gegenoffensive will Putin einen Strich durch die Rechnung Kiews machen, und zwar offenbar mit einem radioaktiven „Unfall“ im Atomkraftwerk Saporischschja. Das behauptete zumindest das ukrainische Verteidigungsministerium in einem Beitrag auf Twitter am 26. Mai. Russische Truppen würden das AKW-Gelände, das sich in russischer Hand befindet, angreifen und schließlich behaupten, radioaktives Material sei ausgetreten. Das Ziel: Die Ukraine dafür verantwortlich machen, einen Waffenstillstand herbeiführen und die ukrainische Gegenoffensive verhindern, um zugleich die eigenen Truppen neu zu gruppieren.

Für Russland wird der Ukraine-Krieg immer belastender. Die schweren Verluste an Soldaten und Ausrüstung, das allmählich schrumpfende Arsenal an Raketen, die internationale Isolation, die Auswirkungen auf die russische Wirtschaft: Putin versucht sich mit nuklearer Sabotage aus der heiklen Situation zu befreien. (bb)