Russlands Operationen im Ukraine-Krieg zeigen: „Sie denken nach und lernen“

Teilen

Nach vorübergehender Trennung ist das AKW-Saporischschja wieder am Netz. IAEA-Chef Grossi warnt vor weiteren Zwischenfällen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 10. März, 22.29 Uhr: Der Westen unterschätzt Russlands Position im Ukraine-Krieg, behauptet ein Veteran der U.S. Army Special Force. Wie er gegenüber Newsweek betont, mussten die russischen Streitkräfte zwar bereits zahlreiche Verluste hinnehmen mussten, Russland passe sich jedoch an die Situation an. „Ich habe seit 1989 mit den Russen zu tun. Sie sind sehr widerstandsfähig und zäh. Ich bin sicher, dass die Russen noch jede menge Überraschungen parat haben“, so der Veteran.

Das russische Militär habe sich darauf konzentriert, nach ukrainischen Schwachstellen zu suchen und jede Lücke, die sie finden, für gezielte Artilleriebeschuss und Angriffsoperationen nutzen. Das zeige, dass sie aus den vergangenen Monaten gelernt und sich angepasst haben. „Sie denken nach und lernen und das kann man jetzt an ihren Operationen sehen“, warnte der Veteran. Hierfür spreche etwa auch der gut durchgeführte Rückzug aus der besetzten südlichen Stadt Cherson im September.

Ukraine-Krieg: Luftalarm im halben Land wegen russischem Raketenträger

Update vom 10. März, 20.06 Uhr: In der Ukraine wurde am Freitagabend (10. März) ein Luftalarm mit Sirenen ausgerufen, von dem Kiew sowie das halbe Land betroffen war. Die ukrainische Luftwaffe registrierte den Start eines Flugzeugs vom russischen Flugplatz Shaykovka.

Oberst Jurij Ihnat, Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, teilte der ukrainischen Online-Zeitung Prawda mit, dass es sich um einen strategischen Flugzeugträger vom Typ Tu-22M3 handelte, auf dem sich Langstrecken-Marschflugkörper befinden – gegen diese habe die ukrainische Luftabwehr keine Chance. Bereits eine halbe Stunde nach dem Alarm konnte die ukrainische Luftwaffe bereits Entwarnung geben, nachdem das Flugzeug seinen Kurs geändert hatte.

Wegen eines befürchteten Raketenangriffs herrschte in der halben Ukraine für eine halbe Stunde Luftalarm. © Vadim Belikov/dpa

Ukraine-Krieg: Prigoschin sorgt sich um Zustand der russischen Armee

Update vom 10. März, 17.15 Uhr: Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, beklagt einmal mehr einen vom Militär bestrittenen Munitionsmangel bei Moskaus Krieg gegen die Ukraine. „Ich mache mir nicht nur Sorgen um die Munition und den Hunger nach Patronen für die private Militärfirma Wagner, sondern für alle Abteilungen der russischen Armee“, sagte Prigoschin in einer Text- und Audiobotschaft.

„Meine Jungs fordern Munition“, betonte er und dankte zugleich Russlands Vize-Ministerpräsident Denis Manturow sowie dem Manager Igor Nassenkow für die Bereitstellung von Munition. Die russische Armee behauptet immer wieder, ausreichend Munition für den Krieg in der Ukraine zu haben. Daran zweifeln auch westliche Militärexperten. „Ich habe mich bei Manturow und Nassenkow dafür bedankt, dass sie heldenhaft das getan haben, was unmöglich war zu tun - sie haben die Produktion von Munition um das Dutzend- bis Hundertfache erhöht. Und jetzt wird sie in großer Zahl produziert, die alle notwendigen Erfordernisse abdeckt“, so Prigoschin.

Ukraine-Krieg: Wagner will mit 58 neuen Zentren die Rekrutierung vorantreiben

Update vom 10. März, 15.45 Uhr: Der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat die Eröffnung von 58 Rekrutierungszentren in Russland verkündet. „In 42 Städten der Russischen Föderation wurden Rekrutierungszentren im Auftrag von Wagner eröffnet“, erklärte der Geschäftsmann am Freitag im Telegram-Kanal seines Unternehmens Concord. „Neue Kämpfer kommen dort an, sie werden uns begleiten, um ihr Land und ihre Familien zu verteidigen.“

Prigoschin betonte: „Trotz des kolossalen Widerstands der ukrainischen Streitkräfte werden wir vorankommen.“ Die Wagner-Söldner spielen unter anderem in dem schon seit Monaten dauernden Kampf um die ukrainische Stadt Bachmut eine zentrale Rolle. Mit Blick auf die Stadt ist immer wieder von einem „Fleischwolf“ die Rede. Beide seiten erleiden bei den blutigen Gefechten schwere Verluste.

Ukraine-News: Selenskyj-Berater fordert noch mehr Waffen für geplante Offensive

Update vom 10. März, 14.15 Uhr: Für die geplante Frühjahrsoffensive benötigt die Ukraine nach eigenen Angaben noch zwei Monate zur Reservenbildung. „Wir müssen den Nachschub an schweren Artilleriegeschossen von 155 Millimeter Kaliber und weitreichenden Raketen erhöhen“, sagte der Berater des Präsidentenbüros in Kiew, Mychajlo Podoljak, in einem in der italienischen Zeitung La Stampa veröffentlichten Interview.

Den Bedarf an Panzerfahrzeugen, um weitere besetzte Gebiete zu befreien, bezifferte Podoljak auf 400 bis 500. Zudem sind laut Podoljak Kampfflugzeuge notwendig, um ballistische Raketen abzufangen und den Luftraum zu kontrollieren. Zur Stoßrichtung der geplanten Gegenoffensive machte der 51-Jährige keine Aussage. Gleichzeitig habe Russland nur wenige Optionen für eigene Offensivaktionen. „Die aktiven feindlichen Offensivaktionen werden in Richtung Bachmut, Wuhledar, Lyman und Soledar weitergehen“, prognostizierte Podoljak.

Ukraine-News: Iran kauft offenbar Flugzeuge von Russland

Update vom 10. März, 12.30 Uhr: Der Iran liefert dem russischen Militär Kamikazedrohnen inmitten des Ukraine-Krieges. Im Gegenzug hat sich das Land nun offenbar selbst militärische Vorteile gesichert und Medienberichten zufolge mehrere russische Jagdflugzeuge vom Typ Su-35 gekauft. Dies berichteten mehrere iranische Medien wie das Nachrichtenportal Entekhab. Sowohl die Zahl der Kampfjets als auch die vereinbarte Summe seien geheim. Bereits seit längerer Zeit hatten Experten spekuliert, dass der Iran seine veraltete Luftwaffe mit russischen Jagdfliegern modernisieren will.

Internationale Sanktionen verhinderten bisher Neuanschaffungen und eine Modernisierung. Früheren Berichten zufolge plante der Iran den Kauf von mindestens 24 russischen Jagdflugzeugen. Teheran und Moskau hatten jüngst betont, auch ihre militärische Zusammenarbeit ausbauen zu wollen. Beide Länder sind wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mit Sanktionen belegt.

Ukraine-News: Ukrainischer Experte warnt gegen S-300-Modifizierung

Update vom 10. März, 11.50 Uhr: Die Ukraine sucht immer wieder nach neuen Wegen, um Ziele des russischen Militärs aus einer noch größeren Entfernung unter Beschuss zu nehmen. Die Modifizierung von S-300-Luftabwehrsystemen für den Beschuss von Bodenzielen wird von vielen als eine mögliche Option in Betracht gezogen. Der ukrainische Militärexperte Oleg Zhdanow widerspricht dem aber klar.

„Wo sollen wir überhaupt so viele Raketen herbekommen, um die S-300 zu modifizieren?“, fragte er laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian mit Blick auf die Möglichkeit. Außerdem warnte er vor einer Vernachlässigung der Luftabwehr: „Wenn wir damit anfangen, die Raketen der S-300 zu modifizieren und sie gegen Bodenziele einsetzen, dann stehen wir mit einem großen Loch im Himmel da.“ Stattdessen müsse man bei Verbündeten um Raketen mit einer größeren Reichweite bitten.

Schlacht in Bachmut: US-Denkfabrik sieht Möglichkeit einer „strategischen Pause“

Update vom 10. März, 8:50 Uhr: Die US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ glaubt, die Truppen der Wagner-Gruppe könnten sich in einer „strategischen Pause“ in Bachmut befindet. Der Thinktank, der seine Kernfinanzierung durch eine Gruppe Rüstungsunternehmen erhält, vermutet, die Söldner könnten auf Verstärkung durch reguläre russische Truppen warten. Derzeit gibt es Berichte über eine größere Anzahl konventioneller russischer Streitkräfte, die in das Gebiet verlegt werden. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben der Denkfabrik nicht.

Papst Franziskus äußert sich zu Interessen im Ukraine-Krieg

Update vom 10. März, 7.40 Uhr: Papst Franziskus hat sich im Rahmen eines Gesprächs mit dem Italienisch/Schweizer TV-Sender RSI erneut zum Ukraine-Krieg geäußert. Der Pontifex erklärte, in der Auseinandersetzung ginge es um die Interessen verschiedener „Imperien“, nicht nur Russlands. Das vollständige Gespräch soll am Sonntag, dem 12.03.2023 ausgestrahlt werden. Franziskus sagte konkret, der Konflikt werde von „imperialen Interessen angetrieben, nicht nur des russischen Imperiums, sondern auch von Imperien andernorts“.

Erstmeldung vom 10. März, 7.11 Uhr: Der Leiter der Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen (IAEA), Rafael Grossi, hat sich mit Blick auf die Lage um das Atomkraftwerk Saporischschja in Enerhodar besorgt gezeigt. Das Kraftwerk war am 9. März zum wiederholten Mal vom Stromnetz getrennt worden. Die Ukraine spricht von der Folge russischer Angriffe, Russland wirft der Ukraine wiederum eine gezielte Abtrennung vor. Grossi erklärte, der Vorfall sei eine weitere Erinnerung an die gefährliche Situation, in der sich der Standort und die Umgebung befinden.

IAEA warnt vor Kraftwerk-Zwischenfällen im Ukraine-Krieg: „Glück wird uns verlassen“

Der Generaldirektor der IAEA betonte: „Wenn wir zulassen, dass dies immer wieder geschieht, wird uns eines Tages das Glück verlassen“. Mit Blick auf die Ereignisse vom Donnerstag, dem 09. März sagte Grossi „Wie können wir heute Morgen hier in diesem Raum sitzen und zulassen, dass so etwas passiert? So kann es nicht weitergehen.“

Sein eindringlicher Appell: „Ich rufe alle Anwesenden in diesem Saal und anderswo auf – wir müssen uns verpflichten, die Sicherheit der Anlage zu schützen. Und wir müssen uns jetzt verpflichten. Wir müssen handeln“. (Redaktion mit Agenturen)