Ukraine-Invasion wegen „Größenwahn“ bei Putin durch Medikamente? Dänen-Spion teilt Einschätzung

Von: Christina Denk

Wladimir Putin soll zu Beginn des Ukraine-Krieges eine Hormontherapie erhalten haben. Eine Nebenwirkung der Behandlung ist Größenwahn. Der dänische Geheimdienst ordnet weitere gesundheitliche Merkmale Putins ein.

Kopenhagen/Moskau – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs wird über den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten spekuliert. Hat Wladimir Putin Demenz, Parkinson oder Schilddrüsenkrebs? Die Gerüchte halten sich. Der dänische Geheimdienst hat nun Einschätzungen zu Putins Medikamenteneinnahme zum Zeitpunkt des Einmarsches geteilt. Die Wirkstoffe könnten den Angriff begünstigt haben.

Dänischer Geheimdienst teilt Einschätzung zu Putins Medikamenten: „seine Entscheidungen beeinflusst“

Wladimir Putin soll im Februar 2022 eine Hormontherapie erhalten haben. Einer Einschätzung des Leiters des Russland-Analyse-Teams beim dänischen Verteidigungsnachrichtendienst (FE), Joakim, zufolge kann sie den Einmarsch in die Ukraine beeinflusst haben. „Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich denke, es hat seine Entscheidungen beeinflusst, als er den Krieg in der Ukraine begann“, wird er von der dänischen Zeitung Berlingske zitiert. „Größenwahn ist eine der bekannten Nebenwirkungen der Hormonbehandlung“, erklärt Joakim.

„Größenwahn“ durch Medikamente? Geheimdienst vermutet Krebserkrankung

Warum nahm Putin die Medikamente? FE glaubt, dass der russische Präsident früher an einer Form von Krebs erkrankt war. Zu Beginn des Jahres soll er sich deshalb in Behandlung befunden haben. Ein russisches Investigativ-Team hatte in Bezug auf die Ärzte des Präsidenten zuvor vermutet, Putin habe Schilddrüsenkrebs. Eine gute Wette, so Joakim. Dass Putin unheilbar krank ist, glaubt Joakim nicht.

Weitere Gerüchte über Putins Gesundheitszustand entstanden unter anderem durch Bilder von Konferenzen, auf denen Putin Halt an seinem Stuhl suchte, sich abstützte oder sein Arm schlaff herabhing. Kein Zeichen für unheilbare Krankheiten laut dem dänischen Geheimdienst. Putin habe chronische Schmerzen von früheren Verletzungen, lautet die Erklärung von Joakim. Der britische Armeechef bezeichnete die Gerüchte als „Wunschdenken“.

Gerüchte um Putins Gesundheit: Ärzte ordnen Ferndiagnosen ein

Allgemein sind Ferndiagnosen vom bloßen Anblick nur selten möglich. Vor allem Laien interpretieren Anzeichen, wie eine rote Gesichtsfarbe, oft falsch.

Demenz und Schilddrüsenkrebs, die zu den Gerüchten rund um Putin zählen, seien äußerlich kaum zu erkennen, ordneten Ärzte die Einschätzungen rund um Wladimir Putin Mitte 2022 ein. (chd/dpa)