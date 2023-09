Nach Hubschrauber-Flucht: Immer mehr Russen wollen dem Kriegsdienst an der Front entkommen

Von: Bettina Menzel

Ein russischer Hubschrauber fliegt über die Dreikönigskirche des Klosters St. Nikolaus in Arzamas, 100 Kilometer südlich von Nischni Nowgorod (Symbolbild). © IMAGO/Sergei Bobylev/ITAR-TASS

Der geflüchtete Hubschrauber-Pilot scheint weitere russische Soldaten zur Fahnenflucht zu animieren: Die Anzahl der Anrufe bei Kiews Desertations-Hotline steigt.

Kiew – Dem russischen Hubschrauberpiloten Maksim Kuzminow gelang die Flucht in die Ukraine. Zusammen mit dem ukrainischen Militärgeheimdienst hatte der russische Soldat seine Desertation von langer Hand geplant. Für die Übergabe des MI-8-Helikopters an die ukrainische Armee erhielt Kuzminow Sicherheitsgarantien – und eine halbe Million US-Dollar (rund 463.000 Euro) Belohnung. Diese Erfolgsgeschichte scheint im Ukraine-Krieg nun Nachahmer zu finden.

Geheimdienst: Mehr russische Soldaten wollen im Ukraine-Krieg Fahnenflucht begehen

Soldaten im Krieg sind jederzeit mit Tod, Verletzungen oder traumatischen Erfahrungen konfrontiert – egal, auf welcher Seite sie kämpfen. Doch zahlreichen Berichten zufolge geht Russland besonders grausam mit seinen Militärangehörigen um. Zu Beginn der Invasion war den russischen Soldaten offenbar nicht einmal klar, dass sie in den Krieg ziehen würden – kommuniziert wurde der Einsatz zunächst als Übung. Moskau schickte viele seiner Kämpfer zudem ohne ausreichendes Training oder Waffen an die Front. Berichten zufolge soll es psychischen Druck, Gewalt oder sogar Mord in den eigenen Reihen geben. Zuletzt sei die Selbstmordrate unter russischen Generälen massiv angestiegen sein, hieß es aus ukrainischen Quellen.

Die Desertation des russischen Hubschrauberpiloten Maksim Kuzminow, der nun nicht mehr für Russland kämpfen muss, ruft offenbar Nachahmer auf den Plan. „Nach der erfolgreichen Operation Synytsia (zu Deutsch: Meise) mit dem Mi-8 und dem Piloten“ sei die Zahl der russischen Armeeangehörigen gestiegen, die eine Fahnenflucht in Betracht ziehen, sagte Andrii Jusow, der Vertreter des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine, am Montag (11. September) im Gespräch mit Radio Svoboda Liberty. Der ukrainische Verteidigungsnachrichtendienst hatte die Hotline namens „I want to live“ (zu Deutsch: Ich möchte leben) eingerichtet, mittels der sich russische Soldaten ergeben können. Die Zahl der Anrufe pro Tag sei seit Kuzminows Flucht um 70 Prozent in die Höhe geschnellt, so Jusow weiter.

Von links nach rechts: Der Vertreter des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes Andrii Jusow, der Journalist Artem Schewtschenko und der desertierte russische Mi-8-Hubschrauberpilot Maksim Kusminow während einer Pressekonferenz am 5. September. © IMAGO/Ukrinform/ABACA / ABACAPRESS

Angst vor Gegenoffensive: Übergelaufener Hubschrauber-Pilot ruft ehemalige Kameraden zur Flucht auf

Im vergangenen Jahr hatte die BBC berichtet, die russischen Anrufer bei der Desertations-Hotline waren „teils verzweifelt, teils frustriert, weil sie nicht ganz verstehen, wie die Hotline funktioniert oder ob es sich nur um eine Falle handelt“, wie eine Mitarbeiterin des Regierungsprojekts mitteilte. Die erfolgreiche Fahnenflucht des Helikopterpiloten scheint nun das Vertrauen in den Wahrheitsgehalt der ukrainischen Angaben gesteigert haben. Der Pilot selbst rief nach seiner erfolgreichen Flucht seine ehemaligen Kameraden und Kameradinnen zur Desertation auf. „Wenn ihr das tut, was ich getan habe, werdet ihr es nicht bereuen. Ihr werdet für den Rest eures Lebens mit absolut allem versorgt sein“, so Kuzminow.

Genaue Zahlen zu „I want to live“ liegen nicht vor. „Sie sind nicht allein – mehrere tausend Militärangehörige haben durch die Kapitulation bereits ihr Leben gerettet“, heißt es jedoch auf der Webseite der Hotline. Dort teilt die Ukraine auch konkrete Tipps für russische Soldaten, die „nicht wie mehr als 200.000 Bürger der Russischen Föderation im Krieg sterben möchten.“ Ratschläge gibt es etwa dazu, wie russische Bürger einer Einberufung entgehen oder wie sich Soldaten auf dem Schlachtfeld ergeben können. Kiew garantiert den Flüchtenden die Einhaltung der Genfer Konvetion.