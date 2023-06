Ex-General zerlegt Putins „Vierfach-Verlierer“ – und erklärt, welche Optionen ihm jetzt bleiben

Valery Gerassimow führt das Kommando der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Sein bisheriges Vorgehen macht ihn allerdings zum Verlierer, findet Experte Mick Ryan.

München – Im Ukraine-Krieg deutet sich langsam, aber sicher eine neue Phase an. Die so lange angekündigte Gegenoffensive der Ukraine scheint angerollt zu sein. Besonders hilfreich dabei ist die Ausrüstung rund um die Leopard-Panzer, die der Westen zur Verfügung gestellt hat. Allerdings scheint es zunächst nur kleine Erfolge zu geben. Und auch die Leos laufen immer wieder in russische Fallen.

Fest steht jedoch: Die russische Armee ist aktuell wohl mehr denn je in die Defensive gezwungen. Auch wenn Militärexperte Mick Ryan noch findet, dass es ein wenig früh ist, die Strategie Russlandsn zu bewerten, sei es durchaus an der Zeit, die bisherige „russische Antwort zu bewerten“, so der Ex-General. Gefragt ist hier besonders General Valery Gerassimow, aktueller Oberbefehlshaber der Putin-Armee. Oder wie Ryan ihn nennt: Den „Vierfach-Verlierer“.

Putins „Vierfach-Verlierer“: Militärexperte legt die vier Niederlagen von Putin-General Gerassimow dar

Auf Twitter analysiert Ryan in regelmäßigen Abständen die aktuellen Handlungen im Ukraine-Krieg. In seinem neuen Thread dreht sich nun also alles um Gerassimow und die russische Verteidigung. Zunächst benennt er die vier Niederlagen des Kommandeurs, die ihm den von Ryan gewählten und so unrühmlichen Spitznamen „Vierfach-Verlierer“ überhaupt einbrachten. Gerassimows erster Fehler sei der „ursprüngliche Plan der Invasion“ gewesen, an der er als Schlüsselperson in der russischen Militärführung natürlich beteiligt gewesen sein sollte. Fehler zwei seien die „chaotischen ersten Wochen der russischen Mobilmachung nach der Verkündung von Präsident Putin im September 2022“ gewesen. Gerassimow hätte „diesen Schritt antizipieren müssen, sobald klar war, dass der Krieg nicht gut läuft“.

Hinzu kommt noch das „Jahrzehnt der Transformation“ als dritter Fehler, das Gerassimow und Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu zu verantworten hatten. Spätestens die Invasion der Ukraine habe gezeigt, dass „die Reformen nicht zum Aufbau einer modernen, gut geführten militärischen Organisation“ geführt hätten. Eine solche sei aber „für den Krieg unerlässlich“, so Ryan. Gerassimows vierter Fehler sei schlussendlich die große russische Offensive in der Ukraine gewesen, die er nach Kommando-Übernahme im Januar „ohne groß zu zögern“ gestartet habe. Die Erfolge dieser Offensive blieben bekanntlich sehr begrenzt.

Gerassimow der „Vierfach-Verlierer“ im Ukraine-Krieg: General erwartet völlig neue Front-Lage

Nach all diesen Niederlagen für Gerassimow steht der General nun vor einer völlig veränderten Lage im Ukraine-Krieg. Plötzlich müssen große, russisch besetzte Gebiete verteidigt werden. Er muss Unterkommandeure und Söldnergruppen wie etwa Wagner im Blick behalten. Und er muss die Truppenstärke und die logistischen Möglichkeiten beobachten. Laut Ryan bleiben Gerassimow damit also damit jetzt drei Optionen im Krieg mit der Ukraine.

Option 1 laut Mick Ryan für Gerassimow: „Bleib stark“. Laut dem Ex-General müsse der russische Kommandeur jetzt „hart bleiben, und beobachten, wie sich die ukrainische Offensive nun entwickelt“. Die bevorzugte Option sei laut Ryan, das „gesamte ukrainische Territorium, das er derzeit besetzt, zu halten“ und die Ukraine-Erfolge hoffentlich klein zu halten, um sich auf eine eigene Offensive später im Jahr vorzubereiten.

Militär-Experte erklärt: Diese drei Optionen bleiben dem Kommandeur noch im Krieg

Gerassimows 2. Option: „Bleib stark (plus). Eine Variation von Option 1“, erklärt Ryan. Hinzu kämen hier „begrenzte offensive Angriffe auf die Schwachstellen der Ukrainer, falls diese sich auftun“. Allerdings attestiert der Militärexperte Russland ein eher schlechtes Gespür für große Erfolge mit Offensivoperationen.

Die dritte und letzte Option: „Richte die Verteidigung neu aus“, schreibt Ryan auf Twitter. Die Option sei zwar politisch schwierig, in der Ansicht des Ex-Generals aber die „militärisch wirksamste“ Vorgehensweise, besonders, was die Krim und den Donbass angehe. Für Ryan ist das ganze aber eher eine Art „Ausweichoption“, falls es für Russland in naher Zukunft schlecht laufe. Aktuell stünde dieser Weg aber wohl nicht zur Debatte. Kurzfristig wird Gerassimow daher vermutlich versuchen, „stark zu bleiben“ in der Situation, in der er ist, so Ryan.

