„Spielt Putin in die Hände“: Scholz-Blockade sorgt für Ampel-Zoff – Klingbeil fordert Maulkorb

Von: Karolin Schäfer

Der Druck auf die Bundesregierung hinsichtlich der Leopard-Kampfpanzer wächst. Während die CDU bereits Jamaika anbietet, fordert Klingbeil Stillschweigen.

Berlin – Der Streit in der Ampel-Koalition um die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern für die Ukraine eskaliert. Nicht nur aus der Opposition hagelt es Kritik für das deutsche Zögern, auch die Koalitionspartner kritisierten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Zuletzt war der Druck auf die Bundesregierung gestiegen, nachdem auf der Ukraine-Konferenz in Ramstein immer noch keine Entscheidung zu den Leopard-Panzern gefallen war.

SPD-Chef Lars Klingbeil hat die Kritik von Politikerinnen und Politikern der FDP und Grünen kritisiert. Er legte den Parteiführungen eine Intervention nahe. „Ich weiß, was ich als Parteivorsitzender machen würde, wenn aus meiner Partei andauernd solche Querschüsse kommen“, sagte Klingbeil am Montag (23. Januar) auf einer Pressekonferenz in Berlin. „Da würde ich mit den entsprechenden Leuten mal reden. Das wirft ja auch kein gutes Licht auf die eigene Parteiführung, wenn da andauernd welche so unterwegs sind.“ Das berichtet Merkur.de.

Ampelstreit um Panzerlieferungen: „Zögern spielt Kriegsverbrecher Putin in die Hände“

Dabei geht es auch um FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Strack-Zimmermann bezeichnete die Kommunikation des Kanzlers als „Katastrophe“. Deutschlands Haltung in der Panzer-Frage sei „einfach nur beschämend“.

Auch von den Grünen scheint es keine Unterstützung für den Kurs von Scholz zu geben. Stattdessen erhöhen sie den Druck auf den Kanzler. „Unser Zögern spielt dem Kriegsverbrecher Putin in die Hände, der derweil eine neue fürchterliche Großoffensive gegen die unschuldigen Menschen in der Ukraine vorbereitet“, zitierte der Tagesspiegel Agnieszka Brugger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag.

Die Bundesregierung mache mit ihrem Zögern einen „erheblichen Fehler“ und büße Vertrauen ein, betonte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das müsse jetzt schnell korrigiert werden.

Panzer-Streit in der Koalition: CDU will Jamaika – SPD unterstützt Scholz-Kurs

Heftige Kritik gab es auch aus der Opposition. Die CDU schlägt bereits die Auflösung der Ampel vor. „Mit der SPD geht es nicht. FDP und Grüne sollten daher raus aus der Ampel: Jamaika wäre besser für Deutschland“, sagte Niedersachsens CDU-Chef Sebastian Lechner gegenüber Bild. Die Linke hingegen sträubt sich überhaupt Panzer im Ukraine-Krieg bereitzustellen. Man habe „große Sorge angesichts dieses militärischen Tunnelblicks“, sagte Parteichefin Janine Wissler. „Die Nato und die Bundesrepublik Deutschland dürfen nicht Kriegspartei werden.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht das Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldaten an dem Flugabwehrkanonenpanzer Gepard und steht vor einem Gepard Panzer. © Marcus Brandt/dpa

Klingbeil kritisierte die „aufgeregten Debatten“ in den vergangenen Tagen. Diese würden sogar „bis hin zu Beleidigungen“ reichen. „Der größte Gefallen, den wir Wladimir Putin tun können, ist, dass wir uns im westlichen Bündnis, in der deutschen Politik gerade auseinanderdividieren.“ Der SPD-Chef und seine Partei unterstützen den Kurs des Kanzlers „zu 100 Prozent“: Sich eng mit den westlichen Partnern abstimmen und darauf achten, dass Deutschland und die Nato nicht zur Kriegspartei werden. (kas/dpa)