„Dienste unverzichtbar“: Deutschland rüstet sich für Putins Cyber-Attacken auf Seekabel und LNG-Terminals

Von: Bona Hyun

Deutschland wappnet sich gegen russische Angriffe auf kritische Infrastrukturen an Land und See. © Jochen Tack/imago/Mikhail Metzel/dpa

Deutschland wird vermehrt zum Ziel von Cyber-Attacken aus Russland. Das Bundesinnenministerium spricht von einer „aktuellen Bedrohungslage“.

Berlin – Der Ukraine-Krieg gibt Anlass zur Sorge, dass kritische Infrastrukturen immer stärker bedroht werden – besonders durch Cyberangriffe. Auch in Deutschland werden vor allem mögliche Sabotageakte und Cyber-Anschläge aus Russland befürchtet. Wie gut wäre die Bundesrepublik gegen solche Angriffe gewappnet?

Das Bundesinnenministerium erkennt den Ernst der Lage jedenfalls an und warnt. „Kritische Einrichtungen und Anlagen sind grundsätzlich abstrakt gefährdet“, sagte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage von merkur.de von IPPEN.MEDIA. „Ihre Dienste sind jedoch zugleich unverzichtbar für das Bestehen und Überleben der Gesellschaft.“

Im Falle von Cyber-Attacke aus Russland: Wäre Deutschland ausreichend geschützt?

„Wir nehmen die aktuellen Bedrohungslagen ernst und schützen uns. Der Schutz unserer kritischen Infrastruktur hat höchste Priorität.“, so Sprecherin Dr. Sonja Kock. Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern seien sehr wachsam und würden sich untereinander sowie mit den Betreibern kritischer Infrastrukturen eng abstimmen.

Im Hinblick auf den Schutz vor russischen Cyber-Attacken würde das BMI fortlaufend Maßnahmen ergreifen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sensibilisiere als Cybersicherheitsbehörde des Bundes die Betreiber der kritischen Infrastrukturen regelmäßig über die aktuelle Gefährdungslage und stelle umfangreiche Handlungsempfehlungen zur Verfügung. Zudem sei der Schutz von kritischen Einrichtungen vor Cyberangriffen bereits durch das bestehende IT-Sicherheitsgesetz 2.0 in hohem Maße gewährleistet. Für den Schutz der kritischen Infrastruktur auf See sei kurzfristig die BSI-Verordnung der kritischen Infrastruktur um die Anlagenkategorien „LNG-Terminals“ und „Seekabel-Landestationen“ ergänzt worden.

Abstrakte Gefährdung Abstrakte Gefahr liegt vor, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Gefahr vorhanden ist, diese aber nicht so hoch eingeschätzt wird, dass es zu unmittelbarem Handlungsbedarf kommen muss.

Russische Cyber-Attacke auf Deutschland als Vergeltung der Panzer-Lieferung?

Das BSI hat seit Beginn von 2023 Angriffe auf deutsche Behörden und Unternehmen registriert. Das Bundesamt habe Kenntnis von „derzeit laufenden DDoS-Angriffen gegen Ziele in Deutschland“, sagte ein Sprecher auf AFP-Anfrage. Betroffen waren laut BSI insbesondere Webseiten von Flughäfen, auch „einzelne Ziele im Finanzsektor“ sowie Websites der Bundes- und Landesverwaltung.

Die Angriffe seien von der pro-russischen Hackergruppe Killnet angekündigt worden, sagte der BSI-Sprecher. Weitere Medien hatten berichtet, dass die Angriffe von Killnet als Vergeltung für die von Deutschland angekündigte Panzer-Lieferung an die Ukraine dienten. Allerdings sei die konkrete Zuweisung der Urheberschaft von Cyber-Angriffen „bei Hacker-Kollektiven besonders schwierig“, sagte der BSI-Sprecher der AFP. „Es gibt von ihnen Aufrufe zu Aktionen und dann beteiligen sich ganz viele. Es ist schwierig, eine gezielte Zuweisung der Urheberschaft nachzuweisen.“

Cyber-Attacke aus Russland: Auch der Bundestag wurde zum Ziel der Hacker

Auch die Computersysteme des Bundestages und des Bundeskanzleramtes gelten als beliebte Angriffsziele ausländischer Nachrichtendienste, berichtet die Tagesschau. So kam es 2015 auf einen Cyber-Angriff auf den Deutschen Bundestag. Damals konnten Hacker bei einer mehrtägigen Cyber-Attacke Daten aus dem Bundestag stehlen. Dahinter steckte laut Bundesstaatsanwaltschaft ein Hacker, der für den russischen Militärgeheimdienst arbeitete.

Auch das EU-Parlament wurde bereits Ziel eines russischen Cyber-Angriffs, bei dem Server zum Absturz gebracht wurden. Zuvor hatte das EU-Parlament eine Resolution verabschiedet, in der sie Russland offiziell als „staatlichen Terrorismus-Unterstützer“ bezeichnet, der sich „terroristischer Methoden“ bediene. (bohy)