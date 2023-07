Energiekrieg in der Arktis: Putin öffnet neue LNG-Anlage auf der Route Richtung Asien

Von: Sandra Kathe

Der russische Machthaber Wladimir Putin hat im Nordwesten Sibiriens das LNG-Projekt Arctic LNG 2 in Betrieb genommen. © Alexander Kazakov/AFP

Fast 20 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr will Russland mithilfe der neuen Anlage Arctic LNG 2 durch die Arktis Richtung Asien transportieren.

Murmansk – Auf der Halbinsel Gydan im Nordwesten Sibiriens soll die neue LNG-Anlage Arctic LNG2 gut 20 Millionen Tonnen Flüssiggas jährlich für den russischen Erdgaskonzern Nowatek produzieren, die dann mit Schiffen durch die Arktis Richtung Asien transportiert werden soll. Dass die Route überhaupt befahrbar ist, ermöglichen einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge allein der Klimawandel und das Schmelzen der arktischen Gletscher.

Zumindest ein erster Teil des Projekts, das aus insgesamt drei Fertigungsanlagen bestehen soll und eine erste LNG-Anlage auf der 30 Kilometer entfernten Halbinsel Jamal ergänzt, wurde nun in einer öffentlichkeitswirksamen Eröffnungszeremonie von Russlands Machthaber Wladimir Putin in Betrieb genommen. Auf die Bitte eines der Beschäftigten der Betreibergesellschaft um „Genehmigung für den Beginn der Transporteinsätze auf See“, legte dieser unter großem Applaus mit der Bemerkung „Genehmigung erteilt“ einen Hebel um. Ebenfalls bei der Zeremonie anwesend war auch Leonid Michelson, Chef des größten privaten Energiekonzerns in Russland, Nowatek.

Flüssiggastransport durch die Arktis: Putin eröffnet neue LNG-Anlage in Sibirien

Geplant ist für die Anlage eine jährliche Produktionskapazität von 19,8 Millionen Tonnen Flüssiggas, die von hier mit Tankern durch die arktischen Gewässer Richtung Asien transportiert werden sollen. Die Kosten für den Bau belaufen sich auf Basis von Schätzungen laut AFP auf etwa 21 Milliarden Dollar (18,7 Milliarden Euro).

Bis zum Beginn des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022 war an der Planung des Projekts auch der französische Energiekonzern Total an dem Projekt beteiligt gewesen – inzwischen hält Nowatek 60 Prozent von Arctic LNG 2. Als Partnerunternehmen beteiligt sind laut AFP die chinesischen Unternehmen CNPC und CNOOC sowie Japan Arctic LNG.

LNG-Anlage an Russlands Nordküste: Putin macht sich den Klimawandel zunutze

Für Putins Ziel, eine Schiffsroute durch die Arktis als Alternative zum Suezkanal zu etablieren, spielt der Start des neuen Terminals in der Region Murmansk eine wichtige Rolle. Die Infrastruktur an der Nordküste Russlands soll eine zusätzliche Verbindung zwischen Europa und Asien vereinfachen, die die wirtschaftlichen Konflikte mit dem Westen für Russland zuletzt nur noch bedeutender gemacht haben. Klimawandel und schnell schmelzende Gletscher in der Arktis machen die Route für Russlands wirtschaftliche Interessen nicht nur lukrativ, sondern auch besser nutzbar.

Noch im Herbst 2021, nach der Uno-Klimakonferenz in Glasgow hatte das Nachrichtenmagazin Spiegel über einen Aufruf der EU-Staaten gegenüber der Arktis-Anrainerländer wie Russland, China und Norwegen berichtet. Demnach hatte Brüssel versucht, den dortigen Regierungschefs die dramatischen Folgen einer Ausbeutung des empfindlichen Naturgebiets klarzumachen. Immer wieder wird berichtet, dass sich die Erderwärmung in keiner anderen Region der Welt so massiv zeige wie in der Arktis. Anfang Juni berichtete der US-Sender CNN erneut über Rekordtemperaturen von fast 40 Grad in mehreren Teilen Sibiriens. (saka mit AFP)