Ukraine-Krieg: Russland beendet Mobilisierung und ordnet Zwangsevakuierung an

Von: Karolin Schäfer, Tim Vincent Dicke, Nail Akkoyun, Andreas Apetz, Lucas Maier

Die Teilmobilisierung im Ukraine-Krieg ist laut Russlands Militär beendet. Im Süden toben weiter heftige Kämpfe. Der Newsticker.

Mobilisierung beendet : Russland kündigt Abschluss der Teilmobilisierung an

: Russland kündigt Abschluss der Teilmobilisierung an Berüchtigte Söldnertruppe: Gruppe Wagner arbeitet an eigener Luftwaffe

Gruppe Wagner arbeitet an eigener Luftwaffe AKW Saporischschja: Kiew warnt und informiert IAEO

Kiew warnt und informiert IAEO Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten und Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Ticker. Die Angaben aus Russland und der Ukraine stammen teilweise von den Kriegsparteien im Ukraine-Konflikt und lassen sich deshalb nicht unmittelbar unabhängig überprüfen.

+++ 29. Oktober, 6.05 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben den Bewohnern der Region rund um die Stadt Cherson zwei Tage Zeit gegeben, ihre Häuser zu verlassen. Das geht auf Informationen der ukrainischen Operationskommandos „Süd“ zurück. Zuerst darüber berichtet hatte das Nachrichtenportal Kyiv Independent. Die evakuierten Menschen sollen von Russland auf die seit 2014 im Ukraine-Konflikt besetzte Halbinsel Krim gebracht werden.

News zum Ukraine-Krieg: Russland beendet Teilmobilisierung

+++ 22.30 Uhr: Russlands Teilmobilisierung für den Ukraine-Krieg ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums vorerst beendet. Dennoch könnte die Föderation bald weitere Mobilisierungsmaßnahmen gebrauchen, sagte der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Das liege ihm zufolge daran, dass die kürzlich eingezogenen russischen Soldaten schlecht ausgebildet und ausgerüstet seien.

Ukrainische Soldaten feuern auf russische Stellungen nahe der Stadt Cherson. © BULENT KILIC/AFP

„Russland versucht zwar, die neuen Wehrpflichtigen einzusetzen, um den Druck auf unsere Stellungen zu erhöhen, aber sie sind so schlecht vorbereitet und ausgerüstet, so rücksichtslos von ihrem Kommando eingesetzt, dass wir glauben, dass Russland vielleicht bald eine neue Welle von Menschen braucht, die in den Krieg geschickt werden“, so Selenskyj. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte zuvor, dass man keine weiteren Maßnahmen plane. Man wolle von nun an mit Freiwilligen arbeiten.

News zum Ukraine-Krieg: USA kündigen millionenschwere Militärhilfe an

+++ 20.55 Uhr: Die USA haben erneut der Ukraine zur Unterstützung während der russischen Invasion Militärhilfen angekündigt. Diese sollen sich nach Angaben von Washington auf 275 Millionen US-Dollar belaufen. Die Hilfe umfasst zusätzliche Waffen, Munition und Ausrüstung aus US-Beständen sowie vier Antennen für Satellitenkommunikation, teilte das Pentagon am Freitag mit. Damit erhöht sich die Militärhilfe für die Ukraine aus den USA auf 18,5 Milliarden US-Dollar seit Beginn der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden im Januar 2021.

Man wolle die Luftverteidigungsfähigkeit der Ukraine verbessern, kündigte US-Außenminister Antony Blinken an. Die beiden bodengestützten Luftverteidigungssysteme des Typs Nasams, zu deren Lieferung sich die Vereinigten Staaten verpflichtet hätten, würden nächsten Monat in die Ukraine gebracht.

Ukraine-Krieg: Großbritannien stellt alle russischen Gas-Importe ein

+++ 19.50 Uhr: Putins setzt im Krieg gegen die Ukraine Gas als Waffe ein. Deshalb wurde von der internationalen Gemeinschaft immer wieder ein Gasembargo diskutiert. Nun will sich das Vereinigte Königreich, also Großbritannien und Nordirland, von russischen Gaslieferungen lossagen. Alle Importe von russischem Flüssigerdgas sollen zu Beginn des kommenden Jahres beendet werden, schrieb das Amt für Auswärtige Angelegenheiten beim Kurznachrichtendienst Twitter. Zudem wolle man andere Länder „auf der ganzen Welt“ unterstützen, „ihre eigene Abhängigkeit zu verringern“, hieß es weiter. Damit streiche man „Putins Gelder für seinen illegalen Krieg“.

+++ 19.10 Uhr: Rund 100 von 6700 Mitarbeitenden des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja in der Südukraine haben einen Arbeitsvertrag beim russischen Atomkonzern Rosatom unterschrieben. Das teilte der ukrainische Kernkraftwerksbetreiber Enerhoatom am Freitag mit. 4300 Mitarbeitende hätten sich dagegen auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet abgesetzt.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Teilmobilisierung vorerst beendet

+++ 17.20 Uhr: Russlands Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten für den Ukraine-Krieg ist nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu abgeschlossen. Neue Maßnahmen seien nicht geplant, von nun an werde nur noch mit Freiwilligen gearbeitet, sagte Schoigu am Freitag bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Nähe von Moskau.

News zum Ukraine-Krieg: Medwedew will Anerkennung russischer Forderungen

+++ 16.30 Uhr: Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew sagte, die Situation der Energieversorgung in der Ukraine könne sich verbessern, wenn Kiew die russischen Forderungen anerkenne. „Es ist notwendig, die Legitimität der russischen Forderungen im Rahmen der speziellen Militäroperation und ihrer Ergebnisse anzuerkennen, die sich in unserer Verfassung widerspiegeln. Und dann wird das Licht angehen.“ sagte Medwedew am Freitag auf seinem Telegramm-Account. Damit spielte der Politiker unter anderem auf die Anerkennung der annektierten Gebiete in der Ukraine an.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Reservisten „sterben in Massen“

+++ 15.30 Uhr: Der Vorstoß der ukrainischen Truppen in der Region Luhansk wird derzeit durch das Wetter sowie den Widerstand Russlands stark gebremst, sagte Gouverneur Serhiy Hayday am Freitag im ukrainischen Fernsehen. „Der Vormarsch der ukrainischen Truppen geht nicht so schnell voran, wie wir es uns wünschen“, wird Hayday von cnn.com zitiert. „Wir sehen eine Menge mobilisiertes Personal und Sträflinge sowie eine Menge Ausrüstung. Die Russen hatten Zeit, Befestigungen vorzubereiten und große Gebiete zu verminen.“

News zum Ukraine-Krieg: Kadyrow will „Abschaum fertig machen“

+++ 14.39 Uhr: Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow hat seine Landsleute dazu aufgerufen, in den Ukraine-Krieg zu ziehen. „Wir alle sollten auf jedes Szenario bestens vorbereitet sein. Wir sollten nicht untätig bleiben. Es ist die Pflicht eines jeden Menschen, für seine Religion, seine Heimat, seine Familie und sein Vaterland zu kämpfen!“, schrieb er auf seinem Kanal bei Telegram.

News zum Ukraine-Krieg: Russland tötet zehn Zivilpersonen

+++ 13.54 Uhr: Bei russischen Angriffen sind ukrainischen Angaben zufolge zehn Zivilpersonen getötet worden. Dies teilte der stellvertretende Leiter des Präsidialbüros, Kyrylo Tymoshenko, im Messengerdienst Telegram mit. In der Region Donezk seien neun Menschen getötet worden, in Saporischschja habe ein Zivilist sein Leben lassen müssen. Zudem seien zwölf weitere Menschen verletzt worden.

News zum Ukraine-Krieg: Steinmeier verteidigt Russland-Sanktionen

+++ 12.25 Uhr: Frank-Walter Steinmeier hat die westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs verteidigt. „Ja, Sanktionen haben Kosten, auch für uns“, sagte der Bundespräsident im Schloss Bellevue in einer Rede zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Aber was wäre denn die Alternative? Tatenlos diesem verbrecherischen Angriff zuschauen?“, fragte der Bundespräsident.

News zum Ukraine-Krieg: Cherson angeblich geräumt

+++ 11.34 Uhr: Nach Angaben eines von Moskau eingesetzten Beamten hat Russland die Region Cherson in der Ukraine geräumt und alle Zivilpersonen in russisch kontrolliertes Gebiet gebracht. Die Arbeit, die Bewohnerinnen und Bewohner von der linken Uferseite des Flusses Dnipro wegzubringen, sei „abgeschlossen“, erklärte der Verwaltungschef der Halbinsel Krim, Sergej Aksjonow, im Onlinedienst Telegram. Die ukrainische Armee erklärte derweil, Moskaus „sogenannte Evakuierung“ gehe weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Russland nur zu „defensiven Operationen fähig“

+++ 10.46 Uhr: Nach Ansicht britischer Geheimdienste ist die russische Armee derzeit nicht in der Lage, die militärische Initiative in der Ukraine zu ergreifen. „In den letzten sechs Wochen sind die russischen Bodentruppen in den meisten Bereichen der Frontlinie in der Ukraine eindeutig zu einer langfristigen, defensiven Haltung übergegangen“, hieß es im aktuellen Briefing des britischen Verteidigungsministeriums. Da die russischen Kämpfer schlecht ausgebildet und stark unterbesetzt wären, seien sie „derzeit nur zu defensiven Operationen fähig“.

News zum Ukraine-Krieg: Russland fordert UN-Untersuchung

+++ 9.03 Uhr: Russland hat von den Vereinten Nationen eine Untersuchung der „militärisch-biologischen Aktivitäten“ der USA in der Ukraine gefordert. Das russische Außenministerium erklärte in Moskau, dass während der „speziellen Militäroperation“ in der Ukraine „Beweise und Material gesichert wurden, die ein Licht auf die wahre Natur der militärisch-biologischen Aktivitäten der USA auf ukrainischem Gebiet werfen“.

News zum Ukraine-Krieg: Berüchtigte Gruppe Wagner arbeitet an eigener Luftwaffe

+++ 7.31 Uhr: Die russische Söldnertruppe Gruppe Wagner soll laut dem „Institute for the Study of War“ (ISW) daran arbeiten, eine eigene Luftwaffe aufzubauen. Das ISW bezieht sich auf Berichte eines russischen Militärbloggers, dass die Truppe von dem als „Putins Koch“ bekannten Unternehmer Jewgeni Prigoschin Soldaten rekrutiert, die für Hubschrauber und Kampfjets ausgebildet werden sollen.

News zum Ukraine-Krieg: „Russlands einzige Taktik ist der Terror“

Update vom Freitag, 28. Oktober, 6.28 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat den Kampf seines Landes gegen Russland mit dem Widerstand gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg verglichen. Russland verfolge wie einst der Nazismus dieselben Ziele. „Die Form des Bösen hat sich gewandelt, aber das Wesen ist unverändert“, sagte der ukrainische Präsident in einer Videobotschaft in der Nacht zum Freitag (28. Oktober). Russland sei vom Nachbarn zum Aggressor und zum Terroristen geworden – und habe sich Kriegsverbrechen schuldig gemacht.

News zum Ukraine-Krieg: Putin sieht sich als Freund Europas, ohne „bösartige“ Absichten

+++ 22.40 Uhr: „Glauben Sie nicht, dass Russland ihr Feind ist“, antwortete Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstagabend auf die Frage, was er einem westlichen Bürger in der aktuellen Lage raten würde. Russland, so Putin, sei kein Feind des Westens und habe nie „bösartige“ Absichten gegenüber Europa oder den USA gehabt. Schuld an der derzeitigen Wirtschafts- und Energiekrise seien allein die Staats- und Regierungschefs. Diese hätten schwere Fehler gemacht. Russland sei hingegen nicht für die Krise in Europa verantwortlich.

+++ 22.05 Uhr: Ukrainische Behörden haben ein weiteres Massengrab entdeckt. Im Bezirk Borowskij der Region Charkiw wurden nach Angaben der Nationalgarde mindestens 17 Leichen von Zivilisten und Militärangehörigen gefunden. Anwohner berichteten den Ermittlern, dass die Bewohner die Leichen in der ganzen Gegend eingesammelt hätten. Am 13. April seien sie mit zwei Lastwagen vorgefahren, hätten mit einem Bagger ein bis zu drei Meter tiefes Loch ausgegraben und alle Leichen dort abgeladen. Die Grabstätte sei dann mit Panzern eingeebnet worden, heißt es im Bericht. Nach Angaben der Nationalgarde wurden alle Leichen zur gerichtsmedizinischen Untersuchung geschickt, um die Todesursache festzustellen.

Ukraine-Krieg: USA warnen Russland vor Angriff auf Satelliten im Weltall

+++ 21.00 Uhr: Die USA haben Russland davor gewarnt, Satelliten anzugreifen. Im Ukraine-Krieg spielen Satellitenbilder eine wichtige Rolle, da die Ukraine Unterstützung von verschiedenen westlichen Staaten bekommt, hat sie hier häufig einen Vorteil gegenüber dem Aggressor aus Russland, wie die dpa berichtet.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew warnt und informiert IAEO

+++ 19.15 Uhr: Nicht nur der stellvertretende Generalstabschef Oleksii Hromov hat Befürchtungen bezüglich des AKW Saporischschja (s. Update v. 18.35 Uhr). Auch der amtierende Leiter der staatlichen Nuklearaufsichtsbehörde der Ukraine, Oleh Korikov, meldete Bedenken an. In einem Briefing mit der ukrainische Medienplattform Ukrinform, warnte er vor Bauarbeiten auf dem Gelände des Atomkraftwerks.

News zum Ukraine-Krieg: Frisch Mobilisierte an der Front erwartet

+++ 18.10 Uhr: Zuletzt hat der Kreml die Teilmobilmachung in Russland für beendet erklärt. „Nur öffentliche Aktivitäten im Zusammenhang mit der Wehrpflicht wurden eingestellt, während der Prozess der Zustellung von Vorladungen an Männer zu Hause oder am Arbeitsplatz fortgesetzt wird“, erklärte der stellvertretende Generalstabschef Oleksii Hromov.

+++ 15.10 Uhr: Wegen neuer Schäden in der Energieversorgung drohen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew noch drastischere Stromabschaltungen. In der Nacht seien bei einem russischen Angriff auf eine Anlage im Umland „ernsthafte Schäden“ entstanden, teilte der Stromversorger Yasno mit. Dadurch fehle für die Millionen-Metropole etwa ein Drittel der notwendigen Leistung. „Es könnte passieren, dass halb Kiew ohne Licht dasitzt“, hieß es. Die russische Armee versucht seit Anfang Oktober verstärkt, die ukrainische Infrastruktur zu zerstören – auch wenn Angriffe auf zivile Objekte völkerrechtlich verboten sind.

News zum Ukraine-Krieg: Russland rekrutiert angeblich „Mörder und Vergewaltiger“

Erstmeldung vom Donnerstag, 27. Oktober: Kiew – Ukrainischen Angaben zufolge rekrutiert Russland im Zuge der Teilmobilmachung zahlreiche Gefängnisinsassen, um im Krieg mit der Ukraine zu kämpfen. „Nach den vorliegenden Informationen rekrutieren Vertreter privater Militärkampagnen Gefangene in den Justizvollzugsanstalten von Uljanowsk“, schrieb der Generalstab des Militärs auf Facebook. Die meisten Häftlinge seien „Mörder, Vergewaltiger und Drogenhändler“.

Derweil wurde ein Kraftwerk in Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim nach Behördenangaben von einer Drohne angegriffen. Das teilte Stadtchef Michail Raswoschaejew mit. Bei dem Angriff in der Nacht sei ein Transformator in Brand gesetzt worden, der zu der Zeit aber nicht am Netz gewesen sei. Niemand sei verletzt worden, Auswirkungen auf die Stromversorgung der Hafenstadt gebe es nicht. Die Drohne sei noch beim Anflug auf das Kraftwerk abgefangen worden, schrieb der Stadtchef auf Telegram. Sewastopol ist wichtig als Basis der russischen Scharzmeerflotte.

News zum Ukraine-Krieg: Russisches Tanklager brennt

Auf der seit 2014 von Russland beanspruchten Halbinsel hat es in den vergangenen Monaten mehrere Explosionen in Militäranlagen sowie Drohnenangriffe gegeben. Die Ukraine bekennt sich nicht offiziell dazu. Doch legen die Vorfälle nahe, dass Kiew über Möglichkeiten verfügt, auch weit hinter der Front anzugreifen.

In der russisch kontrollierten Stadt Schachtarsk im Donbass ging am Mittwoch (26. Oktober) nach Medienberichten ein Tanklager in Flammen auf. Die Stadt liegt etwa 50 Kilometer von der Front entfernt östlich von Donezk. Die ukrainische Armee greift mit Himars-Raketenwerfern aus den USA, die eine hohe Reichweite haben, immer wieder Nachschublinien der Russen an. (mit Agenturen)