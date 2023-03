„Er wird erdrosselt oder verhaftet“: Kritiker prophezeit Putin hartes Ende im Ukraine-Krieg

Von: Sandra Kathe

Der russische Militärexperte Igor Girkin ist bekannt für Kritik an Russlands Machthaber. Nun spekuliert der Ex-Kommandeur, was Putin im Fall einer Niederlage droht.

Moskau – Bereits seit Beginn des Ukraine-Kriegs meldet sich immer wieder ein ungewöhnlicher Kreml-Kritiker zu Wort. Der einstige russische Militär-Kommandeur Igor Girkin galt lange als einflussreicher Mann in Russlands Streitkräften, genau wie beim russischen Geheimdienst FSB. Jetzt kritisiert er auf seinem Telegram-Account regelmäßig Wladimir Putin und seine Truppen. Er spekulierte nun darüber, was mit dem russischen Machthaber passieren könnte, wenn Russland gegen die Ukraine verliert. Darüber berichtete die US-Zeitschrift Newsweek.

„Wenn wir den Krieg verlieren, und ihm vorher niemand den Hals umdreht, wird ihn einer wie Nawalny nach Den Haag schicken“, sagte Girkin nun in einem Video, das der ukrainische Regierungsberater Anton Gerashchenko mit englischen Untertiteln auf seinem Twitter-Account geteilt hat. Gerashchenko bezeichnet Girkin, der am russischen Überfall auf die Krim beteiligt gewesen sein soll, in seinem Tweet, genau wie viele andere Personen aus russischen Regierungskreisen, als „Terroristen“.

Ein russischer Militärexperte spekulierte diese Woche darüber, was passiert, wenn Putin mit seinem Krieg scheitert. (Symbolfoto) © Pavel Bednyakov/AFP

Spekulation zum Kriegsausgang in der Ukraine: Verrät Putins engster Kreis seinen Chef

Mit seiner Spekulation reagierte Girkin auf die Frage, ob es wahrscheinlich ist, dass Putins engster Kreis den russischen Machthaber an den Internationalen Gerichtshof ausliefert, die er von einem Smartphone abliest. Das Strafgremium hatte am 17. März Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen, dem wegen seiner Rolle im Ukraine-Krieg Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, darunter die Verschleppung von Kindern.

Wie Newsweek berichtet, ist die Spekulation über eine anstehende Auslieferung oder Ermordung Putins nicht die einzige harte Position, die Girkin in den vergangenen Tagen öffentlich gemacht hatte. Wenige Tage zuvor hatte er einen kritischen Essay auf seinem Telegram-Kanal gepostet, in dem er der russischen Militärführung „eklatante Unfähigkeit“ vorwirft und fordert, dass diese ersetzt werden muss, wenn Russland noch eine Chance haben will, den Krieg zu gewinnen.

Kritik an Putins Militärführung im Ukraine-Krieg: Drohen nun Spannungen zwischen Militär und FSB?

Der umstrittene Militärblogger, der auf seinem Telegram-Account 800.000 Leserinnen und Leser erreicht, gilt in westlichen Kreisen allerdings als möglicher Indikator dafür, ob sich die Stimmung innerhalb Militär- und Geheimdienstkreisen in Russland wandeln könnte. Eine Schlussfolgerung ziehe etwa die US-amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) aus der Kritik Girkins an der Militärführung: Dass es bereits Spannungen zwischen dem FSB und dem Militär geben könnte, weil Girkins Kritik den FSB und seine Führung bewusst auslasse.

So zitiert Newsweek aus der Einschätzung des ISW: „Girkins Aussagen könnten ein Hinweis darauf sein, dass es beträchtliche Spannungen zwischen der russischen Militärführung und dem FSB geben könnte, genauso wie innerhalb des FSB selbst.“ Und weiter: „Girkins bittere Kommentare geben weiterhin einen Einblick in die wachsenden Spannungen in Putins engstem Kreis“. Girkin galt lange als der Kommandeur von mehreren pro-russischen Milizgruppen in der Ostukraine und soll auch am Abschuss des malaysischen Passagierflugzeugs im Jahr 2014 beteiligt gewesen sein. Er wirft der russischen Führung immer wieder vor, zu unentschlossen und sanft zu agieren. Er fordert ein härteres Durchgreifen. (saka)