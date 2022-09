„Profiboxer gegen Schuljungen“: Für Ukraine ist das Kriegsende absehbar

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Wann ist der Ukraine-Krieg vorbei? Die ukrainische Regierung geht von einem Kriegsende bis Sommer 2023 aus. © Darko Vojinovic/dpa/Montage

Trotz Teilmobilmachung in Russland: Für Selenskyjs Berater ist das Ende vom Ukraine-Krieg absehbar. Im Sommer 2023 soll der Spuk mit Putin vorbei sein.

Kiew – Trotz Teilmobilmachung und angedrohter Annexion von eroberten Gebieten durch Russland: Für die Ukraine bleibt ein Ende des Krieges in Sicht. So schickte die ukrainische Regierung eine direkte Warnung an den Kreml. Sollte Wladimir Putin wirklich die ostukrainischen Regionen annektieren lassen, dann werde es keine Verhandlungen über ein Kriegsende geben, sagte der oberste Militärberater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Oleksiy Arestovych, in einem Interview mit der Bild. Dann werde man den Kampf auf dem Schlachtfeld austragen und dies werde schnell gehen. Ohne einen Sturz von Wladimir Putin werde man den Konflikt bis zum Sommer 2023 beendet haben. Doch wie realistisch ist das?

Ukraine-Krieg: Für Führung in Kiew ist ein Ende nach der Gegenoffensive absehbar – Berater rechnet mit Sieg vor Sommer 2023

In den vergangenen Wochen hatten die ukrainischen Truppen eine große Gegenoffensive im Donbass gestartet. Mit der Hilfe von westlichen Waffenlieferungen konnten die Truppen große Landstriche von Russland zurückerobern. Berichte zufolge sollen ganze Bataillone von Putins Truppen die Flucht ergriffen haben, nachdem sie hohe Verluste erlitten hatten. Der Kreml reagierte mit einer Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten, die nun als Nachschub an die Front geschickt werden sollen. Zugleich sollen Scheinreferenden in den verbliebenen Gebieten die Annexion an Russland ermöglichen und das Kriegsende hinauszögern. Bereits am Freitag will Moskau sich die Gebiete einverleiben.

Ukraine-Krieg: Tag 218 – Karte zeigt den Frontverlauf nach der Offensive

Ukraine-Krieg: Russlands Armee nach der Offensive an der Front im Donbass kurz vor dem Ende?

Das Vorgehen schreckt die ukrainische Regierung aber nur bedingt ab. Zumindest in offiziellen Stellungnahmen zeigen sie sich von der neuen Anzahl von Soldaten, die Russland ins Feuer schicken will, unbeeindruckt. Denn offenbar soll es schnell gehen, viel Zeit für die Ausbildung bleibt nicht, wie erste Berichte von der Front zeigen: „Sie sind schlecht ausgerüstet, haben keine Medikamente und sind mit rostigen Gewehren bewaffnet. Sie haben überhaupt keine Ausbildung“, sagte Arestovych. „Es ist, als würde ein Profiboxer gegen einen Schuljungen kämpfen.“

Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Im Ukraine-Krieg setzen beide Seiten durchaus auf Propaganda. Doch dass die Darstellung aus Kiew nicht ganz falsch sein könnte, belegen auch Berichte von russischen Frontsoldaten. Die New York Times veröffentlichte am Donnerstag (29. September 2022) mehrere Mitschnitte von Telefonaten aus Russlands Armee. Hier ein paar Auszüge:

Trotz Teilmobilmachung: Der Krieg verzeichnet viele tote Russen – das zeigt die Liste mit Telefon-Mitschnitten

Aleksandr : „Putin ist ein Narr. Er will Kiew einnehmen? Es gibt für uns keinen Weg, das zu tun.“

: „Putin ist ein Narr. Er will Kiew einnehmen? Es gibt für uns keinen Weg, das zu tun.“ Ilya (zu seiner Freundin): „Was sagen sie? Wann beendet Putin all das?“ – „Er sagt, alles laufe nach Plan und der Zeitplan werde eingehalten.“ – „Er liegt völlig falsch!“

(zu seiner Freundin): „Was sagen sie? Wann beendet Putin all das?“ – „Er sagt, alles laufe nach Plan und der Zeitplan werde eingehalten.“ – „Er liegt völlig falsch!“ Sergey : „Unsere Lage ist scheiße. Wir haben uns in die Defensive zurückgezogen. Unsere Offensive stockt.“

: „Unsere Lage ist scheiße. Wir haben uns in die Defensive zurückgezogen. Unsere Offensive stockt.“ Sergey : „Es waren 400 Fallschirmjäger. Nur 38 von ihnen haben überlebt. Weil unsere Kommandeure die Soldaten zur Schlachtbank geschickt haben.“

: „Es waren 400 Fallschirmjäger. Nur 38 von ihnen haben überlebt. Weil unsere Kommandeure die Soldaten zur Schlachtbank geschickt haben.“ Nikita: „Die Ukrainer rücken vor und wir stehen nur hier. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so enden würde. Unsere eigenen Kameraden haben uns beschossen. Sie hielten uns für Ukrainer. Ich dachte, ich würde sterben.“

„Die Ukrainer rücken vor und wir stehen nur hier. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so enden würde. Unsere eigenen Kameraden haben uns beschossen. Sie hielten uns für Ukrainer. Ich dachte, ich würde sterben.“ Sergey (zu seiner Freundin): „Drei Männer liefen an unserem Lager vorbei. Wir haben sie festgenommen, ausgezogen und ihre Klamotten kontrolliert. Dann mussten wir eine Entscheidung treffen, ob wir sie laufen lassen. Wenn wir sie hätten gehen lassen, hätten sie unsere Position verraten können. Also entschieden wir, sie im Wald zu erschießen.“ – „Habt ihr sie erschossen?“ – „Ja, natürlich.“ – „Warum habt ihr sie nicht gefangen genommen?“ – „Dann hätten wir sie versorgen müssen. Und wir haben nicht mal genug Essen für uns selbst.“

Vor diesem Hintergrund will die Ukraine ihre Offensive nun massiv fortsetzen und den Angreifern keine Möglichkeit zur Neuformation bieten. Lautstark fordern ukrainische Regierungsvertreter und Botschafter von der Politik des Westens weitere Panzer und Raketenwerfer, die als Gamechanger im Ukraine-Krieg gelten. Vor allem der Leopard 2 aus Deutschland steht hoch im Kurs. Die Zeit drängt, denn mit Beginn des Herbstes und des Winters wird das Kampfgebiet schlammig – was die Vorstöße schwieriger macht.

Wann ist der Ukraine-Krieg vorbei? Laut Militärexperte Masala endet der Konflikt unter Umständen schon 2022

Dennoch sehen die Militärexperten die Ukraine in einer guten Ausgangsposition, um den Konflikt bald enden zu lassen. Unter gewissen Umständen hielt es Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität in München kürzlich sogar für möglich, dass der Krieg sogar noch in diesem Jahr endet. Vieles hängt dabei aber auch davon ab, ob Putin sich an der Macht behaupten kann oder Opfer eines Sturzes wird.

Atomkrieg 2022 statt Kriegsende? In der Ukraine hält man das für einen Bluff

In Russland bröckelt die Zustimmung seit der Teilmobilmachung massiv. Doch der Kreml sucht die Flucht nach vorne. Mit der Mobilisierung von 300.000 zusätzlichen Kräften will Putin unbedingt die Kehrtwende wieder einleiten. Dabei betont er stets, dass er zu einer weiteren Eskalation bereit sei und notfalls auch vor dem Einsatz von Atomwaffen nicht zurückschreckt. Doch einen Ausbruch eines Atomkrieges 2022 halten die meisten Fachleute für unwahrscheinlich.



Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!



„Wenn er Atomwaffen einsetzt“, sagte auch Präsidentenberater Arestovych, dann „werden das ganze Weltsystem, alle internationalen Vereinbarungen nicht mehr funktionieren. Jedes Land wird sagen: Wir wollen auch eine Atomwaffe!“ So weit werde es nicht kommen, denn davon hätte Russland am Ende nichts. Er gehe eher davon aus, dass Putin es noch einmal über die schiere Masse versuchen werde. „Aber wir werden diesen Kampf gewinnen. Die Vernichtung dieser mobilisierten Kräfte wird uns nicht schwerfallen.“