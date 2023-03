„Glück wird uns verlassen“: IAEA warnt vor Kraftwerk-Zwischenfällen im Ukraine-Krieg

Nach vorübergehender Trennung ist das AKW-Saporischschja wieder am Netz. IAEA-Chef Grossi warnt vor weiteren Zwischenfällen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 10. März, 7.40 Uhr: Papst Franziskus hat sich im Rahmen eines Gesprächs mit dem Italienisch/Schweizer TV-Sender RSI erneut zum Ukraine-Krieg geäußert. Der Pontifex erklärte, in der Auseinandersetzung ginge es um die Interessen verschiedener „Imperien“, nicht nur Russlands. Das vollständige Gespräch soll am Sonntag, dem 12.03.2023 ausgestrahlt werden. Franziskus sagte konkret, der Konflikt werde von „imperialen Interessen angetrieben, nicht nur des russischen Imperiums, sondern auch von Imperien andernorts“.

Erstmeldung vom 10. März, 7.11 Uhr: Der Leiter der Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen (IAEA), Rafael Grossi, hat sich mit Blick auf die Lage um das Atomkraftwerk Saporischschja in Enerhodar besorgt gezeigt. Das Kraftwerk war am 9. März zum wiederholten Mal vom Stromnetz getrennt worden. Die Ukraine spricht von der Folge russischer Angriffe, Russland wirft der Ukraine wiederum eine gezielte Abtrennung vor. Grossi erklärte, der Vorfall sei eine weitere Erinnerung an die gefährliche Situation, in der sich der Standort und die Umgebung befinden.

Muss im Ukraine-Krieg immer wieder in den Notbetrieb schalten: Das Kernkraftwerk Saporischschja ist das größte seiner Art in Europa. © IMAGO / SNA

IAEA warnt vor Kraftwerk-Zwischenfällen im Ukraine-Krieg: „Glück wird uns verlassen“

Der Generaldirektor der IAEA betonte: „Wenn wir zulassen, dass dies immer wieder geschieht, wird uns eines Tages das Glück verlassen“. Mit Blick auf die Ereignisse vom Donnerstag, dem 09. März sagte Grossi „Wie können wir heute Morgen hier in diesem Raum sitzen und zulassen, dass so etwas passiert? So kann es nicht weitergehen.“

Sein eindringlicher Appell: „Ich rufe alle Anwesenden in diesem Saal und anderswo auf – wir müssen uns verpflichten, die Sicherheit der Anlage zu schützen. Und wir müssen uns jetzt verpflichten. Wir müssen handeln“.