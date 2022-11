„Krieg ist keine Entschuldigung“: Ukraine-Bahn fährt trotz Angriffen weiter

Attacke auf Infrastruktur

Während der Winter in der Ukraine immer näher rückt, greift Russland die Infrastruktur des Landes an. Die Bahn fährt trotzdem weiter – auch nach Cherson.

Cherson – Die Soldaten der Ukraine sind weiter auf dem Vormarsch und erobern Gebiete aus russischer Besatzung zurück. So wie zuletzt Cherson, wo die russischen Soldaten bei ihrem Rückzug die Infrastruktur allerdings schwer beschädigt haben. Mit Luftangriffen versucht Russland noch mehr Energieinfrastruktur im Land zu zerstören, bevor der Winter einsetzt. Trotzdem schafft es die ukrainische Eisenbahngesellschaft Ukrsalisnyzja, weiterhin mobil zu bleiben und sogar wieder nach Cherson zu fahren.

Krieg in der Ukraine: Russland verschärft Angriffe auf Energieinfrastrukturen

Mit der Rückeroberung der Stadt Cherson am 11. November ist der Ukraine ein großer Schritt auf dem Weg der Befreiung des Landes gelungen. Doch bei ihrem Abzug zerstören russische Soldaten wichtige Infrastrukturen wie Heizungen, Funkmasten und sogar das einzige Kraftwerk der Region. In der Stadt sind sowohl Strom als auch Internet ausgefallen – und das alles kurz vor dem nahenden Winter. Doch nicht nur dort ist die Lage ernst.

+ In der Ukraine fahren die Züge trotz des Krieges weiter. (Symbolfoto) © IMAGO/RIA Novosti

Nach Informationen des ZDF wurden bei einer russischen Großoffensive am 15. November Energieinfrastrukturen in der ganzen Ukraine angegriffen. Millionen Menschen waren in der Folge plötzlich ohne Strom. Trotz massiver Kritik nach dem Raketeneinschlag in Polen hat Russland mittlerweile erneut Angriffe auf die Ukraine verübt und auch in der Stadt Isjum lebensnotwendige Infrastruktur vernichtet.

Trotz Ukraine-Krieg: Eisenbahnen fahren größtenteils nach Plan – auch nach russischen Angriffen

Trotz der Angriffe der Russen schafft es die ukrainische Eisenbahngesellschaft Ukrsalisnyzja aber weiterhin, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen brüstet sich damit, dass trotz der Umstände im Oktober rund 85 Prozent der Fahrten nach Plan verlaufen seien. Mittlerweile fahren die Züge sogar wieder nach Mykolajiw – nach fast neun Monaten Unterbrechung durch den Ukraine-Krieg. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bereits angeordnet, dass auch Cherson bald wieder mit der Bahn erreichbar sein müsse.

Ukraine aktuell: Ukrsalisnyzja-Chef treibt Bahnverkehr nach Cherson voran

Eisenbahn-Chef Olexandr Kamyschin sorgt selbst vor Ort dafür, dass alles funktioniert. „Krieg ist keine Entschuldigung“, wie der 38-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur AP erklärt. Sollte Russland unter Präsident Wladimir Putin seine Angriffe auf Energieinfrastrukturen in der Ukraine aber so fortsetzen wie bisher, könnte es ein schwerer Winter für das Land werden, in dem Millionen Menschen ohne Strom und Heizung leben müssen. (dh mit Material von dpa)

