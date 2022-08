Ukraine geht in die Offensive – Kiew berät über die Rückeroberung der Krim

Von: Felix Busjaeger

Am Strand von Saky steigt Rauch nach einer Explosion auf. Auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim im Schwarzen Meer ist Munition auf einem russischen Luftwaffenstützpunkt explodiert. © dpa

Der Krieg in der Ukraine geht in den sechsten Monat. Und die Anzeichen, dass Kiew immer mehr in die Offensive will, verdichten sich. Im Fokus: die Krim.

Kiew – Womöglich dreht sich im Ukraine-Krieg das Blatt. Die Streitkräfte von Wolodymyr Selenskyj, Präsident des Landes, scheinen immer weitere Erfolge verbuchen zu können. Während westliche Nationen in jüngster Vergangenheit die Hilfsleistungen für das krisengeplagte Land bestätigten, kann die Ukraine mithilfe westlicher Waffentechnologie Wladimir Putins Armee empfindliche Schläge versetzen: Seit Tagen wird über Angriffe auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim berichtet – Drohnen sollen die Region wiederholt überfliegen. Der Hintergrund: Kiew will die Rückeroberung. Dafür spricht auch die erneute Sitzung der Krim-Plattform.

Krim-Plattform: Frage darüber, wem die Krim im Jahr 2022 gehört – diese Teilnehmer sind beim Gipfel dabei

Ziemlich genau sechs Monate nach dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine zur vermeintlichen „Entnazifizierung“ des Nachbarlands findet der Gipfel zur Rückholung der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim in einem Online-Format statt. Dass es sich bei der Krim-Plattform um eine wichtige Veranstaltung handelt, zeigt auch die Liste der internationalen Teilnehmer. Unter anderem wird auch ein Redebeitrag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. Der Kanzler besucht grade Kanada. Sprechen sollen zudem auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau, Japans Ministerpräsidenten Fumio Kishida und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Hinzu kommen insgesamt über 50 Teilnehmer aus Europa, Asien, Amerika und Afrika.

Seit Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Angriffskrieg in der Ukraine führt, Deutschland in eine Gaskrise gestürzt hat und tagtäglich zahlreiche Menschen bei den Kämpfen getötet werden, hat Kiew immer wieder von einer militärischen Rückeroberung der Halbinsel gesprochen. Dass die Ukraine unlängst die Rolle des Verteidigers verlassen haben könnte, zeigte sich bereits Ende Juli: In der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja schlagen immer wieder Raketen ein. Die ukrainische und russische Führungen werfen sich zwar immer wieder gegenseitig Angriffe vor, allerdings verfügt Kiew dank westlicher Waffenlieferungen inzwischen eine beachtliche Schlagkraft.

Ukraine News: Sicherheitsrat tagt zum AKW Saporischschja – Ukraine soll Vulcano-Munition erhalten.

Weil die Lage um das AKW Saporischschja weiter bedrohlich ist und die Frage eines Super-Gaus im Raum steht, soll Russland den UN-Sicherheitsrat wegen der Kämpfe einberufen haben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen. Moskau begründete das mit angeblich andauerndem ukrainischem Beschuss auf das Kraftwerksgelände, das russische Truppen besetzt haben. Die Wende für die Ukraine könnte indes eine neuartige Munition bringen, die Deutschland liefern will. Die Vulcano-Granaten haben die Besonderheit, dass sie nach dem Abschuss ihre Flugbahn noch ändern können. Insgesamt sollen 255 Schuss der 155-Millimeter-Artilleriemunition geliefert werden. Das berichtet Spiegel Online.

Wie es weiter heißt, wird die Munition vom Typ Vulcano derzeit nicht einmal von der Bundeswehr eingesetzt. Die Ukraine könnte aber etwa die Panzerhaubitze 2000 oder die französischen CAESAR mit ihr bestücken. Der Hersteller wirbt bei seiner Munition mit einer extrem hohen Präzision und einer hohen Reichweite. So soll es möglich sein, die Projektile etwa 70 Kilometer weit zu schießen. Der Einsatz der Vulcano-Munition würde der Ukraine also einen deutlich größeren Operationsradius bescheren. Da die Munition einem Nato-Standard entspricht, kann sich von unterschiedlichen Geschützen abgefeuert werden.

Munition vom Typ Vulcano: Ukraine könnte bald Rückeroberung planen

Könnte die Ukraine die neuartige Vulcano-Munition für die Rückeroberung der Krim einsetzen? Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten: Natürlich wäre es möglich, dass die ukrainische Armee mit der Artillerie einen Vorstoß unterstützt, allerdings kann bekanntlich eine Region nicht nur mit dem Beschuss mit schweren Geschützen erobert werden. Die Ukraine müsste auch am Boden vorrücken und eine entsprechende Infrastruktur im Hinterland aufbauen.

Wie aufwendig dies ist, zeigte sich bereits in den ersten Kriegswochen: Der Vorstoß der russischen Truppen war immer wieder durch Logistikprobleme ausgebremst worden. Dennoch: Die Ukraine zeigt sich seit Wochen entschlossen und bleibt seinem Kredo treu, dass der Krieg für Russland erst enden kann, wenn Moskau den Rückzug von der Krim befehlt. Schon seit Monaten ist indes der Tourismus auf der Halbinsel Krim zusammengebrochen.