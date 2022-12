„Sie haben noch eine Woche“: Kiew warnt Russen vor neuer Mobilisierungswelle und Schließung der Grenzen

Von: Markus Hofstetter

Im September verkündete Wladimir Putin eine Teilmobilisierung. Nach Angaben Kiews will der Kreml erneut Männer rekrutieren, diesmal aber vor allen in den Städten.

Kiew - Im Ukraine-Krieg warnt Kiew die russische Bevölkerung vor einer neuen Mobilisierungswelle in ihrem eigenen Land. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow sagte in einer auf YouTube veröffentlichten Videoansprache, in der er sich vor allem an die Einwohner großer, russischer Städte wendet: „Ich weiß mit Sicherheit, dass Sie noch eine Woche haben, in der man wenigstens noch eine kleine Wahl hat.“ Das berichtet merkur.de.

Ukrainischer Verteidigungsminister warnt Russen: Kreml wird Kriegsrecht ausrufen

In beschwörenden Worten warnt Resnikow vor einer geplanten Aktion Wladimir Putins. „Anfang Januar werden die russischen Behörden die Grenzen für Menschen schließen, dann das Kriegsrecht ausrufen und eine weitere Mobilisierungswelle beginnen. Auch in Belarus werden die Grenzen geschlossen werden.“ Dieses Mal trifft es lauf Resnikow vor allem die Städte, da in den ländlichen Gebieten bereits viele Menschen rekrutiert worden sind.

In einer Videoansprache warnt der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow vor einer neuen Mobilisierungswelle in Russland. © Youtube

Er erwarte nicht, dass sie seinen Worten Glauben schenkten, doch eine Frage sollten sich seine Zuhörer wahrheitsgemäß beantworten: „Wenn Sie in einen Krieg ziehen, in dem Sie sterben oder für den Rest ihres Lebens zum Krüppel werden könnten, wofür genau kämpfen Sie eigentlich?“

Ukrainischer Verteidigungsminister warnt Russen: Sterben für die Paläste und Bankkonten der Mächtigen

Resnikow beziffert in seiner Ansprache die Zahl der russischen Toten im Ukraine-Krieg auf über 100.000. Um diese Verluste auszugleichen, sei bereits eine Mobilisierungswelle durchgeführt worden, obwohl dies noch im Sommer abgestritten wurde. Der einzige Grund, sie in den Krieg zu schicken, sei der Schutz der verantwortlichen Kriminellen, ihrer Paläste und ihrer Bankkonten. Tausende der im Herbst mobilisierten Russen seien bereits tot, Tausende versehrt. „Und das nur, um die Kriminellen zu schützen.“

Man erzähle den Russen, dass es einen Plan B gebe, oder eine Geheimwaffe, dass sich die Siege bald wiedereinstellen werden. „Aber ihr Plan ist es, den Krieg in die Länge zu ziehen und so viele Menschen wie möglich zu töten. Und nur dafür werden Sie in den Tod geschickt“, so Resnikow.

Ukrainischer Verteidigungsminister: Es werden immer neue Mobilisierungswellen kommen

Der Ukraine-Minister wirft der Führung in Moskau vor, immer neue Mobilisierungswellen zu planen, umsich nicht die Niederlage einzugestehen, um sich weiter an der Macht zu halten und nicht für die vielen Kriegsverbrechen einstehen zu müssen.

Resnikow sagt, er spreche nicht nur als Minister, sondern auch als Jurist. „Je länger der Krieg dauert, desto schwerer werden die Folgen für die einfachen Menschen, für die einfachen Russen.“ Generationen in Russland müssten für die angerichteten Schäden aufkommen. Die Ukraine aber werde nicht aufgeben. „Wir verteidigen unsere Erde.“