Putins Botschafter warnt vor Dänemarks Ukraine-Plänen: „Keine roten Linien“

Von: Stephanie Munk

Putins Botschafter in Dänemark wettert in einem Interview scharf gegen geplante Ukraine-Waffenlieferungen - und warnt vor unerwünschten Folgen.

Kopenhagen/Moskau - Russlands Botschafter in Dänemark, Wladimir Barbin, hat in einem Interview mit der russischen Zeitung Iswestija vor der Ukraine-Politik der dänischen Regierung gewarnt. Dänemark kenne „keine roten Linien oder Verbote“ in Sachen Lieferungen „neuer und neuer Waffen“ an die Ukraine, wetterte Wladimir Putins Top-Diplomat in Kopenhagen in dem Interview.

Barbin prangerte an, dass die Regierung der Sozialdemokratin Mette Frederiksen fest dran glaube, „dass der Westen in der Lage ist, Russland in der Ukraine militärisch zu besiegen.“ Jedoch: „Was die Ukraine im Falle einer Eskalation des Konflikts erwartet, daran denkt Dänemark nicht“, kritisierte er.

Wladimir Barbin ist Russlands Botschafter in Dänemark. © imago stock&people

Ukraine lobt Waffenhilfe Dänemarks - „Können sicherer leben“

Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen war vor einer Woche (11. April) nach Odessa gereist, wo er den ukrainischen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow traf. Resnikow erklärte dabei, dass die dänischen Waffenlieferungen einen spürbaren Unterschied im Ukraine-Krieg machten – insbesondere die Lieferung des Küstenschutzsystems Harpoon. „Das bedeutet, dass die Menschen in Odessa sicherer leben können, weil Marineoperationen für Russland unmöglich sind“, sagte Resnikow laut dem europapolitischen Nachrichtenportal Euractiv.

Der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform zufolge wird die Ukraine wird in den kommenden Wochen 19 französische Caesar-Haubitzen aus Dänemark erhalten. Dabei handelt es sich um mit Artilleriesystemen ausgestattete Lastwagen. Im Sommer sollen Leopard-1-Panzer folgen. In Dänemark werden dafür derzeit ukrainische Soldaten ausgebildet. Barbin kritisierte diese neuerlichen Waffenlieferungen und betonte: „Die Möglichkeit, F-16-Kampfflugzeuge zu liefern, wird diskutiert.“

Dänemark eines der stärksten Unterstützer der Ukraine gegen Russland

Gemessen an seiner Bevölkerungszahl ist Dänemark eines der Länder, die die Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland mit am stärksten unterstützen. Die Regierung hat auch einen Sonderfonds über eine Milliarde Euro eingerichtet, wie das dänische Verteidigungsministerium im März mitteilte.

Russlands Botschafter in Dänemarkt prangerte „feindseligern Schachzug“ an

Schon im vergangenen Sommer schoss der russische Botschafter in Dänemark scharf gegen die Politik des skandinavischen Landes: Die militärische Unterstützung der Ukraine sei „ein feindseliger Schachzug gegen Russland“, sagte er laut einem Bericht der dänischen Tageszeitung Jyllands Posten.

In dem aktuellen Interview mit Iswestija beanstandet der Botschafter auch die dänischen Ermittlungen zu den Nord-Stream-2-Lecks in der Ostsee: „Die dänischen Behörden lehnen weiterhin jede Zusammenarbeit mit der russischen Seite in diesem Kriminalfall ab und zeigen auch kein Interesse an der Organisation einer unabhängigen internationalen Untersuchung“, behauptete Barbin. (smu)