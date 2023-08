Gegen Putins tückische Fallen: Ukraine entwickelt eigenen Minenräumer „aus Haufen Metall“

Von: Patrick Mayer

Für die Front im Süden und Osten: Mit einfachsten Mitteln schaffen die Ukrainer im Kampf gegen russische Minenfelder ein eigenes Räumgerät.

Charkiw – Wer einen Beweis dafür gebraucht hat, wie brutal Russland seinen Angriffskrieg in der Ukraine führt, bekam diesen mit einem weiteren martialischen Video bei Twitter geliefert, mutmaßlich verbreitet durch russische Telegram-Kanäle auf Basis russischer Drohnen-Aufnahmen vom Schlachtfeld.

Darin war unlängst zu sehen, wie ein ukrainischer Soldat in einem Feld mit hohem Gras aus einem Schützenpanzer steigt. Der Infanterist macht einen vorsichtigen Schritt nach vorne, eine Sekunde später zerreißt es ihm sein Standbein bis zum Knie. Er ist auf eine Mine getreten. Was aus dem Mann geworden ist – unbekannt.

Ukraine-Offensive: Minenräumer gegen russische Sprengfallen entwickelt

Trotz „großer Verluste“ (Militärexperte Carlo Masala) machen die Ukrainer bei ihrer Offensive im Süden Anfang August zumindest erhebliche Fortschritte. Während sie das tun, versuchen sie, irgendwie die Minen aus dem Weg zu schaffen, die Russland durch seine Soldaten im Boden vergraben ließ. Jetzt hat das von Kreml-Chef Wladimir Putin geschundene Land unter einfachsten Mitteln einen eigenen Minenräumer entwickelt.

Minenräumer gegen Russlands tückische Fallen: Die Ukraine hat ein eigenes Gefährt entwickelt. Vize-Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko schaute sich das Gerät in der Werkstatt an. © Screenshot Facebook@Юлія Свириденко

Präsentiert wurde das Gerät auf Basis eines schlichten Kettentraktors bei Facebook von der Vize-Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko. Die 37-jährige Politikerin inspizierte den Minenräumer in einer Fabrik für Landmaschinen bei Charkiw im Nordosten der Ukraine.

Minenräumer der Ukraine: Einfache Planierraupe gegen russische Sprengfallen

„Seine Vorteile sind die einfache Bedienung, ein niedriger Produktionspreis und die Möglichkeit der Wartung sowie Reparatur hier in der Ukraine“, heißt es in ihrem Facebook-Posting zum Werkstattbesuch. Es handele sich um „Traktoren, die rund acht Tonnen vor sich herschieben. Damit zerlegen sie Anti-Infanterie-Fallen effektiv und erkennen Panzerminen“, erklärte Swyrydenko.

Die Technik sei „aus einem Haufen Metall“ entworfen worden, heißt es in ihrem Beitrag frei übersetzt. In der Tat: Der Minenräumer, noch ohne offiziellen Name, hat das Fahrerhaus einer Planierraupe, wie man diese aus dem Straßen- und Tiefbau kennt. Davor ist mit rund vier bis sechs Metern Abstand zur Fahrerkabine ein Pflug mit schweren Stahlrollen montiert, die sich – dicht aneinander gereiht – offenbar einzig durch ihr enormes Gewicht in den Boden graben.

Minenräumer der Ukraine: Mit einfachsten Mitteln gegen die russische Armee

Dadurch wird der Boden wohl nicht nur oberflächig umgewälzt. Komplettiert wird das Modell für den Ukraine-Krieg durch ein großes Metallschild zwischen „Pflug“ und Fahrerkabine, das gegen umherfliegende Schrapnelle im Fall einer detonierenden Mine schützen soll. Sie hoffe, „dass dies nicht die letzte Entwicklung ukrainischer Ingenieure ist. Wir als Regierung werden dazu beitragen, heimische Hersteller zu unterstützen“, schrieb Swyrydenko weiter, die in Vertretung von Präsident Wolodymyr Selenskyj in Charkiw war. Der Minenräumer sei bereits zertifiziert worden, womit die Produktion hochgefahren werden könne, berichtete sie.

Kettentraktor mit großer Wirkung: Das ist der neue Minenräumer der Ukraine. © Screenshot Facebook@Юлія Свириденко

Hilfe tut Not: Allein beim Dorf Mala Tokmatschka wenige Kilometer nördlich von Robotyne soll die ukrainische Armee in einem großen Minenfeld am 8. Juni insgesamt 25 Minenräumer und Panzer verloren haben, einschließlich sieben gelieferten Leopard-2-Panzer, schreibt die Süddeutsche Zeitung (SZ) zur Offensive in der Oblast Saporischschja. Im Kampf gegen die Minen forderte Walerij Saluschnyj, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, im Interview mit der Washington Post (WP) deshalb zuletzt mehr amerikanische M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC)-Systeme.

Minenräumer der Ukraine: Auch Gerät vom Bodensee ist im Einsatz

Zur Einordnung: Beim MICLIC-System wird eine kleine Rakete aus einem schlichten Anhänger, der zum Beispiel von einem M113-Mannschaftstransporter gezogen wird, mit einer mehr als 100 Meter langen Sprengstoff-Ladung verschossen. Die Linienladung, die aussieht wie ein katapultierter Feuerwehrschlauch, hat auf jedem Meter C4-Sprengstoff angebracht, der beim Aufprall auf Bodenminen explodiert. An der ukrainischen Front wurde jüngst zudem der Minenräumer GCS-200 vom Bodensee gesichtet. (pm)