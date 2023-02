Ukraine-Eklat nach „Vergewaltiger“-Aussage von Ex-General in ARD: Linken-Politikerin platzt der Kragen

„Hart aber fair“ vom 13. Februar 2023. © © Screenshot: ARD / Hart aber fair

Bei „Hart aber fair“ besteht Linken-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali auf einer diplomatischen Lösung für die Ukraine und erntet schweren Widerspruch.

Berlin – Waffen oder Diplomatie in der Ukraine? Sieben Köpfe bemühen sich bei „Hart aber fair“ unter der Moderation von Louis Klamroth um eine Antwort. Vassili Golod, ARD-Reporter und Autor einer Reportage, die der Sendung vorausging, ist selbst halb russischer Abstimmung. „Ich habe die Ukraine noch nie so geeint erlebt wie jetzt“, sagt er. Alle dort wollten weiterkämpfen, ohne Ausnahme. Deshalb sei die Lieferung weiterer Waffen zwingend.

Auch der ehemalige Bundeswehrgeneral Hans-Lothar Domröse ist dieser Ansicht. Man werde eine „furchtbare, blutige Frühjahrsoffensive“ sehen. Deshalb sei es jetzt wichtig, nachzuliefern: „Kampfjets braucht die Ukraine, und zwar schnell.“

„Hart aber fair“: Diese Gäste diskutierten mit Louis Klamroth

Katarina Barley (Vizepräsidentin des EU-Parlaments, SPD)

(Vizepräsidentin des EU-Parlaments, SPD) Hans-Lothar Domröse (Ex-Bundeswehrgeneral)

(Ex-Bundeswehrgeneral) Gesine Dornblüth (Journalistin)

(Journalistin) Vassili Golod (ARD-Korrespondent, Kiew)

(ARD-Korrespondent, Kiew) Amira Mohamed Ali (Fraktionsvorsitzende, Die Linke)

(Fraktionsvorsitzende, Die Linke) Andrij Melnyk (Vize-Außenminister der Ukraine)

(Vize-Außenminister der Ukraine) Ina Ruck (ARD-Korrespondentin, Moskau)

Amira Mohamed Ali, Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, mahnt hingegen zur Besonnenheit. Man müsse alles unterlassen, was zu einer weiteren Eskalation führe, denn „wir sehen von Deutschland keine überzeugende diplomatische Offensive“. Sie erinnert an die Wahlversprechen der Grünen. Sie hätten damit geworben, keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete liefern zu wollen. Der Wähler sei getäuscht worden.

Ihre SPD-Kollegin Katarina Barley wirft ein, dass „hinter den Kulissen Gespräche geführt“ würden. „Wer spricht denn da mit wem?“, will Moderator Louis Klamroth wissen, doch Barley mauert: „Das wird jetzt nicht hier auf dem Jahrmarkt ausgetragen.“ Und die Journalistin Gesine Dornblüth erinnert an vergebliche Friedensgespräche. Bereits im Frühjahr 2022, kurz nach dem Einmarsch, hätten sich Russland und die Ukraine einigen wollen. Damals intervenierte der britische Premier Boris Johnson in Kiew und die Initiative fand ein Ende. Waffenlieferungen und Diplomatie müssten sich ergänzen, sagt Dornblüth.

Mohamed Ali will Verhandlungen im Ukraine-Krieg – Ex-General Domröse zeigt kein Verständnis

Korrespondent Golod macht die Ziele des russischen Präsidenten deutlich. Putin sage, er wolle in der Ukraine Nazi-Elemente wie das Asow-Bataillon bekämpfen und jene Gebiete im Donbass befreien, in denen seit 2014 gekämpft wird. Es gehe, so Golod, um eine „Denazifizierung der Ukraine – ich verstehe nicht, was er damit meint.“

Mit ihrem Wunsch nach einer diplomatischen Lösung steht Mohamed Ali allein. Sobald sie spricht, wird es laut in der Runde. Vor allem der Ex-General Domröse hat keinerlei Verständnis. Er wirft Mohamed Ali vor, sie wolle den „Vergewaltiger einfach weitermachen“ lassen. Da platzt der Linken-Politikerin der Kragen: „Ich weiß nicht, was so eine Rhetorik hier soll.“ Für sie ist klar: „Russland wird sich nicht abschrecken lassen, wenn die Ukraine weiter aufmilitarisiert wird.“ Weitere Waffenlieferungen würden lediglich dazu führen, „dass noch mehr Menschen sterben“.

Solche Mahnungen seien „zwar ehrenwert, aber völlig falsch“, sagt Golod. Auch die Friedens-Petition der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Feministin Alice Schwarzer lehnt er ab. „Die Menschen reagieren mit Fassungslosigkeit darauf“, so Golod. Barley ruft in die Runde: „Die Ukrainer wollen es nicht, die wollen kämpfen!“ Klamroth will einen Einspieler starten, doch Barley und Mohamed Ali verhaken sich ineinander und sind nicht mehr zu stoppen. Der Moderator gibt schließlich auf: „Die beiden reden weiter, wir gucken uns den Film an.“

Deutsche Kampfjets für die Ukraine: Ex-Botschafter Melnyk voller Hoffnung

Warum die Ukraine immer mehr Waffen fordert, will Klamroth vom ehemaligen Botschafter Andrij Melnyk wissen, der per Video zugeschaltet ist. Warum forderte Melnyk nur wenige Stunden nach der deutschen Zusage von Leopard-Panzern bereits Kampfjets? Doch für den jetzigen Vize-Außenminister der Ukraine ist sein Handeln weder überzogen, noch gefährlich. „Diese Forderung war nicht neu“, sagt er.

„Viele Deutsche denken, es ist nie genug. Können Sie das nachvollziehen?“, fragt Klamroth. „Wir fordern keine Bodentruppen“, antwortet Melnyk. „Es geht ja nur um Waffenlieferungen.“ Er will noch weitaus mehr, auch Jets, Kampfschiffe und U-Boote seien nötig. Ein atomarer Erstschlag des Westens, wie ihn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gefordert hat, steht für Melnyk allerdings nicht zur Debatte: „Es ist klar, dass wir keine Atombomben fordern werden.“

Für Journalistin Dornblüth sind weitere Waffenlieferungen aus rechtlicher Sicht unbedenklich: Die Ukraine habe russische Gebiete nie „mit westlichen Waffen“ angegriffen. Das Land nutze dafür ausschließlich „modifizierte ukrainische Drohnen“, wie sie auch für Kampfgaseinsätze genutzt werden. „Warum das Ja zu Kampfpanzern, aber das Nein zu Kampfjets?“, will Klamroth von Barley wissen. Für sie ist die Reaktion des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz nicht so eindeutig: „Ob das ein Nein ist oder nicht, stelle ich jetzt mal in den Raum.“

Domröse verteidigt ukrainischen Wunsch nach Kampfjets: Doch „politische Strategie“ fehlt

Waffenexperte Domröse erklärt, dass ein Flugzeug sehr viel schneller als ein Panzer sei. Bei der 1500 Kilometer langen Frontlinie könne ein Jet sehr viel mehr Gelände abdecken. Was Domröse allerdings vermisst, ist „eine politische Strategie“. „Wird aus dem Nein dann irgendwann ein Ja?“, fragt Klamroth.

„Ich halte es für völlig verfehlt, in so einer Art und Weise über solche Fragen zu spekulieren“, antwortet Barley. „Das ist kein Spiel. Die Art und Weise, wie die Bundesregierung diese Fragen angeht, hat sich rückblickend immer als richtig erwiesen.“ Melnyk ist sich trotzdem sicher: „Deutschland wird Kampfjets liefern. Das ist nur eine Frage der Zeit.“

Putin ein „Schulhofschläger“? Linken-Fraktionsvorsitzende macht auf Status als Atommacht aufmerksam

Westliche Militärexperten wie die der US-Denkfabrik RAND Corporation würden warnen, dass dieser Krieg nur eskalieren kann, aber die Ukraine niemals gewinnen könne, sagt Mohamed Ali. Domröse sieht hingegen keine Gefahr: „Putin hat über 20 Mal mit der Atomwaffe gedroht“, sagt er. „Ich kann nichts ausschließen, aber ich halte es für ziemlich unrealistisch.“

Klamroth vergleicht Putin mit einem „Schulhofschläger, der mit Prügel droht“. Dürfe man da einknicken? Mohamed versucht, das Bild geradezurücken: „Der Schulhofschläger ist leider der Anführer der größten Atommacht der Welt. Ich halte Putin für einen irrationalen Menschen, bei dem man nicht voraussagen kann, was er tut und was er nicht tut.“

Fazit des „Hart aber fair“-Talks

Sobald das Wort Diplomatie fällt, halten sechs von sieben Gästen sofort dagegen. Die Feldherrn-Dialektik und Selbstgewissheit wirkt bisweilen befremdlich. Mohamed Ali schlägt sich tapfer, auch als alle eine Front gegen sie bilden. Klamroth wirkt überfordert. Vielleicht wird er seine Runden künftig etwas ausgewogener zusammenstellen. (Michael Görmann)