Angriff auf Moskau: Freiwillige zeigen erste Bilder der Kamikaze-Drohne

Von: Sandra Kathe

Im Widerstand gegen Russland werden auch Waffen eingesetzt, die Zivilpersonen per Crowdfunding beschafft haben. So auch beim jüngsten Angriff auf Moskau.

Kiew – Nach erneuten Angriffen auf russische Ziele, darunter die Hauptstadt Moskau sowie die seit 2014 annektierte Krim, haben sich ukrainische Aktivisten mit Foto- und Videomaterial zu Wort gemeldet, das ersten Medienberichten zufolge den eingesetzten Drohnentyp zeigen könnte. Der noch namenlose unbemannte Flugkörper auf den Fotos ähnelt zumindest Aufnahmen, die Zivilpersonen in Russland bei Drohnenangriffen gemacht hatten.

Gepostet hatte die Fotos am Donnerstag (30. Juli) unter anderem der ukrainische TV-Moderator Serhij Prytula auf seinem Telegram-Kanal. Der politisch engagierte 42-Jährige nutzt seine Bekanntheit seit Beginn des Ukraine-Kriegs, um im Rahmen seiner Serhij-Prytula-Stiftung Geld für die Unterstützung der ukrainischen Armee zu sammeln. Darüber berichtete das ukrainische Militärnachrichten-Portal Defense Express.

Bei ukrainischen Drohnenangriffen wurden in Moskau mehrere Gebäude beschädigt. Russische Regierungsquellen berichten von „unbedeutenden Schäden“. © Alexander Nemenov/AFP

Widerstand gegen Russland: Wie eine Stiftung das ukrainische Militär unterstützt

In der Vergangenheit hatten die Crowdfunding-Kampagnen seiner Stiftung etwa die Beschaffung mehrerer in der Türkei hergestellter Bayraktar-Drohnen sowie ausgemusterter britischer Militärfahrzeuge ermöglicht, die dem ukrainischen Militär zur Verfügung stehen. Auch die Nutzung eines Satellitensystems des finnischen Herstellers ICEYE laufe über Prytulas Stiftung.

In einem Facebook-Video findet sich laut dem Bericht von Defense Express auch ein Hinweis über die Reichweite des unbekannten Drohnentyps. Darin heißt es, dass die Drohne zwar Städte wie das rund 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegende Moskau erreichen könne, aber „noch“ nicht die 1400 Kilometer entfernte Stadt Archangelsk. Im betreffenden Video ist Prytula mit dem in den Jahren vor dem Krieg kontrovers diskutierten nationalistischen Aktivisten Serhij Sternenko zu sehen, der ebenfalls Fotos mit der Drohne gepostet hatte.

Drohnenangriff auf Moskau: Ukrainischer Aktivist richtet sich an Bevölkerung von Moskau

Auch Fotos eines offiziellen Termins zum Jahrestag des durch die Regierung der Ukraine organisierten Projekts „Army of Drones“ aus der vergangenen Woche zeigen Drohnen, die dem Typ von Prytulas Fotos ähneln. Als Kommentar zu seinem Telegram-Post richtete sich Prytula mit einer zynischen Ansprache an die Moskauer Bevölkerung, denen er rät, vorm Dröhnen der Sirenen zu „erschaudern“, in Luftschutzbunker zu gehen und nicht zu schlafen, bevor die Luftverteidigung „ihre Arbeit gemacht“ hat und spielt damit auf die Situation ukrainischer Zivilpersonen in den vergangenen eineinhalb Jahren an. Weiter heißt es in Prytulas Kommentar: „Und werden Sie gleichzeitig nicht müde, nach einer Antwort auf die Frage zu suchen: ‚Wofür?!‘“

Am Donnerstag hatten Medien, darunter die Deutsche Presse-Agentur, von erneuten Drohnenangriffen auf das Moskauer Hochhausviertel Moskwa City berichtet. Fotos zeigen ein Gebäude, das bei einer oder mehreren Explosionen stark beschädigt wurde. Von offizieller russischer Seite war hingegen von „unbedeutenden Schäden“ die Rede und davon, dass alle Drohnen abgeschossen oder abgefangen worden seien. Einiger Moskauer vermuteten nach dem Vorfall, dass mindestens eine Drohne in einem 50-geschossigen Gebäude eingeschlagen sein könnte, in dem auch das russische Ministerium für Digitalisierung Büros hat. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht. (saka mit dpa)