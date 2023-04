„Sehr schwierige Aufgabe“: US-Top-General rechnet nicht mit baldigen Sieg der Ukraine

Von: Sandra Kathe

Der Vorsitzende des US-Generalstabs Mark Milley bewertet das Ziel der Ukraine, noch dieses Jahr alle Gebiete zu befreien, als „sehr schwierig“. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kiew/Washington – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nicht müde zu betonen, dass sein Land noch in diesem Jahr den Krieg gegen Russland gewinnen und Putins Truppen aus den besetzten Gebieten verdrängen kann. Westliche Militärfachleute halten dieses Ziel zwar für recht unwahrscheinlich, bewerten den militärischen Einsatz Russlands dennoch auf vielen Ebenen als „gescheitert“.

So sagte etwa der US-General Mark Milley im Interview mit dem Fachportal Defense One, dass Russland mit seinen Kriegszielen in den vergangenen 13 Monaten nicht zur strategisch und operationell, sondern auch taktisch scheitern würde. Das begründete er etwa mit der aktuellen Erkenntnis, dass gerade wegen der schlechten Ausbildung der russischen Soldaten sowie Russlands Infanteriewellen-Taktik etliche russische Einsatzkräfte in der Ukraine sterben. Diese Entwicklung hatte Milley zuvor auch im Militärausschuss des US-Parlaments zu Protokoll gegeben.

Ein US-General attestiert Russland strategisches, operationelles, und taktisches Scheitern. (Symbolfoto) © Anatolii Stepanov/AFP

Widerstand gegen Russland im Ukraine-Krieg: Westliche Kampfpanzer in der Ukraine angekommen

Dennoch seien die russischen Kämpfer in den besetzten Teilen der Ukraine noch immer in der Überzahl, betonte Milley gegenüber Defense One. Das mache die Rückeroberung der Territorien in den Separatistengebieten Donezk und Luhansk sowie auf der seit 2014 annektierten Halbinsel Krim zu einer „sehr, sehr schwierigen militärischen Aufgabe“ mache. Zahlenmäßig spricht Milley davon, dass in den besetzten Gebieten der Ukraine inzwischen „ein paar hunderttausend“ russischer Kräfte stationiert seien. Gefragt nach einem Kriegsende noch in diesem Jahr erklärte Milley: „Ich denke nicht, dass es in naher Zukunft für dieses Jahr wahrscheinlich sein wird.“

Auf die Frage, ob die USA auch zeitnah ballistische Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS in die Ukraine liefern würde, erklärte der Militärgeneral, dass dazu die Bestände in den USA nicht ausreichen würden. Darüber hinaus überschätze die Ukraine den Effekt des Waffentyps in ihrer Verteidigungsstrategie. Die Raketenwerfer der Kategorie Guided MLRS, die aktuell vor allem in Form des amerikanischen HIMARS-Systems im Einsatz seien, hätten zwar etwas weniger Reichweite, jedoch auch sechs Schüsse anstatt nur einem. Die größere Reichweite wiederum könne mit Kampfdrohnen erreicht werden, von denen Großbritannien womöglich einige an die Ukraine liefern könne. Auch erste westliche Kampfpanzer sind inzwischen in der Ukraine angekommen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj spricht von Realitätsverlust in Russland unter Putin

Gleichzeitig sieht der ukrainische Präsident Selenskyj in der geplanten Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus ein Zeichen, dass der russische Machthaber Wladimir Putin seinen „Sinn für Realität“ verloren habe. Auch das Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping hätte daran für Selenskyj offensichtlich nichts geändert, sagte Kiews Staatschef am Freitag laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur bei einem Besuch in Butscha.

In dem Kiewer Vorort Butscha hatte es vor einem Jahr während der russischen Besetzung ein Massaker unter der Zivilbevölkerung gegeben, bei dem etliche Menschen ums Leben gekommen waren. Russland weist alle Anschuldigungen daran zurück. Zum Jahrestag des mutmaßlichen Kriegsverbrechens erinnerte Selenskyj mit seinem Besuch an die Opfer. „Das russische Übel wird erliegen“, sagte Selenskyj und kündigte an: „Wir werden siegen, das ist sicher“. (saka mit AFP/dpa)