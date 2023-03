Xi unterstützt Putin mit Drohnen in Millionenwert – wird Asien zur Drehscheibe für russische Waffen?

Von: Bona Hyun

Xi und Putin trafen sich jüngst in Moskau. Neue Erkenntnisse belegen, dass China Russland aktiv mit Waffen unterstützt. © Ukrinform/imago/Alexey Maishev/dpa

Staatschef Xi Jinping unterstützt Russland im Ukraine-Krieg offenbar mit Waffen. Nach offiziellen Angaben liefert China Kampf-Drohnen an Moskau.

Peking – China bemüht sich im Ukraine-Krieg um eine neutrale Vermittlungsrolle. Inzwischen zeichnet sich immer mehr ab, dass Xi Jinping, der kürzlich in Moskau war, Kreml-Chef Wladimir Putin auch aktiv bei der Kriegführung in der Ukraine unterstützt. Neue Erkenntnisse belegen, dass China mit einer der wichtigsten Drohnen-Lieferanten für Russland ist. Experten beobachten, dass Asien zunehmend eine Drehscheibe für russische Rüstung werden könnte. „Das Ergebnis ist eine stetige Versorgung Russlands mit neuen Drohnen, die ihren Weg an die Front des Krieges mit der Ukraine finden“, berichtet die New York Times.

Putin und Xi: China unterstützt Moskau mit Drohnen in Millionenwert

Seit geraumer Zeit gibt es Berichte, dass Putin auf chinesische Kampf-Drohnen zurückgreift. Nun scheint dies ein Bericht der New York Times zu bestätigen. Demnach hat Russland Drohnen von etwa 70 verschiedenen Exporteuren erhalten – dabei soll es sich um 26 verschiedene Marken aus China handeln. Die Zeitung beruft sich dabei auf offizielle, vorliegende Zolldaten aus Russland. China habe dem Kreml Drohnen und Bauteile für umbenannte Flugobjekte im Wert von mehr als 12 Millionen US-Dollar geliefert. Die meisten Drohnen sollen von dem chinesischen Unternehmen DJI stammen, welches angeblich Verbindungen zum chinesischen Militär haben soll. DJI gilt als größter Hersteller ziviler Drohnen weltweit.

Nach eigenen Angaben hat der Konzern den Verkauf seiner Drohnen an Russland bereits im April 2022 eingestellt. Offenbar gelangen sie trotzdem nach Russland. Einige sollen direkt von iFlight Technology verkauft worden sein, einer Tochterfirma von DJI. Die von DJI produzierten Modelle, sogenannte Quadcopter-Drohnen, werden laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) von der Ukraine und von Russland genutzt.

Unterstützt Xi Putin mit Waffen? Russland importiert Drohnen von sanktioniertem Unternehmen

Das US-Handelsministerium hat DJI im Jahr 2020 auf eine schwarze Liste gesetzt, die amerikanische Firmen daran hindert, ohne ausdrückliche Genehmigung Technologie zu verkaufen. Bereits Ende 2019 ist angekündigt worden, die Drohnen des chinesischen Herstellers aus Angst vor Spionage nicht mehr einsetzen zu wollen. US‑Firmen dürfen den betroffenen Unternehmen beispielsweise Mikrochips und Software nur noch mit Sonder­erlaubnis verkaufen.

Die zweitgrößte verkaufte Drohnen-Marke an Russland war laut den Angaben Autel, ein chinesischer Drohnenhersteller mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Italien. Zuletzt seien dessen Drohnen im Februar 2023 nach Russland geliefert worden. Das Unternehmen erklärte, es seien keine Verkäufe an Russland bekannt, und kündigte eine interne Untersuchung an.

Russland und Ukraine vermelden immer wieder Drohnenangriffe im Krieg

Drohnen werden zu einer wichtigen Waffe im Ukraine-Krieg. Erst in der Nacht zum Mittwoch sind nach ukrainischen Angaben Zivilisten durch russische Drohnenangriffe getötet und sieben weitere verletzt worden. Das ukrainische Militär erklärt, es habe 16 von 21 im Iran hergestellten Shahed-Drohnen abgeschossen, die Russland auf die Ukraine abgefeuert habe. Russische Behörden berichteten ebenfalls von Drohnenangriffen, die von ukrainischen Streitkräften auf die annektierte Insel Krim verübt wurden. Zugleich vermeldete Russland auch Erfolge: Moskau habe ukrainische Drohnen nahe der Stadt Dschankoj abgeschossen. (bohy)