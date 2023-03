Peinlicher Krim-Crash für Kadyrow: Panzerfahrzeuge erzeugen auf Weg zum Einsatz Friendly Fire

Von: Marcus Giebel

Teilen

Auffahrunfall: Hier stimmte der Abstand zwischen den Panzerfahrzeugen ganz offensichtlich nicht. © Defence Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine

Mehrere Panzerfahrzeuge der russischen Verbündeten im Ukraine-Krieg werden auf dem Weg zu einem Einsatz außer Gefecht gesetzt. Die Truppen der Verteidiger haben damit jedoch nichts zu tun.

Kiew – Die Verluste im Ukraine-Krieg sind auf beiden Seiten groß. Denn weder die russischen Invasoren und ihre Verbündeten wie die berüchtigte und gefürchtete Söldner-Gruppe Wagner noch die ihr Territorium eisern verteidigenden Ukrainer wollen in diesem eskalierten Konflikt Schwäche zeigen. Also werden die Kämpfe ohne Rücksicht auf Verluste geführt.

Friendly Fire - also die versehentliche Zerstörung durch Verbündete - nicht ausgeschlossen. Einen besonders ungeschickten Fall dokumentierte der Nachrichtendienst des Verteidigungsministeriums der Ukraine. Mutmaßlich nicht ohne Schadenfreude veröffentlichte die Behörde einen Text unter dem Titel „Fünf gepanzerte Fahrzeuge russischer Terroristen der ‚Ahmat‘-Streitkräfte erreichten die Kampfzone nicht“.

Kadyrows Fahrzeuge bauen Crash auf Krim-Brücke: Friendly Fire unter Russland Verbündeten

Auf den mitgelieferten Bildern sind demolierte Panzerfahrzeuge zu sehen. Eines scheint dem anderen ins Heck gefahren zu sein, die linke Seite des hinteren Gefährts ist erheblich beschädigt, große Teile der Panzerung liegen auf der Straße, bei der es sich um eine Brücke auf die 2014 von Russland annektierte Krim handeln soll.

Ein zweites Foto zeigt zwei an der Front verunfallte Panzerfahrzeuge, die offenbar nebeneinander zum Einsatz rasen wollten. Ein Wagen – mit dem obligatorischen Kriegssymbol Z auf der Motorhaube, wurde dabei um die rechte Frontleiste samt Frontstrahler erleichtert, die Scheibe vor dem Beifahrersitz ist geborsten.

Unfall mit Folgen: Die Panzerfahrzeuge überstanden den Zusammenstoß nicht unbeschadet. © Defence Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine

Unfall auf der Krim-Brücke: „Überhöhte Geschwindigkeit und Nichteinhaltung eines Sicherheitsabstandes“

Dem Bericht des Nachrichtendienstes zufolge war der Konvoi aus fünf Fahrzeugen der 34. selbständigen motorisierten Schützenbrigade am 26. März in Richtung der von Russland besetzten Halbinsel unterwegs. Etwas süffisant wird dann betont: „Offiziellen Berichten zufolge wurden sie jedoch durch ‚überhöhte Geschwindigkeit und Nichteinhaltung eines Sicherheitsabstands während der Fahrt im Konvoi‘ daran gehindert, das Ziel ihrer Reise zu erreichen.“

Es wirkt demnach so, als hätten die Fahrer es gar nicht erwarten können, zum Einsatzort zu gelangen. Vier der fünf Fahrzeuge sollen erheblich beschädigt worden sein. Ihnen stehen aufwändige Reparaturarbeiten bevor.

Video: Russland befürchtet ukrainische Offensive auf Krim

Kadyrow verliert Panzerfahrzeuge auf Krim-Brücke: Modelle nach seinem Vater benannt

Weiter heißt es, die Fahrzeuge seien auf dem Weg in die Region Cherson gewesen. Die Oblast grenzt direkt an die Krim und zählt zu den Regionen der Ukraine, die Russland im September 2022 infolge von Scheinreferenden völkerrechtswidrig annektierte. Ihr Ziel war demnach die Region Prydniprovskyi am Dnepr, wo sie die Truppen der Invasoren verstärken sollten.

Bei den gecrashten Fahrzeugen soll es sich um Ahmat Z-STS handeln, in denen jeweils zehn Personen Platz finden. Benannt sind sie nach Achmat Kadyrow, dem 2004 bei einem Anschlag durch eine Landmine getöteten Tschetschenen-Führer. Er war der Vater des heutigen tschetschenischen Diktators Ramsan Kadyrow, der als treuer Gefolgsmann von Kreml-Chef Wladimir Putin und sich im Westen den Beinamen „Bluthund“ verdient hat. Einst lobte er die schnelle Einsatzbereitschaft und die Sicherheitsausstattung der Vehikel. (mg)