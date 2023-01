Russland tauscht wieder General aus – Neue Angriffe auf Saporischja

Von: Johanna Soll, Bedrettin Bölükbasi, Daniel Dillmann, Lucas Maier

Putin tauscht den Oberbefehlshaber in der Ukraine aus. Russland greift erneut Saporischja an. Der Newsticker.

Kiew dementiert russische Behauptungen um Soledar : Russland soll die Stadt nicht unter Kontrolle haben

dementiert um : Russland soll die Stadt nicht unter Kontrolle haben Selesnkyi wendet sich an Nato : Bloße Lippenbekenntnisse für einen Beitritt der Ukraine genügen nicht

wendet sich an : Bloße Lippenbekenntnisse für einen Beitritt der Ukraine genügen nicht Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Donnerstag, 12. Januar 2023, 5.45 Uhr: Erneuter Angriff auf die Stadt Saporischschja. Am Mittwochabend (11. Januar) nahm Russland die ukrainische Stadt unter Beschuss, wie amtierende Bürgermeister von Saporischschja, Anatoly Kurtev, mitteilt.

In der Stadt Saporischschja befindet sich das größte Kernkraftwerk Europas. Ersten Angaben zufolge sei es bei dem neusten Angriff lediglich zu Schäden an der Infrastruktur und zivilen Gebäuden gekommen. Dabei sei zudem ein Feuer ausgebrochen, ob das Kraftwerk direkt betroffen ist, wurde nicht mitgeteilt. Die Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Russland nimmt erneut Saporischschja unter Beschuss. (Archivbild) © IMAGO-Images/Konstantin Mihalchevskiy

Der Präsident der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO), Rafael Grossi, hatte zuletzt in einem Interview mit dem italienischen Fernsehsender RaiNews angekündigt, erneut in die Ukraine und nach Russland reisen zu wollen. Erklärtes Ziel sei es, auf diplomatischem Weg eine Sicherheitszone um das Kraftwerk Saporischschjaeinzurichten.

Wechsel auf Führungsebene: Russland hat einen neuen Kommandeur

+++ 21:43 Uhr: Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat Generalstabschef Waleri Gerassimow zum neuen Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine ernannt. Zehneinhalb Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine kommt es damit zu einem Führungswechsel in der russischen Armee. Sergej Surowikin, der erst seit Oktober Kommandeur der Invasionsstreitkräfte war, wird degradiert und soll nach russischen Angaben Gerassimows Stellvertreter werden.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Schoigu ernannte noch zwei weitere Stellvertreter für Gerassimow. Die Neuaufstellung begründete Moskau mit einer „Ausweitung des Ausmaßes der zu lösenden Aufgaben“ und der Notwendigkeit der einzelnen Armeeteile, enger zusammenzuarbeiten.

+++ 18:10 Uhr: Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich bei einer Rede in Lviv an die Nato gewannt und sie aufgefordert, mehr zu tun.: „Für heute reicht die bloße Unterstützung der Ukraine durch die NATO und Unterstützung in Form von Rhetorik über offene Türen für die Ukraine nicht aus.“ Selenskyi sagte, Kiew brauche „starke Schritte“, um dem Militärbündnis beizutreten, wie Reuters berichtet.

Im September letzten Jahres beantragte Kiew, sieben Monate nachdem Russland den Krieg begonnen hatte, eine sogenannte Fast-Track-NATO-Mitgliedschaft. Die Nato betonte zwar ihre Politik der offenen Türe gegenüber der Ukraine, ging dabei jedoch nicht ins Detail und nannte bislang keine konkreten Schritte, die einen möglichen Beitritt der Ukraine in die Nato beschleunigen könnten.

Hart umkämpftes Soledar nicht vollständig in russischer Hand

+++ 16.30 Uhr: Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar hat Behauptungen einer vollständigen russischen Kontrolle über die Stadt Soledar im Osten der Ukraine zurückgewiesen. „Schwere Kämpfe in Soledar dauern an“, zitierte der US-Sender CNN Maliar aus einem Beitrag im Kurznachrichtendienst Telegram. Nach schweren Verlusten habe das russische Militär Einheiten in dem Gebiet ausgetauscht und auch die Zahl von Wagner-Söldnern erhöht. So ziele Moskau darauf ab, die ukrainische Verteidigungslinie zu durchbrechen und die Stadt vollständig einzunehmen. Diese Versuche blieben allerdings ohne Erfolg, teilte Maliar mit.

Ex-US-General in Europa rechnet mit Krim-Befreiung – ukrainische Kontrolle schon im August?

+++ 14 Uhr: Der ehemalige Kommandeur der amerikanischen Streitkräfte in Europa Ben Hodges, Generalleutnant a. D., erwartet eine Zurückeroberung der Krim durch die Ukraine bis Ende August. „Die Ukraine wird niemals sicher sein und ihre Wirtschaft erneut aufbauen können, während Russland die Krim kontrolliert“, sagte er der ukrainischen Nachrichtenagentur RBC. Daher sei es „wichtig, die Krim zu befreien“. Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland dabei Atomwaffen einsetzen werde, sei sehr gering, so Hodges. Dies verschaffe Moskau schließlich keinen Vorteil auf dem Schlachtfeld. Außerdem nehme Moskau die Warnungen aus den USA

Daneben äußerte sich der Generalleutnant a. D. auch darüber, welche Taktik die Ukraine nun anwenden müsse. Dabei sprach er von drei „Schlüsselaufgaben“. Er rief das ukrainische Militär dazu auf, jede mögliche Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen, die Luftverteidigung zu stärken und die Standorte von russischen Raketen sowie Kamikazedrohnen direkt anzugreifen.

Kiew dementiert russische Behauptungen um Soledar – Russland soll Stadt nicht unter Kontrolle haben

+++ 12.25 Uhr: Das ukrainische Militär hat russische Angaben zur Lage in der umkämpften Kleinstadt Soledar in der Ostukraine zurückgewiesen. „Die Russen sagen, dass Soledar unter ihrer Kontrolle sei. Das stimmt nicht“, sagte der Sprecher der Ostgruppe der ukrainischen Streitkräfte, Serhij Tscherewatyj, Medienberichten in Kiew zufolge. Zur aktuellen Lage werde der ukrainische Generalstab Angaben machen.

Ukraine-Krieg: Kiew erwartet neuen Großangriff und nennt sogar mögliches Datum

+++ 11.30 Uhr: Immer wieder erfolgen massive russische Großangriffe auf die Ukraine mit ballistischen Raketen und Kamikazedrohnen. Nach Angaben des ukrainischen Präsidentenberaters Oleksij Arestovitsch erwartet Kiew schon bald erneut einen solchen Schlag gegen die gesamte Ukraine. „Früher oder später wird das passieren“, sagte er laut der Nachrichtenagentur Unian im Gespräch mit dem russischen Ex-Politiker und Menschenrechtsaktivist Mark Feigin. Als ungefähres Datum gab er demnach den Zeitraum zwischen dem 12. und 15. Januar an. Zwar müsse dies nicht zwingend der Fall sein. Allerdings gehe die Vermutung aus den Zeitpunkten von früheren Angriffen hervor.

Ukraine-Krieg: Bachmut tatsächlich umzingelt? US-Experten widersprechen Putin-Truppe

+++ 11.06 Uhr: Die russische Söldnertruppe Wagner behauptet, Soledar eingenommen zu haben. In russischen Quellen heißt es zudem, dass die schwer umkämpfte Stadt Bachmut daher kurz vor einer Umzingelung steht. Aus dem jüngsten Lagebericht der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) geht jedoch hervor, dass die russischen Aussagen zu Bachmut nicht der Realität entsprechen.

„Auch wenn die großzügigsten russischen Behauptungen in Betracht gezogen werden, würde eine Einnahme von Soledar nicht die sofortige Einkesselung von Bachmut bedeuten“, heißt es in dem Papier. Hinzu kommt: Die Eroberung von Soledar gewähre russischen Truppen nicht zwingend die Kontrolle über ukrainische Kommunikationslinien nach Bachmut. Das russische Militär versucht Bachmut seit Monaten einzunehmen, allerdings bisher ohne Erfolg. Die Frontberichte zeigen hohe Verluste und teilweise schaurige Nachrichten.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Söldnertruppe nimmt wohl Soledar ein – „fast kein Leben übrig“

Erstmeldung vom Mittwoch, 11. Januar: Kiew - Es sei „fast kein Leben übrig“ in der Stadt Soledar, verkündete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. „Alles ist komplett zerstört.“ Nach heftigen Kämpfen über mehrere Wochen meldete der Kopf der Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, im Ukraine-Krieg die Einnahme der Stadt im Osten der Ukraine. „Wagner-Einheiten haben das gesamte Gebiet von Soledar unter ihre Kontrolle gebracht“, zitierte unter anderem die russische Nachrichtenagentur TASS den Geschäftsmann, der als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putins gilt.

Die Stadt Soledar liegt in der ostukrainischen Region Donezk, nur rund 20 Kilometer von der immer noch hart umkämpften Stadt Bachmut entfernt. Die Meldung der Wagner-Gruppe bestätigte der britische Geheimdienst. Nach mehreren taktischen Vorstößen sei den russischen Truppen unter Inkaufnahme hoher Verluste gelungen, „wahrscheinlich den größten Teil der Siedlung kontrollieren“, heißt es in einem Bericht aus London.

News zum Ukraine-Krieg: Russland meldet Einnahme von Soledar

Laut dem britischen Geheimdienst konzentrierten sich die Kämpfe in Soledar auf das Gebiet eines Salzbergwerks, das über 200 Kilometer lange Tunnel haben soll. Sowohl Russland als auch die Ukraine fürchten, dass der jeweilige Gegner diese Tunnelanlagen nutzen könnte, um Angriffe hinter den eigenen Reihen zu organisieren. Vor allem an den Eingängen des Salzbergwerks sollen zuletzt heftige Schlachten getobt haben. Diese scheint die russische Armee aber nun für sich entschieden zu haben.

Russlands Sieg in Soledar dürfte aber vor allem ein symbolischer sein. Für den weiteren Verlauf im Ukraine-Krieg spielt die Stadt laut Militärexperten eine untergeordnete Rolle. Die Vorteile einer Eroberung der Siedlungen seien „begrenzt“, sagte William Reno, Professor der Politikwissenschaften an der Northwestern University, gegenüber dem US-Nachrichtenportal Newsweek. „Diese Schlacht ist Teil des größeren Kampfes um Bachmut“, so Reno.

Eine Eroberung könne zwar die Frontlinien im Ukraine-Krieg zugunsten Russlands verschieben, würden aber „keinen bedeutenden Sieg darstellen oder ihre langfristigen Aussichten in anderen Teilen der Ukraine verbessern“. Die Schlacht um Soledar sei vor allem politisch von Bedeutung. Es ginge darum, die Kontrolle um den Donbass zu erzielen. Weil aber auch Kiew die Bedeutung Soledars und Bachmut immer wieder betont, macht die Schlacht um die Orste „trotz der relativ geringen strategischen Bedeutung dieser Orte wichtig“. (dil)