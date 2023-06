Ehemaliger russischer Kommandeur warnt: Kiew kennt die Schwäche des Kreml

Von: Marcus Giebel

Noch ist es nur Training: Die Ukraine will im Krieg mit Russland zum großen Gegenschlag ausholen. © IMAGO / NurPhoto

Im Ukraine-Krieg stehen Russland schwere Zeiten bevor, befürchtet Igor Girkin. Der einstige Kommandeur der Volksrepublik Donezk sieht die Schuldigen in Moskau.

Donezk – Russland geht im Ukraine-Krieg zu nachsichtig mit dem Nachbarland um und wird dafür nun bezahlen müssen. So lautet die Lesart von Igor Girkin nach mehr als 15 Monaten Zerstörung, Mord und anderen Gräueltaten über hunderte Kilometer hinweg. Der einstige Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU zählte zu den militärischen Führern der selbsternannten Volksrepublik Donezk, womit er im Ukraine-Konflikt zu den wichtigsten Verbündeten von Kreml-Chef Wladimir Putin gehörte.

Mittlerweile hat sich Girkin, der unter dem Pseudonym Strelkow auftritt, zu einem der größten Kritiker des russischen Präsidenten aufgeschwungen und schimpft via Telegram auf die komplette Staatsspitze. Ähnlich wie Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldner-Gruppe Wagner. Den in Russland beliebten Weg, sich der Internetwelt mitzuteilen, nutzt Girkin auch diesmal.

Lässt kein gutes Haar an Wladimir Putin und dessen Gefolgsleuten: Igor Girkin sieht viele russische Fehler im Ukraine-Krieg. © IMAGO / ANP

Girkin schimpft auf Putin & Co.: Russland hat Ukraine zu viel Zeit zur Erholung gelassen

In einem Frage-Antwort-Post verbreitete er seine sehr eigenwillige Ansicht. Im Mittelpunkt steht dabei die Gegenoffensive der Ukraine, die nicht nur beim Aggressor mit Spannung erwartet wird. Russland ist demnach selbst schuld, dass nun ein heißer Sommer bevorstehen könnte. Denn während die Ukraine nach ihren großen Verlusten zu Beginn des Kriegs Zeit zur Mobilisierung und Nachrüstung – auch mithilfe der NATO-Partner – bekommen hätte, seien die Entscheidungsträger im Kreml fest davon ausgegangen, es würde zu einer „bequemen Einigung“ kommen. Die Ukraine also irgendwann alle Viere von sich strecken und ihr Territorium preisgeben.

In diesem Glauben hätte die russische Führung vermeiden wollen, die Ukraine „mit allzu dreisten Schlägen zu verärgern“. Derweil habe Kiew vorgegeben, einem „begrenzten Krieg“ auf dem eigenen Territorium zuzustimmen, ohne zu weiteren Zugeständnissen bereit zu sein. Zudem habe es „Verhandlungen aller Art“ gegeben, hier nennt Girkin als Beispiel den Getreidedeal.

Um sich dann auf Putin und seine Gefolgsleute einzuschießen: „Unsere Idioten schlucken den Köder bereitwillig, weil ihnen das ermöglichte, sich weiterhin nicht anzustrengen, so wie sie es seit 20 (manche sogar 30) Jahren an der Macht gewohnt sind.“ Doch diese vermeintliche Bequemlichkeit räche sich.

Girkin warnt Russland im Ukraine-Krieg: Kiew „hat eine äußerst kampfbereite Armee und große Reserven“

„Jetzt hat sich alles verändert“, warnt Girkin: „Der Feind ist wirklich stärker geworden und hat eine äußerst kampfbereite Armee auf die Beine gestellt. Er schlug unsere Winter-Frühlings-Offensive zurück, verschaffte sich gleichzeitig große strategische Reserven.“ Derweil habe Moskau auf „Hoffnungen“ gesetzt, die Wirtschaft sei nicht in den Kriegsmodus versetzt worden, kein Kriegsrecht verhängt worden, zudem hätten die Truppen an der Front den Glauben an den Sieg verloren.

Das alles spiele der Ukraine in die Karten: „Jetzt ist die Zeit gekommen, in der sich die ‚respektablen Kiewer Partner‘ für nichts schämen – sie fühlen sich stark genug und kennen unsere derzeitige relative Schwäche.“ Er selbst habe Wolodymyr Selenskyj und dessen Vorgänger Petro Poroschenko nie als Partner angesehen, sondern zum Feind erklärt. Anders als Putin, dessen Sprecher Dmitri Peskow, Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu, so Girkins Meinung.

Weiter im Text: Die Ukraine schrecke nun nicht mehr davor zurück, „zumindest die Russen loszuwerden“. Jetzt gehe es Kiew vor allem darum, Russland von innen zu untergraben. „Und welchen besseren Weg gibt es, die Zivilbevölkerung gegen die Behörden aufzuhetzen, als die ungestrafte Ermordung dieser Bevölkerung und die Zerstörung ihres Eigentums durch Feinde (…)?“, fragt Girkin provokant.

Bereit zum Feuern: Ukrainische Soldaten haben mittlerweile allerhand Militärgerät zur Verfügung. © IMAGO / Ukrinform

Warnung an den Kreml: „Zu spät, wenn der Kreml militärpolitische Maßnahmen beschließt“

Er befürchtet ein schlimmes Erwachen für seine Landsleute. Denn die Ukraine werde umso härter zuschlagen, je länger die Spitze in Moskau ihren „idiotischen Hoffnungen“ auf eine Einigung nachhängen würde. „Umso wahrscheinlicher ist es, dass es zu spät sein wird, wenn der Kreml die notwendigen militärpolitischen Maßnahmen beschließt“, legt Girkin den Finger weiter in die Wunde.

So würde sich die Bevölkerung letztlich womöglich weigern, für Putin und seine Vertrauten in den Krieg zu ziehen. Vielmehr würden sie ihnen zuschreien: „Fahrt zur Hölle, ihr Idioten und Verräter! Wir glauben euch nicht. Ich werde nicht auf deinen Befehl hin sterben!“

Girkin skizziert damit den Hoffnungsschimmer vieler Beobachter nicht nur im Westen: Dass die russische Bevölkerung dem Kriegstreiben einen Riegel vorschiebt, weil sie nicht bereit ist, für Putins offenbar wahnsinnige Pläne, die keine Rücksicht auf Verluste nehmen, das eigene Leben zu riskieren. (mg)