Ukraine präsentiert eigene Kamikaze-Drohne im Kampf gegen Russland

Von: Bedrettin Bölükbasi

Die ukrainische Rubaka-Drohne hat eine Reichweite von bis zu 500 Kilometer. © Facebook/Vlad Shevchenko

Drohnen werden im Ukraine-Krieg von beiden Seiten eingesetzt. Kiew präsentiert neue Modelle. Die russische Propaganda reagiert.

Kiew – Der Ukraine-Krieg ist inzwischen schon längst zu einem Schauplatz von Drohneneinsätzen geworden. Zu Beginn des Krieges hatte noch die türkische Bayraktar TB2 auf der ukrainischen Seite das Schlachtfeld dominiert. Inzwischen kommen aber vor allem Shahed-Kamikazdrohnen aus iranischer Produktion zum Einsatz. Damit greift Russland täglich ukrainische Städte an. Mit einer neuen, einheimisch produzierten Kamikazedrohne will die Ukraine nun die russische Waffe kontern.

Neue ukrainische Drohne: „Rubaka“ soll eine Reichweite von 500 Kilometern haben

Bei der neuen Entwicklung handelt es sich um die sogenannte „Rubaka“. Am Montag (31. Juli) veröffentlichte der ukrainische Schauspieler Vlad Schewschenko ein Video auf Facebook und bat die Bevölkerung um Spenden, um das ukrainische Militär mit den Drohnen versorgen zu können, von denen eine etwa 15.000 US-Dollar kosten soll.

Dabei wird die Drohne offenbar schon aktiv eingesetzt, wie ein Vertreter des ukrainischen Militärgeheimdienstes im Video von Schewschenko betonte. „Sie haben sich im Kampf sehr gut geschlagen, aber ich kann nicht sagen, wo genau“, erklärte der maskierte Geheimdienstvertreter der ukrainischen Technik-Publikation ITC zufolge. Die Drohne, die als Antwort auf die iranische Shahed entwickelt wurde, kann nach Angaben des ukrainischen Magazins Defense Express zwei bis fünf Sprengladungen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 15 Kilogramm mit sich tragen. Die Reichweite beträgt demnach bis zu 500 Kilometer.

Eine auffällige Design-Eigenschaft der „Rubaka“ ist dabei der Propeller, der wie bei den meisten Drohnen nicht an der Hinterseite, sondern der Vorderseite des Rumpfes angebracht ist. Ukrainische Quellen führen dies auf die Spezifikationen des Motors der Drohne zurück. Hinzu kommt, dass die ukrainische Drohne keine optoelektronische Station besitzt. Während des Fluges kann der Operator also nicht sehen, wohin die Waffe fliegt. Laut Defense Express zeigt dies, dass die Drohne darauf ausgelegt ist, zuvor eingegebene Koordinaten mittels eines sogenannten Trägheitsnavigationssystems anzusteuern.

Russische Propaganda zweifelt an „Rubaka“: Eigenschaften seien „nicht allzu beeindruckend“

Während Kreml-Chef Wladimir Putins neue „Superpanzer“ zuletzt von ähnlichen Drohnen in eine Flammenhölle verwandelt worden waren, zeigten sich russische Propaganda-Kanäle von der neuen Drohne nicht sonderlich beeindruckt. So schrieb der offenbar mit Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in Verbindung stehende Telegram-Kanal Readowka, die „Rubaka“ sei „eine weitere Kamikaze-Drohne mit nicht allzu beeindruckenden Eigenschaften“.

Der von Schewschenko gestartete Spendenaufruf wurde in Russland diskreditiert. „Der Prozess, Geld aus den Ukrainern abzupumpen, um das Programm ‚Drohnenarmee‘ zu finanzieren, geht weiter“, hieß es von Readowka. Dennoch ließ sich aus der Botschaft des Propagandakanals auch Besorgung herauslesen: „Die maximale Reichweite von 500 km ermöglicht es, Moskau vom Territorium der Ukraine aus zu erreichen, und die relativ geringen Kosten von 15.000 US-Dollar lassen auf die Möglichkeit eines Masseneinsatzes schließen.“

Im Vergleich zur Shahed - die nun auch in Russland unter dem Namen „Geran“ produziert wird - habe die „Rubaka“ aber eine viel geringere Reichweite und trage viel weniger Sprengstoff mit sich. Herstellerangaben zufolge beträgt die Reichweite der iranischen Drohnen 2.500 Kilometer und sie kann bis zu 50 Kilogramm Sprengstoff mit sich führen. Readowka schrieb auch von Zweifel an der „Angemessenheit der Navigations- und Leitsysteme“. Stand jetzt berufen sich russische Propagandamedien bei ihren Analysen nur auf theoretische Kenntnisse und Fotos. Ein großflächiger und massenhafter Einsatz der „Rubaka“ könnte den Truppen von Putin aber echte Kopfschmerzen bereiten. (bb)