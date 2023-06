Dänemark startet F-16-Ausbildung: Ukraine soll Jets wohl schneller bekommen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Drei F-16 Kampfjets aus den USA fliegen zum Fliegerhorst Jagel in Schlesweig-Holstein. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Dänemark hat mit der Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Jets begonnen - und will die Flugzeuge früher ausmustern, um sie der Ukraine zu liefern.

Kopenhagen – Die Ukraine fordert westliche Kampfjets vom Typ F-16, um sich gegen die Armee von Kremlchef Wladimir Putin verteidigen zu können. Die Erfüllung dieses Wunsches rückt offenbar näher. Dänemark hat nun begonnen, ukrainische Piloten an den F-16 auszubilden. Womöglich können die Flugzeuge auch früher als geplant an die Ukraine gehen.

Kampfjets für die Ukraine: Dänemark startet F-16-Ausbildung ukrainischer Piloten

„Wir haben den Schritt gemacht, mit dem Training und weiteren Ausbildungsbemühungen für ukrainische Piloten zu beginnen“, erklärte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen im öffentlich-rechtlichen Sender DR. Außerdem werde man prüfen, ob und wie viele dänische F-16-Jets der Ukraine in Form einer „konkreten Spende“ zugehen können.

Zunächst aber müssten die ukrainischen Piloten sechs bis acht Monate mit den F-16-Kampfflugzeugen trainieren. „Das bedeutet aber nicht, dass man nicht schon vorher eine Entscheidung treffen kann“, erklärte Poulsen allerdings auch. Bis 2024 würden die Jets aber erstmal bei der dänischen Luftwaffe bleiben. Derzeit besitzt das Land 30 F-16-Jets, wie aus dem jährlichen Bericht „Military Balance“ der britischen Denkfabrik International Institute for Strategic Studies (IISS) hervorgeht.

Ukraine-Krieg: Dänemark will schneller Ersatz für F-16 beschaffen und Lieferung an Kiew beschleunigen

Dänemark will laut dem Minister die F-16-Jets früher ausmustern, um sie schneller an die Ukraine übergeben zu können. Ursprünglich sollten die Flugzeuge bis einschließlich 2027 in dänischem Besitz bleiben. Doch nun sollen sie zwei Jahre früher, also schon 2025 ausgemustert werden. Minister Poulsen benachrichtigte offenbar schon das Parlament über die Entscheidung.

Die F-16-Kampfjets sollen mit den neuen F-35-Jets der fünften Generation ersetzt werden. „Wir können die F-35-Flugzeuge früher als geplant integrieren und einsatzbereit machen“, unterstrich Poulsen im Gespräch mit DR. Daher sei es auch möglich, die F-16 früher aus der Flotte zu werfen. So dürfte die ukrainische Forderung nach modernen, westlichen Kampfjets erheblich früher befriedigt werden. Die Ukraine erwartet indes auch eine deutsche Beteiligung an der Lieferung von Flugzeugen. (bb)