„Bereit für alle Szenarien“: Ukraine erhöht Sicherheit an Grenze zu Belarus

Von: Fabian Müller

Teilen

Ein ukrainischer Soldat kontrolliert eine Drohne in der Nähe der belarussischen Landesgrenze. (Archivfoto) © Daniel Cole/dpa

Nach dem gescheiterten Putschversuch von Jewgeni Prigoschin und dessen Gruppe Wagner sollen Teile der Söldner nun in Belarus stationiert sein. Sind sie eine Gefahr für die Ukraine?

Kiew – Die Sorge in der Ukraine wächst, dass aus belarussischem Gebiet ein Angriff erfolgen könnte. Dort sind seit dem missglückten Putschversuch der von Jewgeni Prigoschin angeführten Wagner-Gruppe dessen Söldner stationiert. Die Gefahr schätzen die ukrainischen Behörden als so groß ein, dass nun die Sicherheitsvorkehrungen an der ukrainisch-belarussischen Grenze deutlich erhöht wurden. Das berichtet die US-Zeitung Washington Post.

Bereits im Februar 2022 spielte das im Norden an die Ukraine grenzende Land eine wichtige Rolle. Von dort aus stießen die russischen Truppen in Richtung Kiew vor, die Ukraine konnte die besetzten Gebiete später wieder zurückerobern. Die besiegten russischen Einheiten zogen sich im Anschluss über die Grenze nach Belarus zurück.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Wagner-Söldner in Belarus: Plant Prigoschin Angriff auf Ukraine?

Die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Prigoschin und dessen Kämpfern die Möglichkeit zu geben, einer Bestrafung für den Putschversuch zu entgehen, wenn sie sich nach Belarus begeben, veranlasste den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nun, die Verteidigungsanlagen im Norden zu verstärken. Möglicherweise könnte das ein geschickter Schachzug der russischen Führung sein, so werden ukrainische Soldaten im Norden gebunden und können damit in der Gegenoffensive im Osten und Süden nicht eingesetzt werden.

Panzer und weitere Flugabwehrsysteme seien in Position gebracht, sagte Generalleutnant Serhiy Nayev, der die operative Kontrolle über die Gruppe „Nord“ der ukrainischen Streitkräfte hat, gegenüber der US-Zeitung. Stark verminte Grenzgebiete wurden mit zusätzlichem Sprengstoff versehen. In den vergangenen Tagen hätten die ukrainischen Streitkräfte auch Teile einer Autobahn von Kiew nach Belarus in die Luft gesprengt, sagte Nayev. Er habe „Vertrauen“ in die Schutzmaßnahmen der Ukraine.

Ukraine erhöht Grenzschutz: Wagner-Söldner in Belarus nicht weit von Grenze stationiert

Doch die Angst bei der Bevölkerung des vor allem zu Beginn der russischen Invasion hart getroffenen Grenzgebietes ist spätestens seit der Ankündigung Putins, in Belarus Atomwaffen zu stationieren, groß. Auch das westliche Nachbarland Polen hat seine Verteidigungsanlagen verstärkt. Das teilte das polnische Verteidigungsministerium auf Twitter mit.

Putin reagierte mit einer Warnung: Jede „Aggression“ gegen Belarus würde als Angriff auf Russland gewertet, Moskau würde „mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln“ Vergeltung üben, hieß es aus dem Kreml. Generalleutnant Nayev fürchtet gar, dass Putin den Einsatz taktischer Atomwaffen genehmigen könnte. „Wir ziehen alle Szenarien in Betracht“, sagte Nayev.

Video: Wagner-Kämpfer bilden jetzt angeblich Spezialeinheiten in Belarus aus

Putin lobte am vergangenen Sonntag (23. Juli) bei einem Treffen mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko die starken wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Lukaschenko wiederum nutze das Treffen, um gegen Polen zu wettern.

„Sie bitten um die Erlaubnis, nach Westen zu gehen“, sagte Lukaschenko laut der offiziellen Niederschrift des Kremls. „Sie sagen heimlich: ‚Wir werden einen Ausflug nach Warschau und Rzeszow machen.‘“ Jüngste Satellitenbilder legen nahe, dass in Tsel, einem Dorf südöstlich von Minsk, weniger als 250 Kilometer von der ukrainischen Grenze, eine Wagner-Garnison stationiert ist. Wie groß die tatsächliche Gefahr ist, die von ihnen ausgeht, ist noch unklar. Von ukrainischen Militärs ist zu hören, dass die Anzahl der Wagner-Kämpfer derzeit nicht ausreiche, um der Ukraine gefährlich zu werden. (fmü)