Vetternwirtschaft und Korruption: Baerbock bleibt beim EU-Beitritt der Ukraine skeptisch

Von: Gregor-José Moser

Bundesaußenministerin Baerbock ist grundsätzlich offen für einen EU-Beitritt der Ukraine. Gleichzeitig stellt sie aber auch Forderungen an das Land.

London/Berlin/Kiew - Die Ukraine will so schnell wie möglich Mitglied in der Europäischen Union werden. Das macht Präsident Wolodymyr Selenskyj regelmäßig deutlich und fordert die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen - mitten im Verteidigungskrieg gegen die russische Invasion. Viele hochrangige Politiker in der EU und Deutschland geben sich bislang zurückhaltend. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock findet offenbar nicht, dass die Ukraine, die seit etwa einem Jahr Beitrittskandidat ist, schon so weit ist.

Bevor die Ukraine der EU beitreten kann, muss sie der Grünen-Politikerin zufolge zunächst „30 Jahre Vetternwirtschaft und Korruption“ beenden. Das hat Baerbock am Rande der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in London gesagt. Die Bundesaußenministerin sieht die Ukraine grundsätzlich aber auf einem guten Weg und lobt Reformbemühen - etwa bei der Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit. Für die Zukunft brauche es aber weitere Fortschritte, um Vetternwirtschaft und Korruption zu beenden.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihr ukrainischer Amtskollege Dmytro Kuleba bei einem Besuch Baerbocks in Charkiw. © IMAGO/Xander Heinl

EU-Kommission: Korruption bleibt Hürde für EU-Beitrittsgespräche

Auch die Kommission der Europäischen Union ist der Ansicht, dass die Korruption in der Ukraine Beitrittsgesprächen aktuell noch im Weg steht. Das geht aus einem Zwischenbericht der Kommission zu den Reformfortschritten hervor, wie Diplomaten am Mittwoch in Brüssel mitteilten. Demnach hat die Ukraine bisher nur zwei von sieben Kriterien erfüllt, die Voraussetzung für den Start der Verhandlungen sind.

Neben dem Kampf gegen Korruption und Oligarchen stellt etwa auch die Reform des Verfassungsgerichts eine wesentliche Hürde dar, die die Ukraine noch nehmen muss. Das sagte ein Diplomat der Nachrichtenagentur AFP zufolge nach einem Gespräch zwischen EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi und den Botschaftern der EU-Mitgliedsstaaten. Wie Baerbock sprach auch der Diplomat jedoch von Verbesserungen im Justizsystem und bei der freien Presse.

Baerbock sieht Zukunft der Ukraine in der EU - Milliarden für Wiederaufbau

Obwohl Baerbock gegenüber der Ukraine auch kritische Töne anschlug, machte sie auf der Geberkonferenz in London eines deutlich: Es stehe außer Zweifel, dass die Ukraine der EU eines Tages beitreten werde. Das dürften Präsident Selenskyj und die ukrainische Regierung gerne gehört haben. Genauso wie das: Ausländischer Geber sagten dem Land 60 Milliarden Euro für den Wiederaufbau zu.

Ein Großteil der 60 Milliarden Euro kommt aus einem 50 Milliarden Euro schweren Hilfspaket, das die Europäische Union bis 2027 bereitstellen will. Die USA kündigten außerdem Unterstützung in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar (etwa 1,2 Milliarden Euro) an. Die Förderung aus den USA soll vor allem in den Energiesektor und die Infrastruktur fließen. (Gregor-José Moser)