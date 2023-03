Ein Zwanzigstel „Zeitenwende“: Sunak verkündet Militär-Geldspritze - Strategie folgt

Von: Michelle Brey

Großbritanniens Ministerpräsident Rishi Sunak will zusätzlich über fünf Milliarden Euro in das Militär investieren. © KIN CHEUNG/AFP

Großbritannien investiert angesichts des Ukraine-Kriegs in sein Militär. Dafür sollen rund 5,6 Milliarden Euro innerhalb von zwei Jahren aufgewendet werden.

London - Investieren, um „für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft gerüstet“ zu sein: Großbritannien kündigte am Sonntag (12. März) Investitionen in das eigene Militär an. „Da die Welt immer unbeständiger und der Wettbewerb zwischen den Staaten immer intensiver wird, muss das Vereinigte Königreich bereit sein, sich zu behaupten“, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak zu der Entscheidung.

Premier Sunak verkündet Geldspritze für Militär – „nicht wieder anfällig“

Insgesamt sollen in den kommenden beiden Jahren Investitionen in die Streitkräfte in Höhe von fünf Milliarden Pfund (das entspricht etwa 5,6 Milliarden Euro) getätigt werden. Das gliedert sich wie folgt auf:

Rund drei Milliarden Pfund sollen in nukleare Verteidigungsvorhaben wie das Sicherheitsbündnis Aukus mit den USA und Australien fließen.

Etwa 1,9 Milliarden Pfund sind für die Auffüllung der Munitionsvorräte vorgesehen. Der Bestand war wegen der Unterstützung der Ukraine zuletzt stark gesunken.

Es sei 2022 deutlich geworden, wie sich globale Krisen auswirken, so Sunak. Hiermit meinte er „Russlands entsetzliche Invasion in der Ukraine“, in dessen Folge die Energie- und Lebensmittelpreise anstiegen. So solle sichergestellt werden, „dass wir nie wieder anfällig für die Aktionen einer feindlichen Macht sind“. Das investierte Geld entspricht etwa einem Zwanzigstel des Geldes, das Deutschland in die Bundeswehr steckte.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte nur wenige Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine einen Richtungswechsel in der deutschen Sicherheits- und Außenpolitik verkündet. Zur Modernisierung der Bundeswehr gehörte ein 100 Milliarden Euro umfassendes Sondervermögen. „Wir erleben eine Zeitenwende“, hatte Scholz damals gesagt. Ein knappes Jahr später zog eine Wehrbeauftragte jedoch ein übles Fazit.

Vor Hintergrund des Ukraine-Kriegs: Britisches Strategiepapier erhält Update

Auch der britische Premierminister macht sich Gedanken um die Außen- und Sicherheitspolitik. So verkündete Sunaks Büro in einer Erklärung eine Aktualisierung des entsprechenden Strategiepapiers. Die Überprüfung sei angestoßen worden, um auf geopolitische Bedrohungen wie dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder Chinas „wirtschaftlicher Nötigung“ zu antworten.

Die Geldspritze ist Teil dieser Strategie. Die Investition soll Sunaks Büro zufolge unter anderem dazu beitragen, die Munitionsbestände aufzufüllen. Im Januar hatte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace gewarnt, die britische Armee sei „ausgehöhlt und unterfinanziert“.

Sunak sagte, mit der Erhöhung stiegen die Rüstungsausgaben von zuletzt 2 Prozent bis 2025 auf 2,25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Ziel seien 2,5 Prozent. Verteidigungsminister Ben Wallace hatte Medienberichten zufolge eine Erhöhung auf 3 Prozent gefordert. London hatte erst Ende 2020 die höchsten Rüstungsausgaben seit dem Ende des Kalten Krieges angekündigt. Großbritannien ist einer der größten Unterstützer der Ukraine. Dort setzen sich die Kämpfe indes unerbittlich weiter fort. Russland erlitt schwere Verluste. (AFP/dpa/mbr)