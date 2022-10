Experte: Kriegsverbrecherprozess gegen Russen wohl noch dieses Jahr - auch Anklage Putins möglich

Von: Bettina Menzel

Der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag (28. Oktober 2022) in Moskau. © IMAGO/Mikhail Metzel/Kremlin Pool/ ZUMA Wire

Erste Kriegsverbrecherprozesse gegen Russen könnten noch dieses Jahr beginnen, meint EU-Justizkommissar Reynders. Auch eine Anklage gegen Putin sei eines Tages möglich. Der News-Ticker.

Hamburg - Die russische Invasion in die Ukraine verstößt gegen Völkerrecht. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs wurden immer wieder Kriegsverbrechen der russischen Armee bekannt - etwa die Gräueltaten von Butscha. Der Kremlchef Wladimir Putin könnte womöglich auch persönlich zur Verantwortung gezogen werden: Eine Anklage gegen den russischen Präsidenten vor einem internationalen Gericht ist laut EU-Justizkommissar Didier Reynders möglich.

Ukraine-Krieg: EU-Justizkommissar hält Kriegsverbrecherprozesse noch dieses Jahr für möglich

EU-Justizkommissar Reynders hält wegen des Ukraine-Kriegs auch eine Anklage gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor einem internationalen Gericht für möglich. Es sei nicht seine Aufgabe, die Strafverfolgung einzelner Personen zu empfehlen, sagte der belgische Politiker dem Hamburger Abendblatt in der Samstagsausgabe. „Aber wenn Strafverfolger auch an der höchsten Ebene ansetzen wollen, sollen sie es tun.“ In einem solchen Fall bestehe lebenslang die Möglichkeit, zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Reynders zeigte sich „ziemlich sicher“, dass die ersten Kriegsverbrecher-Prozesse vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen Russen noch dieses Jahr beginnen. Weiter sagte der EU-Kommissar, die vom Westen eingefrorenen Vermögen des russischen Staates und von Oligarchen können beim Wiederaufbau in der Ukraine helfen. So könne der Westen 300 Milliarden Euro aus Devisenreserven der russischen Zentralbank so lange als Garantie behalten, „bis Russland sich freiwillig am Wiederaufbau der Ukraine beteiligt“

Auch Angriff auf kritische Infrastruktur könnte als Kriegsverbrechen gewertet werden

Zuletzt hatten russische Streitkräfte im Ukraine-Krieg vermehrt ukrainische Energieanlagen angegriffen, zeitweise waren etwa 40 Prozent der Energieinfrastruktur in der Ukraine beschädigt. Sofern die Anlagen nicht militärisch genutzt werden, kann ein Angriff auf kritische Infrastruktur als Kriegsverbrechen gewertet werden. Doch das sind nicht die einzigen Taten russischer Truppen, die gegen Kriegsrecht verstoßen und womöglich in Prozessen geahndet werden könnten. Auch aus Butscha wurden Gräueltaten bekannt (dpa/bme).