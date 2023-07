„Werden bald eindringen“: Ukrainisches Militär bereitet wohl Krim-Offensive vor

Von: Bona Hyun

Ukrainische Gegenoffensive: Offenbar nehmen die Truppen die Krim mehr ins Visier (Symbolbild). © Roman Pilipey/dpa (Archivbild)

In den vergangenen Tagen erfolgten mehrere Krim-Angriffe. Ukrainische Truppen könnten nun Vorbereitungen für eine Offensive auf die Krim treffen.

Kiew – Die Befreiung der Krim-Insel gilt als einer der Hauptziele der ukrainischen Gegenoffensive. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Aufmerksamkeit häufig auf die annektierte Schwarzmeerhalbinsel gelenkt und den Anspruch auf die Krim betont. Jüngste Angriffe könnten darauf hindeuten, dass die ukrainischen Truppen die Krim tatsächlich verstärkt ins Visier nehmen. Das ukrainische Militär soll sogar eine bald anstehende Offensive auf die Krim bestätigt haben.

Rückeroberung der Krim: Ukraine bereitet sich wohl auf Offensive vor

In einem Interview mit dem ukrainischen TV-Sender TSN sagte Kyrylo Budanow, Direktor des Militärnachrichtendienstes der Ukraine, dass die Streitkräfte der Ukraine (AFU) „bald in die Krim eindringen werden“. Budanow nannte weder einen konkreten Zeitplan, noch andere Details der mutmaßlichen Gegenoffensive auf die Krim. Ein Statement des ukrainischen Verteidigungsministeriums blieb bislang noch aus.

Von ukrainischer Seite gibt es immer wieder Drohnenangriffe auf die von Russland schon 2014 annektierte Halbinsel. Mitten in der Ferienzeit sind laut Behörden 25 ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt worden. In der Nacht habe das „Kiewer Regime“ versucht, Objekte auf der Halbinsel zu beschießen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag (30. Juli) in Moskau mit. Die Flugabwehr habe 16 Drohnen abgeschossen. Die anderen neun Flugobjekte seien durch die radioelektronische Abwehr nahe der Landspitze Tarchankut im Westen der Krim zum Absturz gebracht worden. Es gebe keine Schäden oder Verletzte.

Krim bei Gegenoffensive im Visier – Kiew bestätigt Angriffe

Auf der Krim machen im Sommer viele Russen trotz der Gefahr Urlaub. Das Moskauer Ministerium, das die Ukraine in seinem seit mehr als 17 Monaten andauernden Angriffskrieg immer wieder mit Attacken durch Raketen, Marschflugkörper und Drohnen überzieht, warf Kiew „Terror“ vor und fürchtete offenbar Angriffe aus der Ukraine. Die ukrainischen Angriffe stehen aber offenbar in keinem Verhältnis zu denen Moskaus.

Erst vor kurzem hat die Ukraine hat einen von ihr am Samstag geführten Angriff auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim bestätigt. Der Angriff habe auf „militärische Einrichtungen“ gezielt und sei von den ukrainischen Streitkräften ausgeführt worden, teilte eine Quelle innerhalb der ukrainischen Armee der Nachrichtenagentur AFP mit. Ein Munitionslager ist durch den ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten.

Gelingt Eroberung der Krim noch im Sommer 2023?

Für den ehemaligen US-General Ben Hodges könnte die Befreiung der Krim eine entscheidende Rolle im Ukraine-Krieg spielen. „Wenn sie die Krim erobern, und ich glaube, das gelingt noch in diesem Sommer, dann wird alles fallen“, mutmaßte Hodges im Interview mit Peter Salmajew, Direktor der Eurasia Democracy Initiative sowie dem ukrainischen Militärblogger Taras Berezovets und betonte daraufhin: „Die Krim ist der Schlüssel.“

Die Ukraine hat angekündigt, sich das Gebiet im Zuge ihrer Gegenoffensive gegen den russischen Angriffskrieg zurückzuholen. Die mit westlichen Waffen und viel Munition des Westens unterstützte Offensive zur Befreiung der Gebiete von der russischen Besatzung kommt nach Meinung von Militärexperten langsamer voran als von der Ukraine erhofft. (bohy/dpa)