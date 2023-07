„Jeder Meter wird mit Blut bezahlt“: Top-General ärgert sich über Kritik an Gegenoffensive

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Die Gegenoffensive der Ukraine wurde in kurzer Zeit schon mehrfach kritisiert. General Saluschnyj nervt das gewaltig – insbesondere da man Gewinne erzielt.

Kiew – Monatelang wurde die Gegenoffensive der Ukraine erwartet, inzwischen ist sie im Gange und hat Kiew im Ukraine-Krieg sogar schon einige Teilerfolge eingebracht – Kritik gibt es dennoch. Die Operationen blieben hinter den Erwartungen des Westens zurück, hieß es. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte kürzlich, dass noch nicht alles so laufe, wie man es sich vorstelle.

Auf dem Schlachtfeld sieht man die Dinge jedoch anders. Walerij Saluschnyj, Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, zeigt sich von den vielen Spekulationen und der Kritik an seinen Streitkräften regelrecht genervt. „Es macht mich wütend“, sagte der General im Interview mit der Washington Post. Ihm zufolge rücken seine Truppen jeden Tag vor, auch wenn es nur 500 Meter sind.

Soldaten warten in dem befreiten Dorf Storozheve auf einen Einsatz. (Archivfoto) © Ashley Chan/Imago

Ukrainischer Befehlshaber ignoriert Kritik an Gegenoffensive: „Das ist ihr Problem“

Im Kampf gegen Russland stehen Saluschnyj und seine Soldaten seit gut 16 Monaten vor einer echten Herkulesaufgabe: das ukrainische Militär muss sich zumeist gegen eine größere, besser bewaffnete russische Streitmacht verteidigen. Seine Truppen müssten mindestens so viele Artilleriegeschosse abfeuern wie der Feind, sagte der General, aber wegen der begrenzten Ressourcen seien sie manchmal um das Zehnfache unterlegen.

„Dies ist keine Show, bei der die ganze Welt zuschaut und Wetten abschließt oder so. Jeder Tag, jeder Meter wird mit Blut bezahlt“ sagte Saluschnyj. Vielleicht sei man nicht so schnell, wie „die Beobachter“ es gerne hätten, „aber das ist ihr Problem“, fügte er hinzu. Saluschnyj betonte, dass die Gegenoffensive schneller vorankommen würde, wenn man weitere Waffenlieferungen sowie Kampfjets erhalten würde.

Kiew erklärte in der Vergangenheit mehrfach, dass man Luftüberlegenheit im Verteidigungskampf benötige. Im Westen holte man sich monatelang jedoch eine Abfuhr nach der anderen ab. Polen erklärte sich hingegen bereit, der ukrainischen Armee Kampfflugzeuge aus DDR-Altbeständen zu überlassen. Inzwischen soll darüber hinaus eine „Kampfjet-Koalition“, angeführt von den USA, eingelenkt haben und noch in diesem Jahr liefern – Details dazu sind aber noch kaum bekannt.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Gegenoffensive hat sich laut Analysten noch nicht voll entfaltet

Nach Ansicht von Analystinnen und Analysten hat die Ukraine den Hauptstoß ihrer Gegenoffensive ohnehin noch gar nicht gestartet. Nicht alle speziell vorbereiteten Truppen seien bislang an die Front geschickt worden. Truppen, die schon im Einsatz sind, scheinen indes noch immer nach Schwachstellen in der russischen Verteidigung zu suchen – wie etwa in Bachmut.

Der ukrainischen Verteidigungsminister Oleksej Resnikow wandte sich zudem an alle, die am Erfolg der Gegenoffensive zweifeln – und gab sich kämpferisch. Die bisher überschaubaren Gewinne seien lediglich eine „Vorschau“, auf das, was noch komme, sagte er der Financial Times. (nak)