Erneut nächtliche Angriffe auf Kiew – Kreml spricht von „atomarer Bedrohung“

Von: Stefan Krieger

Teilen

Russische Politiker reagieren auf die Ergebnisse des Nato-Gipfels. Im Ukraine-Krieg geht der Kampf besonders im Osten und Süden des Landes weiter. Der News-Ticker.

Kreml zu Kampfjetlieferung : F-16 stellen „atomare Bedrohung“ dar

zu : F-16 stellen „atomare Bedrohung“ dar Verluste für die Ukraine : Kreml nennt neue Zahlen

: Kreml nennt neue Zahlen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update 13. Juli, 4.45 Uhr: Russland fliegt ukrainischen Angaben zufolge die dritte Nacht in Folge Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Kiew. Herabfallende Trümmerteile der abgeschossenen Drohnen hätten den Stadtteil Solomjanskyj im Stadtzentrum getroffen, die Zahl der Opfer und die Höhe der Schäden seien noch unklar, teilt die Kiewer Militärverwaltung mit.

Mindestens zwei Menschen seien verletzt. Ein Stockwerk eines Wohnhauses im Stadtteil Darnyzkyj im Osten der Stadt sei beschädigt, sagt Bürgermeister Vitali Klitschko. Im Bezirk Schewtschenkiwskyj weiter westlich sei ein Balkon in Brand geraten. Auch in anderen ukrainischen Regionen, darunter Chmelnyzkyj im Westen, Mykolajiw im Süden und Saporischschja im Südosten, sind laut Reuters-Zeugen Explosionen zu hören.

Ein durch Granatenbeschuss zerstörten Wohnhaus in der Stadt Irpin in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew. (Archivbild) © SERGEI CHUZAVKOV/afp

Ukraine-Krieg: Kampfjetlieferung an Kiew wäre „atomare Bedrohung“

Kiew/Moskau – Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat dem Westen vorgeworfen, mit der Lieferung moderner Kampfjets an die Ukraine eine atomare Bedrohung für Russland zu erzeugen. „Die USA und ihre Nato-Satelliten schaffen das Risiko einer direkten militärischen Auseinandersetzung mit Russland und das kann katastrophale Folgen haben“, sagte Lawrow im Interview mit dem russischen Internetportal lenta.ru. Russland könne nicht ignorieren, dass die F-16-Kampfjets, die der Westen an die Ukraine liefern wolle, potenziell Atomwaffen tragen können, so der russische Chefdiplomat.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

„Allein den Fakt des Auftauchens solcher Systeme bei den ukrainischen Streitkräften werden wir als atomare Bedrohung vonseiten des Westens betrachten“, sagte Lawrow. Zugleich wies der Minister zurück, dass Russland einen Atomschlag in der Ukraine plane. Die Bedingungen für die Anwendung solcher Waffen seien hinlänglich bekannt, sagte Lawrow.

Russlands Atomdoktrin besagt, dass Moskau Atomwaffen nur als Antwort in zwei Fällen verwenden darf: entweder bei einem atomaren Angriff auf Russland oder bei einem Angriff auf Russland mit konventionellen Waffen, der die Existenz des Landes selbst gefährdet.

Russische Verluste: Kiew veröffentlicht neue Zahlen

Die Ukraine hat die Angaben zu russischen Verlusten im Ukraine-Krieg aktualisiert. Laut Kiew sind binnen 24 Stunden weitere 510 russische Soldaten gestorben oder verletzt worden. Damit erhöht sich die Anzahl seit Ausbruch des Krieges auf über 235.00. Diese Angaben (in Klammern die Veränderungen zum Vortag) stammen direkt vom ukrainischen Verteidigungsministerium und sind weder von Russland noch von einer unabhängigen Einrichtung bestätigt. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig prüfen.

Soldaten : 235.530 (+510)

: 235.530 (+510) Panzer : 4090 (+1)

: 4090 (+1) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 7990 (+7)

: 7990 (+7) Artilleriesysteme : 4402 (+17)

: 4402 (+17) Fahrzeuge und Tanklastzüge: 6978 (+12)

6978 (+12) Drohnen: 3726 (+33)

(+33) Quelle: Auszug der Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 112 Juli 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien sind bisher im Ukraine-Krieg mindestens 47.000 russische Soldaten getötet worden. Das habe eine Datenanalyse ergeben, die sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit im vergangenen Jahr stützt, berichtete das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza am Montag (10. Juli). Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

Kreml feuert an Ukraine-Krieg beteiligten Armeegeneral

Russlands Militärführung hat den Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten russischen 58. Armee, Iwan Popow, dessen Angaben zufolge entlassen. Popow wandte sich in einer am Mittwoch auf dem Telegram-Kanal des Duma-Abgeordneten Andrej Guruljow verbreiteten Sprachnachricht an die Soldaten und erklärte, er sei wegen seiner Kritik an der ineffizienten Kriegsführung seines Postens enthoben worden. „Ich habe die Aufmerksamkeit auf die größte Tragödie des modernen Kriegs gelenkt - auf das Fehlen der Artillerieaufklärung und -bekämpfung und die vielfachen Toten und Verletzten durch die feindliche Artillerie.“ Danach habe sich das Verteidigungsministerium seiner entledigt.

Popow, dessen Armee im südukrainischen Gebiet Saporischschja kämpfte, übte harte Kritik an seinen Vorgesetzten: „Die Soldaten der ukrainischen Streitkräfte konnten unsere Front nicht durchbrechen, aber von hinten hat uns der Oberbefehlshaber einen verräterischen Schlag versetzt, indem er die Armee im schwersten Moment der höchsten Anspannung enthauptet hat.“ Zuvor hatten andere Telegram-Kanäle berichtet, Generalstabschef Waleri Gerassimow habe Popow als „Panikmacher“ bezeichnet und ihn abgelöst.

Die Entlassung und Kritik Popows fügt sich in das Bild, das Militärexperten von der russischen Armee gut 16 Monate nach Beginn des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine zeichnen. Demnach herrscht in großen Teilen der russischen Streitkräfte Unzufriedenheit mit der eigenen Militärführung und deren geschönten Lageberichten. Auch der am Ende missglückte Aufstand der lange für Moskau kämpfenden Privatarmee Wagner richtete sich explizit gegen Verteidigungsminister Sergej Schoigu, dem Söldnerchef Jewgeni Prigoschin Korruption und Unfähigkeit vorwarf. (Mit Agenturmaterial)